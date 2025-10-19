Silné slavné ženy, které měly odvahu a změnily svět

Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale rozhodly se mluvit a mít odvahu. Díky nim je tak svět o něco lepším místem.
Slavné ženy, jejichž činy pomohly změnit svět. Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem Eleanor Rooseveltová (vlevo) byla nejdéle sloužící první dámou USA. Na snímku s... Amelia Earhartová Poslední roky strávila v nemocnicích, kde ji mimo jiné amputovali nohu, a ve... Hedy Lamarrová v cyklu Nejobyčejné ženy Britská královna Alžběta II. zdraví davy při příležitosti oslav platinového... Ella Fitzgerald Rosalind Franklinová byla anglická biofyzička, chemička a bioložka, která se... Rita Moreno na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024) Herečka Elizabeth Taylorová Jane Goodallová v New Yorku (7. dubna 2017)

