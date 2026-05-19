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Podívejte se do naší galerie na světově známé osobnosti, které pro svět udělali víc, než kdokoli z nás a inspirují tak ostatní. Zajímají se o oblasti vědy, techniky, zábavního průmyslu i duševního zdraví nebo světa umělé inteligence. Díky nim se svět stal zase o něco lepším místem.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Ačkoli je pro mnohé až příliš kontroverzní, ne každý s ním souzní, přesto je Elon Musk osobností, která stojí za zmínku. Inspiruje svět především tím, že nekompromisně mění zavedená průmyslová odvětví a posouvá hranice možného od elektromobility po dobývání vesmíru. Svou odvahou riskovat a schopností realizovat zdánlivě nemožné vize ukazuje, jak mohou inovace zásadně ovlivnit budoucnost lidstva.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ben Stiller je pro svět inspirativní především jako mimořádně všestranný filantrop, který využívá svou hollywoodskou slávu k podpoře lidských práv, a jako tvůrce, který svými filmy bourá zažité stereotypy, poukazuje na důležitost lidské odvahy a nebojí se jít s kůží na trh.
Autor: AP
Bývalý fotbalista David Beckham je pro svět inspirativním symbolem díky svému přesahu z profesionálního fotbalu do sféry globální filantropie, podnikání a moderního otcovství. Ukazuje, že sportovní ikona může efektivně využít svůj vliv k pomoci druhým a k překonávání kulturních i sociálních bariér.
Autor: Reuters
Americká herečka Zoe Saldana je pro svět inspirativní především jako průkopnice na poli diverzity, protože se stala jedinou herečkou v historii, která hrála hlavní role ve třech nejvýdělečnějších filmech všech dob: Avatar, Avengers: Endgame a Avatar: Cesta vody.
Autor: AP
Zpěvačka Taylor Swiftová inspiruje svět především jako vizionářská podnikatelka, která kompletně přepsala pravidla hudebního průmyslu. A jako umělkyně, která díky upřímnému „textařství“ buduje bezprecedentně blízký vztah s miliony fanoušků po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
Americká gymnastka Simone Bilesová inspiruje svět tím, že posunula hranice lidských možností svými neskutečnými výkony, ale především tím, že ukázala obrovskou odvahu upřednostnit své duševní zdraví před neomezeným výkonem.
Autor: Profimedia.cz
Sportovkyně Chloe Kimová je pro svět inspirativní především tím, jak posunula hranice ženského snowboardingu, otevřeně prolomila tabu ohledně duševního zdraví sportovců a stala se globální kulturní ikonou pro mladou generaci.
Autor: AP
Závodník Lando Norris je pro svět inspirativní tím, jak otevřeně boří tabu kolem duševního zdraví a tlaku ve vrcholovém sportu. Stal se průkopníkem v destigmatizaci psychických obtíží u mužů a sportovců, když veřejně promluvil o svých vlastních bojích s úzkostmi, depresemi a sebelítostí během svých začátků ve Formuli 1.
Autor: AP
Americká biochemička Jennifer Doudna (vpravo) je pro svět inspirativní především tím, že spolu s Emmanuelle Charpentierovou (na fotografii vlevo) objevila a vyvinula metodu CRISPR-Cas9. Jde o revoluční metodu genového inženýrství, která funguje jako extrémně přesné „molekulární nůžky“. Umožňuje vědcům vyhledat konkrétní část genetické informace (DNA), vystřihnout ji, opravit nebo nahradit jinou sekvencí.
Autor: koláž iDNES David Votruba, Getty Images
Vědec Svante Pääbo je pro svět inspirativní tím, že jako zakladatel paleogenetiky dokázal přečíst DNA neandrtálců a objevil dosud neznámé předky lidí – denisovany. Zjistil, že se tito pravěcí lidé křížili s našimi předky, což ovlivňuje naši imunitu i náchylnost k některým nemocem. Získal za to Nobelovu cenu.
Autor: Profimedia.cz
Mark Carney je pro svět inspirativní především jako průkopník v propojování moderní ekonomie s udržitelným rozvojem. Jako bývalý guvernér centrálních bank Kanady i Spojeného království (a současný kanadský premiér) dokázal zásadně změnit pohled na to, jak globální finanční systém přistupuje ke klimatické krizi.
Autor: ČTK
Papež Lev XIV. (Robert Francis Prevost) inspiruje svět jako historicky první severoamerický papež a první augustiniánský řeholník na stolci. Propojuje kultury USA a Peru a zaměřuje se na obranu lidské důstojnosti, význam slabosti, dialog napříč společnostmi a ochranu nejzranitelnějších.
Autor: ČTK
Claudia Sheinbaumová je pro svět inspirativní jako uznávaná klimatoložka a vrcholná politička. Její přístup ukazuje, že politická rozhodnutí mohou být založena na vědeckých datech, což dokazuje její úspěšný boj se znečištěním a rozvoj udržitelné infrastruktury v Mexiku.
Autor: Reuters
Jensen Huang inspiruje svět jako vizionář, který proměnil společnost NVIDIA z výrobce grafických karet na architekta globální éry umělé inteligence. Jeho cesta od myče nádobí ve fast foodu k lídrovi jedné z nejhodnotnějších firem světa ztělesňuje moderní americký sen. Obdivován je zejména pro radikální přístup k vedení, strategickou vytrvalost a neustálé inovace.
Autor: Profimedia.cz
Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft, je pro svět inspirativní především tím, že dokázal transformovat rigidní korporátní kulturu pomocí empatie a otevřeného přístupu k inovacím. Svět fascinuje jeho filozofie růstového myšlení a pohled na umělou inteligenci jako na nástroj, který lidský potenciál rozšiřuje, nenahrazuje.
Autor: Reuters
Mark Zuckerberg je pro svět inspirativní zejména tím, jak dokázal svou vizí propojit miliardy lidí, a svou neochvějnou odvahou neustále posouvat technologické hranice kupředu. Od počátků na koleji vybudoval impérium, které definovalo moderní éru globální komunikace.
Autor: AP
Bill Gates je pro svět inspirativní především díky své schopnosti přetvářet vizionářské myšlenky v realitu, která zlepšuje životy miliard lidí. Od demokratizace výpočetní techniky až po boj s globálními nemocemi a klimatickou změnou ukazuje, jak lze inovace využít k řešení největších výzev lidstva.
Autor: AP
Sundar Pichai je globální ikonou díky svému příběhu o naplnění amerického snu. Z chudých poměrů v Indii se vypracoval na pozici výkonného ředitele. Pro svět je inspirativní především jako geniální inovátor, obhájce inkluzivního vzdělávání a vizionář, který formuje éru umělé inteligence.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Jimmy Donaldson, známý jako MrBeast, inspiruje svět především propojením masivní zábavy s rozsáhlou filantropií. Dokázal, že sledovanost na internetu lze využít k přímé finanční podpoře potřebných, boji s globálními problémy a šíření myšlenky nezištné pomoci mezi stovky milionů mladých lidí.
Autor: AP
Charli D’Amelio je inspirací díky své schopnosti přeměnit autentický koníček v globální fenomén. Světu ukazuje sílu sociálních sítí jako novodobou cestu k úspěchu, odstartovala revoluci ve virovém marketingu a svou tvorbou propaguje tanec a aktivně bojuje proti kyberšikaně.
Autor: AP
Emma Chamberlainová je pro svět inspirativní především tím, že přeměnila upřímnou autenticitu na úspěšnou kariéru. Způsobila revoluci v tvorbě obsahu tím, že odmítla nablýskané filtry, stala se módní ikonou generace Z a ukázala, jak důležité je upřednostnit vlastní duševní zdraví před slávou.
Autor: AP
Greta Thunbergová je pro svět inspirativní tím, že dokázala svou vytrvalostí a nekompromisním přístupem probudit globální zájem o životní prostředí. Její vliv, často označovaný jako „Gretin efekt“, ukazuje, že i jednotlivec, navíc mladý člověk a žena, může vyvinout obrovský tlak na politiky a velké korporace.
Autor: ČTK
Dianna Cowernová je klíčovou osobností v popularizaci vědy, která celosvětově inspiruje svým nadšeným přístupem k vysvětlování fyziky a odhodláním přiblížit vědecké koncepty nejširší veřejnosti.
Autor: Profimedia.cz
Emily Calandrelli inspiruje svět především jako průkopnice ve zpopularizování vědy a techniky (STEM). Jako inženýrka z MIT a 100. žena ve vesmíru ukazuje, že věda je přístupná všem bez ohledu na zázemí, a aktivně boří stereotypy o ženách a matkách v technických oborech.
Autor: Profimedia.cz
Derek Muller (tvůrce kanálu Veritasium) je pro svět inspirativní především proto, že dokázal proměnit vědu v poutavý a srozumitelný příběh. Svým unikátním přístupem k výuce a komunikaci mění pohled na to, jak lidé chápou svět kolem sebe.
Autor: Profimedia.cz
Mark Rober inspiruje svět tím, že dokazuje, jak zábavná a přístupná může být věda. Jako bývalý inženýr NASA a Apple baví miliony lidí na YouTube tím, že řeší bláznivé i praktické problémy pomocí seriózní techniky.
Autor: Profimedia.cz
Sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi inspirují svět tím, že dokázali vybudovat společnost Anthropic, stojící za modelem Claude, s důrazem na bezpečnost a etiku. Proti přístupu „vypusť technologii, řeš problémy později“ staví vizi, že umělá inteligence musí být od počátku užitečná, čestná a neškodná.
Autor: ČTK
Aliko Dangote je pro svět inspirativní především tím, že dokázal vybudovat průmyslové impérium z ničeho. Stal se nejbohatším člověkem v Africe díky své filozofii „Afrika musí vyrábět to, co spotřebovává“, a ukázal, že největší podnikatelský úspěch spočívá v odstraňování ekonomických závislostí a budování soběstačnosti.
Autor: Profimedia.cz
Kiran Musunuru je kardiolog a genetik, který posouvá hranice medicíny tím, že vyvíjí přelomové CRISPR genové terapie zaměřené na léčbu a prevenci kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Pro svět je inspirativní zejména svými průlomy v léčbě vzácných genetických chorob a snahou demokratizovat přístup k život zachraňující genové medicíně.
Autor: ČTK