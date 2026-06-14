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Od vědců po vizionáře: Tito slavní lidé svými činy změnili svět
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Kdy je samota prospěšná a kdy nás ničí? Experti varují před emoční vazbou na AI
Co je samota? Kdy ji potřebujeme, proč nás ničí a jak se s ní poprat? A fungují náhražky skutečných vztahů? Je na místě se takovými otázkami zabývat, protože ve hře je duševní i fyzické zdraví. A...
Past dokonalosti. Proč v zrcadle sami sebe vidíme horší a nemožnější
Je celkem běžné, že lidé nesnášejí pohled na svou rozespalou tvář v zrcadle krátce po probuzení. Na tom není nic divného a většinou to po chvíli „rozchodíte“. Jestli se ovšem děsíte pohledu do...
Zázračné diety nefungují. Řeší následek, ale ne příčinu nadváhy
Obezita není selhání vůle ani estetický problém. Přesto se většina z nás snaží hubnout sama, často podle rad z internetu. Nová data ukazují, proč tyto pokusy selhávají – a proč skutečná změna začíná...
Propíchnout, nebo nechat být? Pravda o léčbě puchýřů
Mnohokrát v životě se s ním setkal snad každý – nepříjemný a bolestivý puchýř, který vznikne nejčastěji z nošení nových bot. Co se s ním dá dělat a kdy navštívit lékaře?
Od vědců po vizionáře: Tito slavní lidé svými činy změnili svět
Podívejte se do naší galerie na světově známé osobnosti, které pro svět udělali víc, než kdokoli z nás a inspirují tak ostatní. Zajímají se o oblasti vědy, techniky, zábavního průmyslu i duševního...
Nové léky mohou alzheimera zpomalit na roky, brzy budou i v Česku, říká neurolog
Jedna z nejčastějších a přitom nejsmutnějších nemocí – tak o Alzheimerově chorobě mluví řada lékařů včetně neurologa Jakuba Horta. „Doteď jsme ji nedokázali léčit. Nyní se situace mění. Nové léky,...
Jet každý trénink na doraz se nevyplatí. Regenerace pomůže lepším výsledkům
Pravidelně se hýbete, ale výsledky se ne a ne dostavit? Dost možná podceňujete odpočinek. Zeptali jsme se osobní trenérky Alžběty Zahradníkové, proč je dobré myslet i na regeneraci.
Inkontinence může přijít v každém věku. Nepodceňujte první příznaky
Se samovolným únikem moči, takzvanou inkontinencí, se během života setká až polovina žen. Ačkoli ve většině případů nejde o závažný zdravotní problém a potíže bývají jen dočasné, mívá onemocnění...
Tyto slavné ženy po 60 vypadají fantasticky. Jaké je jejich tajemství?
Je jim přes šedesát let, ale jsou ve skvělé kondici, starají se o sebe a ukazují světu, že po šedesátce rozhodně život nekončí. Řeč je o slavných ženách z Česka i zahraničí, které si svůj věk...
70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník
Plná skříň aktuálních kousků je k ničemu, pokud z nich neumíme sestavit skvělý outfit. „Nejde o to mít více oblečení, jde o to mít to správné,“ míní osobní stylistka Michaela Tutko s tím, že naše...
RD 4+1, 140 m2, pozemek 1158 m2, Benešov nad Černou
Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
2 800 000 Kč
Trávník střídá přehlídkové molo. Tohle je 5 nejlepších módních kolekcí k MS
Na začátku MS ve fotbale to vypadá, že nejtvrdší soupeření se letos neodehraje na trávníku, ale v obchodech. K letošnímu mistrovství světa, kde se poprvé v historii utká rekordních 48 týmů, se totiž...
Kdo jsi, když na festivalu přeskočí jiskra?
Festivaly jsou místem, kde se během pár hodin může stát víc než za dva týdny na seznamkách. Ať už hledáš spřízněnou duši, nový festivalový match nebo jen někoho, s kým si dáš čepovanou Kofolu, začít...