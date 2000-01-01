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Mají dokonalé paže, chlubí se svaly a nemají to zadarmo. Slavné ženy tvrdě dřou pod taktovkou těch nejlepších trenérů, aby jejich těla vypadala dokonale na červeném koberci i na filmovém plátně. Podívejte se do naší galerie, které VIP krásky jsou nejvysportovanější.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna své slavné a štíhlé paže nezískává vzpíráním velkých činek, ale kombinací lehkých vah, vysokého počtu opakování, pilates, jógy a intenzivního tréninku.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Mel C vděčí za své vypracované paže a horní část těla kombinaci klasického silového tréninku, kalisteniky a kardia.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová se pyšní vytvarovaným tělem díky kombinaci několika metod, mezi které patří funkční tréninkový systém se zaměřením na přirozený pohyb a hluboké svalstvo, jóga (především pozdravy slunci) a progresivní silový trénink.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Victoria Beckhamová přešla od klasického kardia k cílenému silovému tréninku pod vedením trenéra Bobbyho Riche. Její trénink na paže a horní část těla je založený na malých i těžších činkách a funkčních pohybech.
Autor: Profimedia.cz
Britská influencerka, bývalá herečka a modelka Gemma Atkinsonová v minulosti uvedla, že ujíždí na upažování s činkami.
Autor: Reuters
Proslulé a vysportované paže Angely Bassettové jsou výsledkem komplexního silového tréninku a práce s jejím dlouholetým trenérem Robem Thompsonem.
Autor: Prince Gyasi/Kalendář Pirelli 2024
Herečka Jessica Bielová cvičí paže a horní polovinu těla pod vedením trenéra Bena Bruna v rámci komplexních celotělových tréninků. Nevolí čistě oddělené „arm days“, ale kombinuje horní a dolní část těla.
Autor: ČTK
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová kombinuje v tréninku horní poloviny těla silové cviky s lehkými i těžšími váhami, kladky a odporové gumy. Vše dělá pod vedením svých trenérů, jako je David Kirsch nebo Tracy Andersonová.
Autor: Instagram @jlo
Herečka Cameron Diazová vděčí za své zpevněné paže a ramena kombinaci posilování s lehkými činkami, pilates cvikům a práci s vlastním tělem, za kterou stojí její dlouholetý trenér Teddy Bass.
Autor: Profimedia.cz
Nejoblíbenějším cvikem, který pomáhá herečce Sarah Jessice Parkerové udržovat její štíhlé a vyrýsované svaly, je tzv. invertovaný ramenní tisk.
Autor: James Devaney / Contributor, Getty Images
Zpěvačka Gwen Stefani má vyrysované paže díky kombinaci kratších, intenzivních tréninků s činkami, kardia a přirozeného pohybu.
Autor: Reuters
Herečka Emily Bluntová spolupracuje při zpevnění a posílení paží s trenéry, jako je Monique Eastwoodová nebo Jason Walsh. Využívá dynamický, multifunkční trénink a práci s lehčími i těžšími vahami.
Autor: AP
Herečka Halle Berry staví trénink paží – bicepsů, tricepsů a ramen – na kombinaci těžších činek, kliků a složených kompozitních cviků bez kardia. Trénuje ji známý trenér hvězd Peter Lee Thomas .
Autor: Profimedia.cz
Tenistka Serena Williamsová si sílu a tvar paží a zad udržuje kombinací kruhových tréninků, cviků s vlastní váhou i odporovými nástroji, které si můžete prohlédnout například v jejích trénincích na platformě Nike Training Club.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gisele Bündchenová neusiluje o výrazně nabytý svalový objem, ale sází na štíhlé, zpevněné a elegantní paže díky kombinaci jógy, jiu-jitsu, posilování s lehkými váhami a odporovými gumami.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Karlie Klossová využívá na zpevnění paží krátké a intenzivní sestavy s lehkou zátěží, které kombinují box, pilates a tonizaci svalů.
Autor: AP
Herečka Zoe Saldaña se při tréningu nezaměřuje na masivní objem svalů, ale na funkční sílu, vytrvalost a zpevnění postavy (tzv. lean & toned look). Přizpůsobuje tomu i cviky na horní polovinu těla a paže.
Autor: Reuters
Herečka Nicole Kidmanová dosahuje štíhlých a zpevněných paží kombinací klasického posilování s lehkou zátěží a jógových či pilatesových metod.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Demi Moore se v posledních letech zaměřuje spíše na funkční trénink, jógu (např. Bikram jógu), pilates, delší chůzi, turistiku a tanec. Její současný cvičební režim klade důraz hlavně na flexibilitu, hluboký stabilizační systém a celkovou pohodu namísto extrémního budování svalové hmoty.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka P!nk vděčí za své silné a vyrýsované paže především náročné akrobacii na šálách (aerial acrobatics), gymnastice, kterou se věnuje od čtyř let, a kombinaci silového tréninku s trenérkou Jeanette Jenkinsovou.
Autor: Reuters
Cvičení Kelly Ripa na paže je postavené na rutině, kterou s ní léta tvoří její osobní trenérka Anna Kaiserová (metoda AKT). Její trénink na paže využívá lehké činky (obvykle 2,5 až 3,5 kg / 5–8 liber) nebo odporové gumy a ručník, a klade důraz na vysoký počet opakování a precizní techniku (tzv. „arm burnouts“).
Autor: AP
Herečka Sandra Bullocková vděčí za své zpevněné paže a ramena kombinaci pilates, kickboxu, jógy a silového/kruhového tréninku s činkami. Její fitness rutina s trenérkou Simone De La Rue (z Body By Simone) se zaměřuje na štíhlé, ale pevné svaly.
Autor: Reuters
Herečka Brooke Shieldsová se ve svém tréninku zaměřuje především na celkové zpevnění těla, funkční sílu a šetrný přístup ke kloubům (po operacích kolen z dětství a tance).
Autor: AP
Herečka Jennifer Garnerová získává své vypracované paže kombinací silového tréninku s volnými váhami, odporovými gumičkami a intenzivními akčními tréninky (kvůli rolím ve filmech jako Peppermint nebo Elektra), které s ní sestavují její trenérky Simone De La Rue (z programu Body by Simone) a Beth Nicely (z platformy The Limit).
Autor: Reuters
Herečka Michelle Rodriguezová při přípravě na své akční role (např. Rychle a zběsile nebo Dračí doupě) trénuje paže a ramena v rámci speciálního tréninkového splitu (rozdělení tréninků), který s ní sestavil hvězdný trenér Magnus Lygdbäck.
Autor: Reuters
Zpěvačka Kelly Rowlandová cvičí celkově velmi komplexně pod vedením svých trenérů Jeanette Jenkinsové nebo trenéra Marvina.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Reese Witherspoonová zpevňuje paže pomocí kombinace lehkého silového tréninku s činkami, jogy a tanečně-rezistenčních cvičení.
Autor: AP
Herečka Charlize Theronová pro své akční role (například ve filmech jako Atomic Blonde nebo The Old Guard) i pro každodenní kondici kombinuje baletní trénink, lehké činky a funkční posilování zaměřené na pevné a štíhlé paže bez nadměrného nabrání svalové hmoty.
Autor: Reuters
Herečka Jessica Alba kombinuje různá cvičení a dlouhodobě spolupracuje s trenéry jako jsou Ramona Braganza a Betina Gozo Shimoneková. Vždy klade velký důraz na horní polovinu těla, ramena a paže.
Autor: AP
Autorka Trinny Woodallová cvičí speciální sestavy zaměřené na zpevnění paží. Často praktikuje boj proti tzv. „motýlím křídlům“ nebo „bingo wings“ společně se svou osobní trenérkou Natalie Haywardovou.
Autor: Profimedia.cz
Britská televizní a rozhlasová moderátorka Jenni Falconerová se zaměřuje na silový trénink horní poloviny těla, kterým doplňuje svou vášeň pro běh. Cvičí pod vedením osobní trenérky Izzy Lukeové. Její trénink paží a ramen kombinuje volné váhy (jednoruční činky), stroje v posilovně a odporové gumy.
Autor: Profimedia.cz