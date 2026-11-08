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Slavné krásky nad čtyřicet mají těla vydřená. Jaká je jejich fitness rutina?

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Tyto slavné ženy si zakládají na dokonalých pažích. Madonna (11. září 2024) Mel C a Chris Dingwall (2025) Jennifer Anistonová (8. ledna 2026) Victoria Beckhamová v bikinách Agent Provocateur Tora (srpen 2026) Britská influencerka, bývalá herečka a modelka Gemma Atkinsonová se toho nebála... Angela Bassettová má obří klíč, otevírá dveře k altruismu. Herečka Jessica Bielová dorazila s manželem Justinem Timberlakem v černých... Jennifer Lopezová se proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu,... Cameron Diazová v magazínu InStyle (6. srpna 2019) Sarah Jessica Parkerová na natáčení Sex ve městě 2 (2009) Gwen Stefani
Mají dokonalé paže, chlubí se svaly a nemají to zadarmo. Slavné ženy tvrdě dřou pod taktovkou těch nejlepších trenérů, aby jejich těla vypadala dokonale na červeném koberci i na filmovém plátně. Podívejte se do naší galerie, které VIP krásky jsou nejvysportovanější.

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