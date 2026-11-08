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Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí
Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
Zhubla 60 kilo a byla bez domova. Jak žije Dominika z Extrémních proměn?
Dominika Vymazalová zhubla v Extrémních proměnách 60 kilogramů a svou váhu si drží i po dvou letech. V životě si ale prošla mnohem těžšími zkouškami než hubnutím. Zažila toxický vztah, ocitla se bez...
Je vám špatně po tučném jídle? Dechový test může odhalit příčinu, říká biochemik
Dech není jen zpráva z plic. Každý výdech v sobě nese stopy toho, co se odehrává v celém těle. Jsou v něm až stovky látek, jejichž rozbor může odhalit některé poruchy trávení, infekci nebo ukázat,...
Missky i modelové v politice. Kdo vyměnil přehlídková mola za politickou moc?
Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom...
Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc
Jak pomáhat dětským domovům? Nejde jen o další hračky nebo oblečení, děti mnohdy potřebují doučování, zážitky, odbornou pomoc nebo někoho, kdo dětem věnuje svůj čas. Je pro nás důležité, aby podpora...
Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Ani na podzim se nevzdávejte ženskosti. Noste šaty a vrstvěte
Ani chladnější počasí ženskost nezastaví! Šatů ani sukní se nemusíte vzdát jen proto, že už venku není léto. Jen je noste chytře.
Extra péče o rty. Čeho se na podzim vyvarovat a co naopak pomůže?
Tentokrát se zaměříme na rty. Proč? Aby byly dokonalé, nebolely, nepálily a ještě šly s dobou. Podzimní péče má svá specifika, pojďme se na ni podívat.
Čistíte si zuby dvakrát denně? Proč to pro zdravý úsměv nemusí stačit
Podívejte se na svou dlaň. Právě tak velkou plochu může v ústech zabírat skrytý zánět dásní. Během života se s tímto problémem potýká 80 až 90 % dospělých (1), přesto jeho počáteční příznaky snadno...
Týdenní horoskop od 9. listopadu: Lev uspěje, Štír konečně pochopí své chyby
Pondělní novoluní ve Štíru otevírá týden, kdy se mnohé změní v komunikaci s blízkými. Štíři konečně pochopí, proč narážejí na stejné potíže, a ostatní znamení se naučí lépe naslouchat. Někoho čekají...
Příběh Jolany: Manžel se rozhodl nestárnout. Chce být borec, ale je k smíchu
S mužem jsme spolu pětadvacet let. Přečkali jsme rekonstrukci bytu, dospívání dvou dcer i různá období, kdy se nám v práci úplně nedařilo. Vždycky jsem obdivovala jeho klid a takový ten chlapský...
Ležela jsem v rakvi a zlomila si obratle. Herectví je brutální nálož, líčí Vica Kerekes
Herectví má blízko k psychologii. Člověk při něm zkoumá nejen své postavy a jejich motivace, ale někdy i sám sebe. Herečka Vica Kerekes o životě hodně přemýšlí, přesto se v mnoha věcech řídí...
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Dětská obezita začíná nenápadně. Těchto 10 chyb rodiče často přehlížejí
Dětská obezita není jen otázkou kilogramů navíc. Může ovlivnit zdraví, sebevědomí i vztahy s vrstevníky. Dobrou zprávou je, že mnoha problémům lze předcházet už od útlého věku. A začít by měli...
Češi jsou v exekucích za 535 miliard. Výše dluhů letí vzhůru, nejčastěji to je za mobil
V Česku je v exekuci přes 586 tisíc lidí. Dalších téměř 350 tisíc dospělých má dluhy po splatnosti, tedy nevyrovnali své závazky včas a už jim nabíhají penále.