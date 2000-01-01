náhledy
Málokterá žena by odmítla možnost vynést do společnosti diamantový šperk, který by byl třešničkou na dortu celkového outfitu. Stejně na tom jsou i VIP ženy, které často reprezentují šperkařské značky. Některé z nich hodnotné diamantové doplňky samy vlastní. Podívejte se do galerie, jak jim to s nimi sluší.
Herečka Gwyneth Paltrowová diamantové šperky nosí téměř na každou společenskou akci v Hollywoodu, ale i mimo něj. Sama má doma několik kousků. Ty nejcennější ale ven nenosí. Jedná se o rodinné dědictví. „Mám několik diamantových šperků, které jsou v naší rodině už po generace, a moje maminka byla tak laskavá, že mi je přenechala. Velmi si jich cením. Ta rodinná hodnota je nevyčíslitelná,“ uvedla pro People herečka.
Herečka Lily Jamesová nafotila kampaň s diamantovými šperky a díky této spolupráci si i pár šperků domů odnesla. Do té doby hodnotnější doplňky doma neměla. „Bojím se vzít si je jen tak. Nosím je na vzácné příležitosti,“ uvedla tehdy Jamesová.
Modelka a herečka Carla Bruni šperky miluje. V soukromí volí minimalismus a příliš je nenosí, na společenské akce ale vždy vybírá ty nejdražší kousky.
Diamantové šperky si oblíbila i modelka Taťána Kuchařová. Blyštivé kameny jen podtrhly její krásu.
Zpěvačka Mariah Carey si velmi potrpí na luxus. V minulosti uvedla, že má celou jednu skříň plnou šperků. A těch diamantových má nejvíce. Kdyby je prodala, nemusela by do konce života nic dělat a stejně by žila v luxusu.
Návrhář šperků Fawaz Gruosi a topmodelka Naomi Campbellová, která právě návrhářovy šprky reprezentovala.
Diamantové náušnice od Fawaze vynesla na červený koberec i herečka Eva Mendesová.
Na filmovém festivalu v Cannes dorazila na červený koberec s diamantovými šperky od návrháře Fawaze Gruosiho i modelka Alessandra Ambrosio.
I Bella Hadidová měla tu čet vynést šperky od Gruosiho. Sama dříve uvedla, že první diamantový šperk dostala od rodičů.
Modelka Romee Strijdová a luxusní diamantový náhrdelník z dílny Fawaze Gruosiho.
Velkou milovnicí diamantů je herečka Helen Mirrenová. „Mohla bych být nahá a na sobě mít jen diamanty, přesto bych si připadala dokonale oblečená. Diamant není jen šperk, je to osobnost,“ myslí si herečka.
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová má zásobu diamantových šperků od svých bývalých partnerů. Zatímco zásnubní prsten vždy vracela, ostatní šperky má doma. Nenosí je ovšem na společenské akce. Na ty si diamantové šperky půjčuje.
Třešničkou na dortu dokonalého looku tanečnice Dity von Teese byla masivní diamantové náušnice.
Herečka Pamela Andersonová má diamantových šperků požehnaně. Stala se i tváří mnoha značek, které právě diamantové šperky vyrábějí.
„Diamant by měla mít každá žena. Je to kámen, který se hodí pro každou příležitost,“ uvedla herečka Blake Lively.
Herečka Eva Longoria vynesla diamantové šperky na červený koberec na filmovém festivalu v Cannes.
Jednou z největších milovnic diamantů je podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová.
Malajsijská herečka Michelle Yeohová doplnila něžnou bílou róbu o výrazné diamantové šperky.
I herečka a modelka Priyanka Chopra moc dobře ví, že diamanty každé ženě nesmírně sluší.
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová o mnoho diamantových šperků v minulosti přišla poté, co její dům v Los Angeles několikrát vykradli. Brzy si ale nakoupila další zásobu mnoha diamantových šperků.
Americká písničkářka Ingrid Andressová na udílení hudebních cen vynesla velmi drahý top, který byl posetý diamanty.
Herečka Amanda Seyfriedová nafotila kampaň s diamantovými šperky, protože je sama miluje. „Diamanty jsou tak unikátní, že mít je na sobě už je samo o sobě dokonalým zážitkem,“ myslí si.
