|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavné ženy, které si oblíbily luxusní diamantové šperky
KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?
Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...
Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě
Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže
Věděli jste, že moč nemusí být pokaždé jen žlutá? Pokud se však zbarví do neobvyklých odstínů, je zapotřebí zbystřit. Některé netypické barvy uriny totiž mohou ukazovat na zdravotní potíže.
Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví
Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem...
Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl
Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.
Kostka v hlavní roli. Zkuste čtyři outfity, které pozvednou váš podzim
Hledáte-li nějaký klasický podzimně-zimní vzor, pak je to rozhodně stále velmi oblíbená kostka. Ale s čím ji kombinovat?
Kreatin nakopne po hrozné noci. Seniorům pomáhá udržet svaly, radí Šindelář
Strava, kterou si do těla posíláme, ovlivňuje nejen naši aktuální náladu, ale také energii, koncentraci a imunitu. Vše potřebné do ní ale běžně nedostaneme. Má smysl denně doplňovat proteiny? A proč...
Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...
KVÍZ: Mindfulness, eustres či PTSD? Otestujte se, co víte o psychickém zdraví
Znáte rozdíl mezi eustresem a vyhořením? Víte, kdo může předepsat antidepresiva a které hormony ovlivňují naši náladu? Ověřte si v kvízu, jak hluboké máte znalosti o psychickém zdraví a fungování...
Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše
Střední
50 min
Skvělý oběd pro celou rodinu.
Vrací se dětem zlé sny? Pátrejte po příčině. Noční děsy si ale nepamatují, líčí expertka
Chtíc, aby spal, tak zpívala, pouštěla vysavač a skákala na nafukovacím míči. Matka, jež ponocovala. Pro čtenářky neznalé textu dodávám, že jde o variaci lidové ukolébavky. Matky jsou totiž schopné...
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Slavné ženy, které si oblíbily luxusní diamantové šperky
Málokterá žena by odmítla možnost vynést do společnosti diamantový šperk, který by byl třešničkou na dortu celkového outfitu. Stejně na tom jsou i VIP ženy, které často reprezentují šperkařské...
Kosmetická opáčko: usnadníme vám výběr řasenky i dětské kosmetiky
Každou i každého trápí něco o jiného. Odborníci vysvětlují, radí a doporučují, jak na nákup správné kosmetiky.