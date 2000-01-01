náhledy
Sophie Rainová je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších foto modelek. Dříve pracovala jako servírka, ale když ji z práce vyhodili, rozhodla se prodávat vlastní fotografie. Dnes si podle odhadů přijde v přepočtu na desítky milionů korun měsíčně. Za první rok focení si vydělala dokonce miliardu korun.
Autor: koláž iDNES.cz
Nemá plastiky, nijak si svůj vzhled nevylepšuje. Je zkrátka přirozená a před svými fanoušky se ani nepřetvařuje. Možná právě to je kouzlo, které jí stále přihrává tolik fanoušků, kteří jsou ochotni za její fotografie platit vysoké sumy peněz.
Autor: Profimedia.cz
Sophie šokovala internet na konci roku 2024 prohlášením, že za svůj první rok na OnlyFans si vydělala 43 milionů dolarů (přibližně 1 miliardu korun). Odhady uvádějí, že na vrcholu své popularity dokázala generovat obrovské měsíční příjmy.
Autor: Profimedia.cz
Svůj placený profil propagovala pomocí netradičního a kontroverzního kontrastu – často odkazovala na svou křesťanskou výchovu a tvrdila, že je v osobním životě panna, což přitáhlo obrovskou pozornost médií i publika.
Autor: Profimedia.cz
V prosinci 2024 spoluzaložila skupinu Bop House, což byla luxusní vila na Floridě sdílená tvůrkyněmi obsahu pro dospělé (obdoba slavných TikTok domů, jako Hype House). V červenci 2025 však po vnitřních konfliktech z tohoto projektu odešla. Objevila se také ve videích populárního rapera NLE Choppa.
Autor: Profimedia.cz
V současnosti se těší obrovské fanouškovské základně. Na TikToku ji sleduje přes 15 milionů uživatelů a na Instagramu má více než 9 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Na sociálních sítích běžně sdílí luxusní životní styl, auta a cestování s přáteli. Její mladší sestra Sierra Rain je rovněž influencerkou.
Autor: Profimedia.cz
V září 2026 se stala opět virální kvůli svým vyjádřením o budoucím partnerovi. V rozhovorech a na sociálních sítích uvedla extrémně vysoké nároky na muže (například, že by musel přijmout její příjmení a tolerovat její kariéru), což na internetu vyvolalo velké diskuse a vlnu memů.
Autor: Profimedia.cz
Její kariéra ovšem není protkána jen samými příjemnými zážitky. V domě Bop House musela například řešit bezpečnostní hrozbu, když do objektu vnikl posedlý fanoušek, který tvrdil, že je jejím manželem. A opakoval to i před soudem.
Autor: Profimedia.cz
Když Sophie v nedávném rozhovoru s influencerem Davidem Dobrikem potvrdila přesná čísla svých příjmů, šokovala spoustu známých osobností. V ročních příjmech se totiž téměř vyrovnala legendárnímu basketbalistovi LeBronu Jamesovi (který v daném období na hřišti vydělal cca 56 milionů dolarů za rok, zatímco ona 43,4 milionů dolarů).
Autor: Profimedia.cz
Za pouhých osmnáct měsíců působení na platformách pro dospělé nakumulovala majetek v hodnotě zhruba 82 milionů dolarů. Podle odhadů tak vydělává zhruba 180 milionů Kč měsíčně, což je více než má většina hollywoodských áčkových herců z jednoho velkofilmu.
Autor: Profimedia.cz
Letos v létě 2026 se Sophie mimo jiné úspěšně prosadila na prestižních módních molech. Zúčastnila se přehlídek v rámci Miami Swim Week a New York Swim Week, kde předváděla pro designérskou značku She Designs a zastupující agenturu Creators Inc.
Autor: Profimedia.cz
Její debut na molech vyvolal u tradičního módního světa vlnu kritiky, protože je vnímána primárně jako OnlyFans tvůrkyně. Sophie však kritiky rázně utřela na svém Instagramu prohlášením: „I holky z OnlyFans můžou být modelky“.
Autor: Profimedia.cz
Sophie v minulosti veřejně šokovala prohlášením, že jí nejmenovaný profesionální sportovec (hráč NBA) nabídl astronomických 15 milionů dolarů za to, že s ním stráví noc a přijde o panenství (vzhledem k její marketingové identitě panny). Sophie tuto nabídku odmítla.
Autor: Profimedia.cz
Když byla v rozhovorech tázána na své minulé kontakty se světoznámým raperem Drakem, se kterým byla spojována, přiznala, že vztahy s ním kompletně zničila, „Je to minulost. Tento most velmi ošklivým způsobem spálila,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Okolo Sophie se stále něco děje. Před několika dny (12. září 2026) zveřejnil list New York Post zprávu o jejím dalším šíleném fanouškovi. Ten ujel autem přes 1 600 kilometrů z New Yorku do Miami jen proto, aby se se Sophií v hotelovém lobby Mondrian South Beach pokusil vynutit svatbu. Když ho odmítla, pokusil se ji fyzicky napadnout a chytit, načež musela zasáhnout ochranka.
Autor: Profimedia.cz
Hlavním spouštěčem její globální virální popularity na přelomu let 2024 a 2025 bylo krátké video v kostýmu Spidermana, které zaplavilo platformy TikTok, X (Twitter) a Instagram. „Tehdy jsem si řekla, že by to mohlo vyjít. Zájem lidí byl obrovský, chytlo mě to,“ sdělila pro People.
Autor: Profimedia.cz
Uvedla, že z fáze, kdy si sotva mohla dovolit jídlo, se během necelých dvou let vypracovala k vlastnictví tří luxusních domů, dvanácti aut a soukromého tryskového letadla (private jet).
Autor: Profimedia.cz
„Žiji sen. Ale každý sen může být někdy i noční můrou. A nic není tak dokonalé, jak se může na první pohled zdát,“ postěžovala si v minulosti.
Autor: Profimedia.cz
V současnosti často cestuje na exotická místa (například na její milované Bahamy) se skupinou svých nejbližších přátel a dalšími influencerkami, jako je Piper Rockelle.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavostí je, že ji plně podporuje rodina. Sophie má velmi blízký vztah se svou matkou, která ji v její kariéře podporuje. Na svém profilu na síti X (Twitter) sdílela zajímavost, že její tetování růže je párové tetování, které si nechaly udělat společně s matkou.
Autor: Profimedia.cz