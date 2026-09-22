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KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu
Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...
Madla lásky sklapovačkami nespálíte. Boky zmenší až kalorický deficit
Tuk na bocích nelze odcvičit sériemi úklonů ani sklapovaček. Takzvaná madla lásky zmizí teprve s úbytkem celkového tělesného tuku – a k tomu posilovna vůbec není nutností. Pokud chcete zmenšit obvod...
Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít
Učení jsem vždy považovala za poslání. Dnes ale chodím do některých hodin se strachem a stále častěji přemýšlím o odchodu ze školství. Současná podoba inkluze, bez dostatečné podpory, podle mě...
Výrazná ramena jsou zase trendy. Vycpávky nejsou jediná možnost
V 80. letech se ramenní vycpávky hřály na výsluní módních trendů. Kdo je neměl, jako by nebyl. Nyní hlásí svůj velký návrat. Poradíme vám, jak je nenuceně zařadit do šatníku, a šikovně tak kouzlit s...
Aha moment pro rodiče teenagerů. Co důležitého je naučil pád bratrů Tateových
Bratři Tateovi si kolem bohatství, maskulinity a pocitu křivdy vybudovali mimořádně výnosnou online image. Nyní, když se jejich toxické impérium hroutí jako domeček z karet, je důležité, abychom si...
Perly potřebují zvláštní péči: poradíme jak je čistit, nosit i ukládat
Jemné, okouzlující a trochu tajemné. Perly si zaslouží zacházení stejně výjimečné, jako jsou ony samy. Dopřejte jim správnou péči a jejich lesk může provázet celé generace, radí zlatník Michal...
Cukání víčka, mušky i žluté bělmo. Co vám oči říkají o zdraví
Oči dokážou prozradit mnohem víc než jen to, jak dobře vidíme. Cukání víčka nebo suché oči bývají většinou neškodné, jiné změny ale mohou upozornit na cukrovku, vysoký tlak či potíže se štítnou...
Touha po kráse i totální nerozhodnost. Jak hvězdy formují slavné Váhy
Váha je elegantní, charismatická, esteticky založená, společenská a diplomatická, avšak bývá nerozhodná, vyhýbá se konfliktům a pod povrchem v ní často probíhá neustálé vyčerpávající vážení všech pro...
Krevní plazmu v laboratoři nevyrobíte. Lidem bez imunity nabízí naději
S běžným nachlazením si většina lidí poradí, stačí horký čaj a poležet si v posteli. Pro člověka se závažnou poruchou imunity ale může i obyčejná viróza znamenat komplikovaný zápal plic a pobyt v...
Vydělává víc než hollywoodské hvězdy. Sophie Rainová prorazila díky OnlyFans
Sophie Rainová je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších foto modelek. Dříve pracovala jako servírka, ale když ji z práce vyhodili, rozhodla se prodávat vlastní fotografie. Dnes si podle odhadů...
Kráska v týdnu pomáhá onkologickým pacientům, o víkendech pilotuje letadla
Sedmadvacetiletá Kristina Hendersonová z USA si splnila hned dva své dětské sny. Přes týden je zdravotnicí, která pomáhá onkologickým pacientům a o víkendu pilotuje letadla a připravuje se na dráhu...
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Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol
Poctivě počítáte každou kalorii, držíte dietu, cvičíte, ale ručička na váze neúprosně stojí na místě? Než podlehnete frustraci a celý režim vzdáte, začtěte se do tohoto článku. Zastavení úbytku...
S manželem si oblečení půjčujeme. Na návštěvě v šatníku Terezie Kovalové
Terezie Kovalová je hudebnice, violoncellistka, zpěvačka a modelka. S módou si tyká a v barevných extravagantních kouscích se nebojí vystoupit z davu. Jaké oblečení si s manželem půjčují a které...