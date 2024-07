OBRAZEM: Plavková inspirace. Co nosí sexy Sofia Vergara

Podívejte se do galerie, v jakých plavkách své dokonalé tělo vystavuje na dovolené u moře a bazénu herečka Sofia Vergara. Miluje jednodílné plavky, ale i bikiny. Na dvaapadesát let nevypadá a její křivky by jí mohly závidět i o mnoho mladší herecké kolegyně.