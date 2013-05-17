náhledy
Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které jsou se zvětšeným poprsím spokojené a neměnily by. Podívejte se, které VIP krásky se pyšní takovými vnadami.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Dara Rolins před pár měsíci odhalila, že si kromě silikonových ňader dopřála i facelift.
Autor: archiv Dary Rolins
Modelka Andrea Verešová své dokonalé křivky „vytunila“ silikonovými implantáty a nyní má postavu, kterou by jí mohly opravdu závidět i dvacetileté modelky.
Autor: Herminapress
Ředitelka miss a modelka Taťána Makarenko si nechala zvětšit ňadra už před lety.
Autor: Tilen Vajt / Pavel Dvořák, Expres.cz
Podnikatelka Nela Slováková o operaci otevřeně hovořila. I ona si nechala ňadra zvětšit silikonovými implantáty.
Autor: Profimedia.cz
Rekordmankou ve velikosti silikonového poprsí bude zřejmě bývalá modelka Julie Zugarová.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
I modelka Jitka Kocurová se v minulosti rozhodla pro zvětšení ňader.
Autor: Tino Kratochvil
Modelka Romana Pavelková a její ňadra zvětšená silikonovými implantáty.
Autor: PR.Konektor
Plastikou prsou se nikdy netajila ani krásná slovenská moderátorka a influencerka Alexandra Orviska. K dokonalému dekoltu má navíc i super postavu, na které tvrdě maká. Její zadeček by jí mohly závidět i o dekádu mladší kolegyně.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Vlaďka Řepková si ňadra také nechávala zvětšit.
Autor: Instagram @vladka_erbova_
Modelka Denise Ayverdi o svém zvětšeném poprsí otevřeně hovoří. Další plastiky v budoucnu nevylučuje.
Autor: Instagram Denise Ayverdi, se souhlasem autorky
Manželka Karlose Vémoly modelka Lela Ceterová je na své silikonové poprsí náležitě hrdá.
Autor: Profimedia.cz
DJ Andrea Pomeje má už pár let také silikonová ňadra.
Autor: Instagram @andreapomeje
I cvičitelka Hanka Kynychová se pro silikonové implantáty rozhodla.
Autor: Lenka Hatašová
Modelka Lucie Hadašová si nechala zvětšit ňadra také.
Autor: archiv Česká Miss
Modelka Kateřina Průšová si nechala poprsí zvětšit silikonovými implantáty už před řádkou let.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Karolína Kokešová také patří mezi krásky, které se pro zvětšení prsou silikonovými implantáty rozhodly.
Autor: AP
V minulosti byla na plastice prsou i Monika Marešová.
Autor: archiv M. Marešové
Bývalá modelka Gabriela Dvořáková si nechala poprsí upravit po prvním porodu.
Autor: Natinuel
I modelka Petra Faltýnová má ňadra vylepšená silikonovými implantáty.
Autor: Yes Visage
Mezi krásky se silikonovým poprsím patří i zpěvačka skupiny Holki Kateřina Brzobohatá.
Autor: Lenka Hatašová
Moderátorka Zorka Hejdová si nechala zvětšit ňadra před pár lety.
Autor: TV Nova
Anna-Marie Kánská má také zvětšená ňadra.
Autor: Herminapress
Bývalá modelka Diana Kobzanová se také netají tím, že si v minulosti nechala ňadra zvětšit.
Autor: Profimedia.cz
I modelka Nikola Buranská se pyšní zvětšeným poprsím.
Autor: Herminapress
Hvězda reality show Denisa Valová má také zvětšené poprsí.
Autor: Mikuláš Křepelka
Zpěvačka Martina Pártlová má také v ňadrech silikonové implantáty.
Autor: Markéta Grimaux
Větší ňadra si nechala udělat i modelka Eliška Bučková.
Autor: Archiv E. Bučkové
Před lety si ňadra nechala zvětšit moderátorka Martina Gavriely.
Autor: OD Bílá labuť
Zvětšené poprsí má i modelka Denisa Spergerová.
Autor: Herminapress