Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...
Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes
Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....
Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka
Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...
Jak reagovat, když přistihnete dítě u porna? Zákaz nefunguje, tvrdí psycholožka
Žijeme a vychováváme děti v paralelním světě fyzické a virtuální reality. Psycholožka Radka Kůřilová v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES nejen rodičům a učitelům radí, jak být co nejlepším průvodcem...
Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví
Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro...
Rituály novoluní získají na síle. Druhé setkání Luny a Slunce v Panně
Noční obloha 21. září 2025 odhalí vzácný jev – druhé novoluní v Panně v jednom jediném roce. Tento mimořádný okamžik, kdy se Slunce a Luna znovu spojí v zemském znamení, přináší nebývalou sílu, která...
Partnera nic nezajímá. Společné aktivity navrhujte zlehka
Děti vyrostly a najednou je víc času. Jeden z partnerů by rád zkoušel nové věci, druhý si raději hoví na gauči. Rozdíl, který dřív nebyl tak vidět, vystoupil na povrch. Co s tím?
Býci se rozhoupou, Váhy zariskují. Podzimní tarotskop pro jednotlivá znamení
Podzim letos více než kdy jindy přinese tlak na dokončení rozdělané práce. Na romantiku to letos bohužel nevypadá. Pojďme se tedy podívat na to, jaké divoké řeky budou muset jednotlivá znamení...
Vyberte si pomocníky na míru. Proti vráskám zabere elastin i kolagen
Stárnutí je přirozený, ale také velmi individuální proces. Proto má někdo vrásčitou pleť krátce po třicítce a jiný si první vrásku najde až v důchodovém věku. Jak proti nim účinně bojovat?
Zuby jsou v těhotenství v ohrožení. Rady odbornice, jak je ochránit
Těhotenství je jedinečné období, kdy se mění nejen tělo a psychika ženy, ale i stav ústní dutiny. Správná péče o zuby a dásně hraje zásadní roli nejen pro zdraví nastávající maminky, ale také pro...
Vepřová játra na smetaně s paprikou
Střední
60 min
Máte rádi játra? Připravte si je na smetaně a podávejte s rýží.
Od nalomených žeber na Hrad. Klausova exmluvčí začala v padesáti novou kariéru
Jako malá chtěla být ilustrátorkou. Nakonec se ale stala mluvčí Václava Klause, založila PR agenturu a před osmi lety nastoupila do korporátní firmy. „Věřím, že v životě je jistá jenom změna,“ tvrdí...
Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně
S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...
Plastika nosu mi zlepšila kvalitu života, říká žena
Deset let si žena šetřila peníze, aby si mohla dovolit vysněnou plastiku nosu. Pro třicetiletou Devyn Aikenovou z USA byl menší nos největším snem a říká, že po operaci je z ní nový člověk. „Je...