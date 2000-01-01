náhledy
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly. Později ale uvedly, že je přiznání neskutečně osvobodilo. Podívejte se do galerie, o koho se jedná.
Raper Kanye West alias Ye už v minulosti uvedl, že byl závislý na sledování filmů pro dospělé a to v mnoha ohledech ovlivnilo i vztah s jeho bývalou partnerkou Kim Kardashianovou, se kterou má čtyři děti. Jeho současné partnerce Biance Censori to zřejmě nevadí.
Herec James Franco v minulosti uvedl, že závislost na alkoholu vyměnil za závislost na sexu. Dostal se prý do takové fáze, že nebyl schopen být bez intimních hrátek déle než několik hodin. Kvůli své závislosti se léčil a dnes přiznává, že už je rád, že je toto období za ním a může žít normální život.
Zpěvačka Andra Day veřejně sdělila, že se také se závislostí na sexu potýkala. „Není jednoduché si to přiznat, ještě těžší je o tom mluvit a nejtěžší je zbavit se toho. Byla jsem závislá na sexu i filmech pro dospělé a otevřeně o tom hovořím, protože už je to za mnou,“ svěřila se v rozhovoru pro InStyle zpěvačka.
Herečka Jada Pinkett Smithová pro podcast Red Table Talk uvedla, že v minulosti byla závislá na drogách a v jejím případě vždy každý drogový „dýchánek“ končil sexem. „Myslím, že jsem si plně neuvědomovala, co všechno si způsobím. Je to plíživé a bolavé,“ sdělila.
Herec David Duchovny je svou závislostí na sexu pověstný. Vždy o ní hovořil velmi otevřeně a také otevřeně mluvil i o léčbě, kterou opakovaně podstoupil. Nyní už se cítí vyléčený.
Herec Rob Lowe sdělil, že ho k závislosti na sexu dostala přílišná sláva. „Nevěděl jsem, jak s tím naložit. Měl jsem pocit, že jsem někdo víc. Byl jsem ovlivněný alkoholem a přílišným zájmem. Nechal jsem se strhnout, vím, jak moc je lehké něčemu takovému propadnout,“ uvedl pro People.
Zpěvačka Billie Eilish v show Howarda Sterna prozradila, že začala být závislá na porno filmech už v jedenácti letech, kdy zhlédla tajně svůj první film pro dospělé. „Myslím, že mi to dost ovlivnilo a zničilo mozek. Sledovala jsem toho tolik, že to rozhodně nebylo normální,“ sdělila v rozhovoru.
Herec Russell Brand pro US Weekly prozradil, že se se závislostí na sexu potýkal dlouhé roky a zničilo mu to život.
Americký herec Terry Crews v show Wendy Williamsové uvedl, že se stal závislým na porno filmech už ve dvanácti letech. „Je to jako by vás to ovládlo, nemyslíte na nic jiného. Je to rozhodně nebezpečné,“ sdělil tehdy. Se svou závislostí se léčil.
Golfista Tiger Woods je jednou z nejznámějších slavných osobností, která se veřejně přiznala k extrémní závislosti na sexu. Dnes říká, že už je toto temné životní období za ním.
Ke své závislosti na sexu se otevřeně vyjádřil opakovaně i herec Charlie Sheen. Naposledy o tom hovořil v dokumentu na streamovací platformě Netflix. Uvedl, že měl zhruba sedmačtyřicet tisíc žen.
V době největší drogové závislosti měl problémy se sexem i raper Eminem. I on byl na sexu závislý.
Hudebník Marilyn Manson byl závislý na filmech pro dospělé. Také uvedl, že v něm tyto filmy vzbudily přílišnou agresivitu.
Boxer Mike Tyson se potýkal se závislostí na drogách a ta podle něj šla „ruku v ruce“ se závislostí na sexu. O svém temném životním období otevřeně pohovořil v rozhovoru pro People.
Modelka Nicole Narainová pro Huff Post uvedla, že byla několik let závislá na masturbaci.
Herečka Amber Smitthová byla závislá na sexu a účastnila se i léčebného programu, který ji závislosti zbavil.
Herec Colin Farrell před lety svou závislost na sexu přiznal také. Pomohl mu s ní pravidelný běh. Dnes běhá i maratony.
