|
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....
Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...
Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...
Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě
Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...
Infekce zubů pomalu a nenápadně poškozuje játra, kůži či mozek, líčí stomatolog
Nic nevydrží v dokonalém stavu věčně. Zuby nejsou výjimkou. Sklovina, jejich ochranná vrstva, s přibývajícím věkem slábne. Působí na ně i naše životní návyky, například kouření nebo nadměrná...
Hubnoucí program mě zachránil, říká muž po proměně
Čtyřicetiletý Glen Alison z Velké Británie měl ještě nedávno sto sedmnáct kilo a kvůli obezitě míval depresivní a úzkostné stavy. Pak si ovšem nechal sestavit plán na postupné hubnutí a po letech...
Pravda, nebo milosrdná lež? Někdy je lepší mlžit a pravdu rozložit
Odmala slýcháte, že nemáte lhát, a kdybyste to udělali, byla by to hanba! Jenže s přibývajícími zkušenostmi člověk zjišťuje, že je vše trochu složitější. A jsou chvíle, kdy může pravda skutečně bolet.
Jak zkrotit vztek i stres. Jednoduché tipy na okamžité zklidnění
Prudký nával vzteku nebo nervozity může zkomplikovat pracovní den i osobní vztahy. Existují ale jednoduché způsoby, jak se rychle zklidnit a získat nadhled. Pomoci vám může těchto třináct ověřených...
Guláš zdaleka nejen volební. Jak připravit klasiku, která nikdy neomrzí
Je jen málo jídel, která dokážou zahřát na těle i na duši tak jako poctivý hutný guláš. Vůně, která se line z kuchyně, když se maso s cibulí a paprikou pomalu dusí, je nezaměnitelná, je to skutečná...
Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025
Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...
Citrusový koláč s tvarohem
Střední
60 min
Máte rádi svěží chutě? Pak je pro vás tento koláč jako dělaný.
S mobilem vítězové, s tkaničkami poražení. Jak se mění dovednosti dětí a kdy zpozornět
Zatímco dříve zavazovali tkaničky několikrát denně, dnes se školáci se šňůrkou v botě nemusí potkat až do puberty. A podobné je to s ciferníky, které člověk v dnešní digitální domácnosti aby...
Po plastice břicha nastaly komplikace, žena zůstala zohyzděná
Čtyřiatřicetiletá Sara Plattová z Velké Británie dala za plastiky v Turecku v přepočtu téměř půl milionu korun, ale vysněné postavy se nedočkala. Místo toho má díru v břiše a jizvy, které se jen tak...
Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří
Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...
Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru
Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...