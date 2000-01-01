náhledy
Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají zapomenuté. Patří sem Kateřina Hrachovcová a Petr Vondráček a další.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Za zmínku jistě stojí vztah dnes již zesnulého herce Radoslava Brzobohatého a herečky Jiřiny Bohdalové. Tato dvojice byla v manželství, které bylo bouřlivé, vášnivé a plné dramat. Prý připomínalo italskou domácnost s častými hádkami, ale i hlubokou láskou, trvalo dvanáct let.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Manželství dvou hereckých ikon proslulých komediálním talentem vydrželo pouhý rok. Stellu Zázvorkovou a Miloše Kopeckého ale po celý život spojovala práce, přátelství a bohužel i jedna bolestná rodinná tragédie. Přišli o dceru, když jí bylo pouhých patnáct let. Spáchala tehdy sebevraždu.
Autor: © Filmové studio Barrandov / Ivan Minár
Jedním z téměř zapomenutých párů jsou i moderátor Leoš Mareš a modelka Hana Svobodová. Pár spolu byl zhruba rok a půl. Jejich vztah trval přibližně od začátku roku 2010 do rozchodu v říjnu 2011
Autor: Profimedia.cz
Herci Jakub Prachař a Martha Issová spolu žili zhruba tři roky. Jejich vztah je dávnou minulostí a oba mají dnes svoje spokojené vztahy i potomky.
Autor: Česká televize
Téměř zapomenutým párem jsou i modelka Simona Krainová a hokejista Jiří Hudler. Oba si užívají nyní po boku jiných partnerů a jsou hrdí na své děti. Simona má dvě děti a Jiří tři.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Moderátorka Diana Kobzanová a fotbalista Martin Jiránek spolu randili čtyři roky. Dnes už je Diana trojnásobnou maminkou a je šťastná po boku hokejisty Michaela Frolíka.
Autor: Michal Sváček, MF DNES
Modelka a influencerka Agáta Hanychová vystřídala za život několik partnerů, se kterými měla vážnější vztah. Nadějně se zprvu jevil i vztah s Markem Šíšou. Nakonec ale toto spojení nevyšlo. A jejich vztah už je téměř zapomenutý.
Autor: Marek Navrátil
Dávnou dvojicí byli i moderátorka Iva Kubelková a hokejista Jaromír Jágr. Chodili spolu v devadesátých letech zhruba zři roky.
Autor: Profimedia.cz
Partery byli v minulosti i zpěvačka a herečka Daniela Šinkorová a zpěvák a herec Roman Vojtek. Byli spolu zhruba čtyři roky.
Autor: © Česká televize
Dávnými partnery byli i zpěvačka Helena Vondráčková a dnes již zesnulý skladatel a textař Zdeněk Rytíř.
Autor: Profimedia.cz
Vážný vztah měli zpěvačka Lucie Bílá a hudebník Stanislav Penk. Byli manželé, ale sňatek vydržel jen necelý rok.
Autor: ČTK
V minulosti tvořili pár i umělkyně Kateřina Kaira Hrachovcová a hudebník Petr Vondráček. Byli spolu čtyři roky.
Autor: ČTK
V minulosti spolu randili i herec a zpěvák Matěj Ruppert a herečka a moderátorka Eva Decastelo. „Matěj byl moje první mega láska a dodnes má v mém srdci místo,“ uvedla Eva pro portál Prozeny.cz.
Autor: Profimedia.cz
Herci Martin Hofmann a Jitka Čvančarová spolu byli sedm let. Nakonec jim to však kvůli údajným záletům Martina nevyšlo. Oba dnes mají spokojené životy a jsou rodiči.
Autor: ČTK
Téměř zapomenutým párem jsou i dnes již zesnulý herec Josef Vinklář a herečka a spisovatelka Ivanka Devátá. Jak sama několikrát uvedla, s manželem si užila a v tom dobrém i špatném smyslu. Byli spolu téměř dvacet let.
Autor: © Česká televize
Romantický vztah měli i zpěvačka Dara Rolinsová a podnikatel Petr Vlasák. Ten před několika lety podlehl rakovině.
Autor: Profimedia.cz