Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely povinně chodit také. Některé si jsou podobné, jiné by člověk těžko poznal.
Dědička hotelového impéria Nicky Hiltonová na školní fotografii a v současnosti
Herečka Anne Hathaway byla usměvavou holčičkou s rovnátky a dnes je z ní jedna z největších světových krásek z filmového plátna.
Herečka Salma Hayeková jako dítě a v současnosti
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová si už jako malá holčička potrpěla na módu a své dlouhé blond kadeře.
Návrhářka Victoria Beckhamová měla jako školačka kudrnaté vlasy, výraz má už roky stále stejný.
Topmodelka Emily Ratajkowski jako malá holčička a dnes jako sexy kráska v bikinách na pláži
Dcera hudebníka Lionela Richieho Nicole Richie prý už v dětství měla pocit, že není dostatečně krásná a později trpěla poruchou příjmu potravy. „Dnes už se mám ráda, ale vedla k tomu dlouhá cesta,“ uvedla pro People.
Herec Liam Hemsworth jako školou povinný zdaleka nebyl tím sexy idolem, kterým je dnes.
Olivia Olsonová byla hvězdou filmu Láska nebeská. Nyní se věnuje zpěvu.
Zpěvák a herec Justin Timberlake byl veselá kopa už jako malý kluk.
Podnikatelka a influencerka Kim Kardashianová jako malá holčička na školní fotografii a dnes, kdy je z ní diva, kterou obdivuje celý svět.
Topmodelka Gisele Bündchenová byla už jako malá holčička krásná a vydrželo jí to do současnosti.
Svalovce herce Chrise Evanse by v klučíkovi v proužkované košili hledal málokdo.
Herec Zac Efron si jako školách nechával odbarvovat konečky vlasů, dnes si je naopak nechává ztmavovat.
Thomas Brodie-Sangster se jako malý kluk blýskl ve filmu Láska nebeská. Dnes je mu čtyřiatřicet let a kromě herectví se věnuje také hudbě.
Leonardo DiCaprio v minulosti a dnes. Šílely z něj dívky tehdy a nyní tomu není jinak.
Herec Christian Bale byl už jako malý kluk velmi populární díky vystupování v pořadech pro děti. A popularity se těší i v současnosti jako vážený hollywoodský herec.
Herec Fred Savage jako dítě a v současnosti. Každý by ho rozhodně poznal hned na první pohled.
Kristen Stewartová se do podvědomí diváků zapsala především díky roli ve filmu Stmívání. Na filmovém plátně se ale objevila mnohem dříve. Jako dítě si například zahrála po boku herečky Jodie Fosterové ve snímku Úkryt. Herectví se věnuje i nadále.
Třiačtyřicetiletý herec Elijah Wood je všem dobře známý díky filmu Pán prstenů. Herectví se ale věnoval i předtím. Už jako dítě se objevil ve filmech Návrat do budoucnosti nebo Ledová bouře. Jeho „kukuč! zůstává stejný a je si velmi podobný.
Herečka Reese Witherspoonová jako dítě a v současnosti. I tato blond kráska vypadá stále podobně.
Zpěvačka Natalie Imbruglia a její pomněnkově modré oči v dětství a v současnosti
Herečka Nicole Kidmanová jako malá holčička a dnes. Plastiky hollywoodskou ikonu hodně změnily.
Herec Keanu Reeves v dětství a dnes. Přibyly šediny a vrásky, ale idolem je stále.
Herec George Clooney jako dítě a v současnosti. Už jako malý kluk měl výraz „dospěláka“.
Herec Tom Hanks byla okatý klučina s úsměvem „od ucha k uchu“ a velkým smyslem pro humor, který neztrácí ani dnes.
Herec Harrison Ford v době, kdy chodil do „první třídy“ a v současnosti
Herec Jim Carrey jako dítě a dnes
Herec Patrick Dempsey má stále stejný úsměv.
Lindsay Lohanová jako malá holčička slavila jako herečka velký úspěch. A opět se vrací na výslunní.
Herečka Keira Knightley se nezapře. Je si velmi podobná a příliš se nezměnila.
Herečka Jennifer Lawrence jako malá holčička a v současnosti
Herec Brad Pitt jako dítě a v současnosti
Zpěvačka Madonna už si dávno podobná není. Plastiky udělaly své.
Herečka Margot Robbie v dětství a v současnosti. Malá zubatá holčička asi ani v nejmenším netušila, že bude jednou z nejžádanějších světových hereček a budou po ni šílet muži všech věkových kategorií.
Herec Johnny Dep jako dítě a v současnosti. Z roztomilého klučiny je prošedivělý hollywoodský idol i rocker.
Čtyřiačtyřicetiletá herečka Christina Ricci se objevila jako dítě například ve filmu Addamsova rodina. V dospělosti si zahrála v seriálu Wednesday, kterou právě ona ve výše zmíněném filmu ztvárnila. Její výraz je stále stejný.
Dnes již čtyřiačtyřicetiletý Jason James Richter byl jako dítě hvězdou filmu Zachraňte Willyho. Nyní se živí jako producent.
Asa Butterfield se jako dítě objevil ve filmech Chlapec v pruhovaném pyžamu. Hugo a jeho velký objev, Vesmír mezi námi a dalších. V dospělosti zazářil v seriálu Sexuální výchova. Je mu sedmadvacet let.
Christopher Castile byl jako dítě hvězdou filmu Beethoven nebo seriálu Krok za krokem. Herectví už se nevěnuje a je vysokoškolským profesorem na univerzitě v Los Angeles. Je mu čtyřiačtyřicet let.
Freddie Highmore byl jako dítě hvězdou filmu Karlík a továrna na čokoládu nebo Melodie mého srdce. V dospělosti zazářil v seriálu Dobrý doktor. Je mu dvaatřicet let.
Herečka Alexa Penavega si jako dítě zahrála například ve filmu Spy Kids. Dnes je jí šestatřicet let, věnuje se především dabingu animovaných filmů, ale blýskla se například i ve filmu z roku 2023 Never Too Late to Celebrate.
Herečka Abigail Breslinová si jako dítě zahrála například ve filmu Malá Miss Sunshine nebo znamení. Dnes je jí osmadvacet let a nadále se herectví věnuje. Blýskla se ve snímku Stillwater nebo Slayers.
Amber Roseová jako malá holka. Dnes je již maminkou a má za sebou tanec u tyče i aférky se slavnými muži. Živí se jako modelka.
