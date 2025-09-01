|
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly
Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací
Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...
Žena je závislá na žvýkání lepicí pásky, občas ji i spolkne
Šestatřicetiletá Andrea z USA se závislosti na lepicí pásce nemůže zbavit už dvaadvacet let. Má ji všude po domě a bere si ji i na běhání nebo na nákupy. „Vždy ji mám u sebe v kapse,“ uvedla. Pásku...
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Propijte se ke štíhlosti. Tyto ovocné koktejly vám pomohou zhubnout
S nápoji připravenými podle našich návodů zaženete žízeň, a tak si můžete léto užívat plnými doušky. Jenže ony umí ještě víc – pomůžou vám jednoduše shodit nadbytečné kilogramy. Geniální! Který z...
Móda na konec léta: Na kabát je ještě čas, vytáhněte křiváky a košile
Konec prázdnin neznamená, že si nemůžete ještě pořádně užít žhavých modelů v ještě žhavějších okamžicích. Jen je třeba myslet na chladná rána a večery.
Závislost na sexu ničí život i vztahy. Pramení z traumat i nízkého sebevědomí
Co spojuje Michaela Douglase, Charlieho Sheena nebo Lindsay Lohanovou? Je to závislost na sexu, ke které se celebrity veřejně přiznaly. Jak může něco tak příjemného a veskrze prospěšného, jako je...
Až 15 záchvatů měsíčně, roky hledání diagnózy a léků. Boj Daniely s migrénou
Celý život trpěla bolestmi, které ji dokázaly paralyzovat i na několik dní. Že jde ve skutečnosti o migrénu, zjistila zcela náhodou. Příběh čtenářky Daniely je dalším dílem našeho seriálu Můj boj s...
Váhy zažijí zlom, Ryby uzavřou minulost. Školní tarotskop pro všechna znamení
Je tu začátek září, rozjíždí se nový školní rok a žáky, studenty, rodiče i učitele čeká desetiměsíční maraton. Zajímá vás, jak sedne nový školní rok jednotlivým znamením? Pojďme poodhalit tajemství a...
Hovězí burger s domácími hranolkami
Střední
60 min
Tento typický americký pokrm si hravě připravíte i doma. S domácími hranolkami bude chutnat ještě...
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Dlouhé odpoledne doma nemusí být nuda. Vyzkoušejte hry, které děti pohltí
Máte pocit, že když děti nemohou běhat venku, tak pekelně zlobí? Zkuste si s nimi hrát. Chcete-li, aby si hrály v klidu a přitom smysluplně, připojte se k nim.
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
ADHD v práci dokáže vyčerpat i nadchnout. Slabost se může změnit v sílu
Rychle se nadchnou, ale stejně rychle vyhoří. Zapomínají na termíny, tápou v administrativě, přesto dokážou být neobyčejně kreativní a energičtí. Jak vypadá život s ADHD na pracovišti?