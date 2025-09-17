náhledy
Je jim přes šedesát let, ale jsou ve skvělé kondici, starají se o sebe a ukazují světu, že po šedesátce rozhodně život nekončí. Řeč je o slavných ženách z Česka i zahraničí, které si svůj věk užívají. Některé se nechaly zkrášlit pomocí plastické chirurgie, jiné stárnou přirozeně s grácii a noblesou sobě vlastní.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce a producentce Sharon Stone je osmašedesát let. Proslavila se například jako femme fatale v erotickém thrilleru Základní instinkt.
Autor: AP
Michelle Yeohová je třiašedesátiletá herečka. Získala Oscara, proslavila se jak náročnými akčními rolemi a bojovým uměním, tak i charakterním herectvím. Blýskla se ve snímcích jako Všechno, všude, najednou nebo Tygr a drak.
Autor: AP
Andie MacDowellová je osmašedesát let. Proslavila se jako úspěšná modelka i hvězda kultovních romantických komedií a dramat. Známá je z filmů Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo Na Hromnice o den více.
Autor: Reuters
Herečce Demi Moore je třiašedesát let a zazářila třeba ve filmech Pár správných chlapů nebo Duch.
Autor: Profimedia.cz
Americké herečce Julianne Moore je pětašedesát let. Zářila v desítkách filmů napříč žánry, od nezávislých dramat po hollywoodské trháky. Mezi její nejznámější snímky patří Big Lebowski, Hříšné noci, Hannibal nebo série Hunger Games. Za drama Pořád jsem to já získala Oscara.
Autor: AP
Americké herečce, producentce a režisérce Courteney Coxové je jednašedesát let. Celosvětově se proslavila rolí Moniky Gellerové v sitcomu Přátelé a novinářky Gale Weathersové ve filmové sérii Vřískot.
Autor: Reuters
Zpěvačce Madonně je sedmašedesát let. Kromě hudební kariéry se objevila v mnoha filmech, z nichž nejznámější je například muzikál Evita, za který získala Zlatý glóbus.
Autor: AP
České herečce a moderátorce Jitce Asterové je šestašedesát let. Je známá svým výrazným hlasem, dlouholetým působením v rádiu Frekvence 1 a mnoha filmovými, seriálovými i divadelními rolemi.
Autor: Soukromý archiv Jitky Asterové
Jedné z nejvýraznějších českých hereček Zlatě Adamovské je sedmašedesát let. Hrála v dílech jako Lásky mezi kapkami deště nebo Za vším hledej ženu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Herečce Sarah Jessice Parkerové je jednašedesát let. Proslula především rolí v seriálu Sex ve městě.
Autor: AP
Jodie Fosterová je třiašedesátiletá americká herečka a režisérka. Je držitelkou dvou Oscarů a v průběhu své více než padesátileté kariéry ztvárnila desítky ikonických rolí. Blýskla se ve filmech jako Mlčení jehňátek nebo Taxikář.
Autor: AP
Americké herečce Michelle Pfeifferové je osmašedesát let. Během své bohaté kariéry ztvárnila desítky rolí ve filmech jako Zjizvená tvář nebo Nebezpečné známosti.
Autor: AP
Ivana Chýlková patří mezi nejznámější a nejvýraznější české herečky. Je jí dvaašedesát let. Je dlouholetou členkou Činoherního klubu a známá je z filmů Čas sluhů nebo Buď chlap.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Lisa Kudrowová je americká herečka, komička a producentka, které je v současnosti dvaašedesát let. Celosvětovou slávu získala jako svérázná Phoebe Buffay v legendárním seriálu Přátelé.
Autor: AP
Brigitte Nielsenové je dvaašedesát let. Tato dánská herečka, modelka a zpěvačka se nejvíce proslavila v 80. letech jako hvězda akčních a fantasy filmů.
Autor: Profimedia.cz
Vilma Cibulková je významná česká divadelní, filmová a televizní herečka. V roce 2026 oslavila třiašedesát let. Za svou bohatou kariéru ztvárnila desítky rolí, přičemž je držitelkou Českého lva a Cen Thálie.
Autor: Profimedia.cz
Báře Basikové je třiašedesát let. Je jednou z nejvýraznějších českých zpěvaček, která se proslavila zejména jako rocková a muzikálová hvězda.
Autor: Soukromý archiv
Zpěvačce a herečce Yvettě Blanarovičové je dvaašedesát let, narodila se 24. září 1963. Je známá především jako představitelka čertíka z pohádky Princezna ze mlejna a ze seriálu Pojišťovna štěstí.
Autor: Archiv Y. Blanarovičové
České herečce Daně Batulkové je osmašedesát let. Nejvíce se proslavila jako Marcelka „Mamba“ v sitcomu Comeback, modistka Jindřiška v seriálu Četnické humoresky a dále účinkovala v mnoha divadelních, filmových a televizních projektech.
Autor: Profimedia.cz
Chantal Poullain je devětašedesát let. Tato francouzsko-česká herečka a šansoniérka působí na mnoha českých divadelních scénách i před filmovou kamerou. Hrála ve snímcích jako Konec starých časů nebo Zlatý podraz.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
České herečce Jitce Sedláčkové je pětašedesát let. Proslavila se jak na divadelních prknech (především jako dlouholetá členka Divadla pod Palmovkou), tak i v řadě známých českých filmů a seriálů.
Autor: FTV Prima
Veronice Žilkové je v současnosti čtyřiašedesát let. Je stálicí české divadelní, filmové i televizní scény. V roce 1997 získala cenu Český lev za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Zapomenuté světlo.
Autor: Teki Shine
České herečce Ljubě Krbové je sedmašedesát let. Nejvíce se proslavila rolí Aničky Liškové v seriálu Ulice. Její kariéra je však velmi bohatá a zahrnuje desítky filmových, televizních, divadelních i dabingových rolí.
Autor: Michal Škvor
Zpěvačce a moderátorce Heidi Janků je třiašedesát let. Působí hlavně na hudební scéně, ale objevila se také v řadě televizních projektů a divadelních muzikálů.
Autor: Profimedia.cz
Beata Rajská je přední česká módní návrhářka a je jí třiašedesát let.
Autor: Anna Kovačič
Britské herečce a scenáristce Emmě Thompsonové je sedmašedesát let. Je držitelkou dvou Oscarů a zahrála si ve více než stovce filmů.
Autor: AP
Jamie Lee Curtisová má sedmašedesát let. Během své bohaté kariéry zazářila v mnoha ikonických filmech napříč žánry. Získala například Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za sci-fi komedii Všechno, všude najednou.
Autor: AP
Britská herečka Tilda Swintonová v roce 2026 oslavila pětašedesát let. Je známá svou schopností přeměňovat se pro náročné artové snímky i velkolepé hollywoodské blockbustery.
Autor: Profimedia.cz
Viola Davisová je oceňovaná americká herečka a producentka, které je šedesát let. Je držitelkou prestižního ocenění EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).
Autor: Reuters
Herečce Angele Bassettové je sedmašedesát let. Je známá především ztvárněním Tiny Turnerové ve filmu Tina Turner nebo role královny Ramondy v marvelovském Black Pantherovi a kapitánky Atheny Grantové v seriálu Záchranáři L. A.
Autor: AP
Herečce Kim Cattrallové je devětašedesát let. Proslula především díky ikonickému seriálu Sex ve městě.
Autor: ČTK
Americké herečce Kristin Davisové je jednašedesát let. Celosvětově se proslavila rolí Charlotte Yorkové v seriálu Sex ve městě.
Autor: AP
Frances McDormandová má osmašedesát let. Je jednou z nejuznávanějších hereček a držitelkou tzv. herecké trojkorunky (Oscar, Emmy a Tony).
Autor: Reuters
Annette Beningová je americká herečka, které je osmašedesát let. Za svou bohatou kariéru získala cenu BAFTA a dva Zlaté glóby a pětkrát byla nominována na Oscara.
Autor: AP
Allison Janney je šestašedesát let. Je držitelkou Oscara, sedmi cen Emmy a mnoha dalších ocenění. Proslavila se jak ikonickými televizními rolemi, tak i nezapomenutelnými výkony v kritikou oceňovaných celovečerních filmech.
Autor: Reuters
Herečce Holly Hunterové je osmašedesát let. Je držitelkou Oscara za hlavní roli ve filmu Piano. Mezi její nejznámější snímky patří Potíže s Arizonou, Vysíláme zprávy, Firma nebo dabing superhrdinky v animovaných Úžasňácích.
Autor: AP
Heather Locklearová je čtyřiašedesátiletá americká herečka a producentka. Celosvětovou proslulost získala především díky účinkování v kultovních amerických seriálech z 80. a 90. let, jako je například Melrose Place.
Autor: Profimedia.cz
Americké herečce Marcii Crossové je čtyřiašedesát let. Proslavila se především díky seriálu Zoufalé manželky.
Autor: Profimedia.cz
Lisa Rinna je americká herečka a televizní osobnost, je jí dvaašedesát let. Proslavila se účinkováním v seriálech jako Tak jde čas nebo Melrose Place.
Autor: Profimedia.cz
Americké herečce Daphne Zunize je třiašedesát let. Mezi její nejznámější role patří princezna Vespa v kultovní sci-fi parodii Války hvězd naruby.
Autor: Instagram @daphnezuniga
Herečce Alexandře Paulové je dvaašedesát let. Mezi její nejznámější role patří plavčice Stephanie Holdenová ze seriálu Pobřežní hlídka nebo hlavní postava ve filmu Christine.
Autor: AP