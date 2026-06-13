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Tyto slavné ženy po 60 vypadají fantasticky. Jaké je jejich tajemství?

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Je jim přes šedesát let, ale jsou ve skvělé kondici, starají se o sebe a ukazují světu, že po šedesátce rozhodně život nekončí. Řeč je o slavných ženách z Česka i zahraničí, které si svůj věk užívají. Některé se nechaly zkrášlit pomocí plastické chirurgie, jiné stárnou přirozeně s grácii a noblesou sobě vlastní.
Šedesátka je nová čtyřicítka. Sharon Stone v Cannes (18. května 2026) Michelle Yeohová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18.... Americká herečka Andie MacDowellová na přehlídce L’Oreal na pařížském fashion... Demi Moore na filmovém festivalu v Cannes 2026 Julianne Moore na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024) Courteney Coxová v Los Angeles (25. února 2026) Madonna v Paříži (29. září 2025) Jitka Asterová v rozhovoru prozradila, že se jí líbí muži se smyslem pro humor,... Zlata Adamovská. Jejím třetím manželem je herec Petr Štěpánek, vzali se v roce... Sarah Jessica Parkerová v Los Angeles (6. ledna 2026) Jodie Fosterová v Torontu (7. září 2025)

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