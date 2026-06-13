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Tyto slavné ženy po 60 vypadají fantasticky. Jaké je jejich tajemství?
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Jet každý trénink na doraz se nevyplatí. Regenerace pomůže lepším výsledkům
Pravidelně se hýbete, ale výsledky se ne a ne dostavit? Dost možná podceňujete odpočinek. Zeptali jsme se osobní trenérky Alžběty Zahradníkové, proč je dobré myslet i na regeneraci.
Inkontinence může přijít v každém věku. Nepodceňujte první příznaky
Se samovolným únikem moči, takzvanou inkontinencí, se během života setká až polovina žen. Ačkoli ve většině případů nejde o závažný zdravotní problém a potíže bývají jen dočasné, mívá onemocnění...
Tyto slavné ženy po 60 vypadají fantasticky. Jaké je jejich tajemství?
Je jim přes šedesát let, ale jsou ve skvělé kondici, starají se o sebe a ukazují světu, že po šedesátce rozhodně život nekončí. Řeč je o slavných ženách z Česka i zahraničí, které si svůj věk...
70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník
Plná skříň aktuálních kousků je k ničemu, pokud z nich neumíme sestavit skvělý outfit. „Nejde o to mít více oblečení, jde o to mít to správné,“ míní osobní stylistka Michaela Tutko s tím, že naše...
Kdo jsi, když na festivalu přeskočí jiskra?
Festivaly jsou místem, kde se během pár hodin může stát víc než za dva týdny na seznamkách. Ať už hledáš spřízněnou duši, nový festivalový match nebo jen někoho, s kým si dáš čepovanou Kofolu, začít...
Puntík, proužek a ti druzí. Jak do textilního tisku vstupovaly vkus, umění i politika
Existuje jen málo symbolů a tvarů, které člověk nepřetavil do vzoru na látce. Některé z nich přitom ve 20. století dokázaly definovat i celou dekádu. Proč se v jedné době prosadil proužek, v jiné...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka
Blíží se horké letní dny, které pro naše nohy často znamenají pocit těžkosti, únavu a nepříjemné otoky. Jak ale poznat, že jde jen o běžnou únavu a kdy už se hlásí o slovo chronické žilní onemocnění?...
Deprese není jen špatná nálada. Jak poznat varovné signály
Snad každý někdy prožil pocity smutku, zklamání nebo frustrace. Jde o běžné emoce, které k našemu životu neoddělitelně patří. Nesmí však trvat dlouho a omezovat nás v běžném fungování. Pak už nejde o...
Když rodinu rozdělí stará křivda. Některé vztahy ještě mají šanci
Některé rodinné spory se brzy vyřeší, jiné se táhnou roky. Čas sice dokáže zmírnit největší emoce, pocit křivdy ale jen tak nezmizí a narušené vztahy potřebují víc než jen odmlku. Je to skutečně...
Jak se líčí Francouzky? Hlavní důraz kladou na sofistikovanou přirozenost
Nijak dramaticky, nijak násilně, ale vždy tak, aby se cítily dobře! To je motto Francouzek, když se upravují.
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...