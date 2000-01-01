Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia Farèsová, Charlie Hunnam, Matthew Goode, Jonas Dassler, Elizabeth Olsenová a další.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Herec Charlie Hunnam ztvárnil skutečného amerického sériového vraha a vykradače hrobů Eda Geina v seriálu Monstrum: Příběh Eda Geina (v originále Monster: The Ed Gein Story) z roku 2025.
Autor: Reuters
Herec Evan Peters ztvárnil role sériových vrahů nebo psychopatů rovnou v několika dílech. V seriálu Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera z roku 2022 ztvárnil hlavní roli skutečného amerického sériového vraha a kanibala Jeffreyho Dahmera. V seriálu American Horror Story ztvárnil roli masového vraha Jamese Patricka Marche.
Autor: Profimedia.cz
Vraždící monstrum ze sebe nechala udělat herečka Charlize Theronová ve filmu Zrůda. „Sama sobě jsem byla odporná. Příběh ženy, která zavraždila tolik mužů, bude vždy šokující, a to mnohem víc, než byla moje proměna,“ myslí si.
Autor: koláž iDNES.cz
Legendárním vrahem byl herec Anthony Hopkins. Sériového vraha a kanibala Dr. Hannibala Lectera si zahrál ve filmech Mlčení jehňátek (1991), Hannibal (2001) a Červený drak (2002). Za roli v prvním jmenovaném snímku získal dokonce sošku Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Herec Zac Efron ztvárnil skutečného amerického sériového vraha Teda Bundyho v životopisném kriminálním dramatu Zlo s lidskou tváří z roku 2019.
Autor: Profimedia.cz
Herec Bill Skarsgård ztvárnil postavu vraha v několika známých projektech. Nejvíce proslul jako démonický klaun Pennywise ve filmech To a To Kapitola 2. Dále si zahrál hluchoněmého zabijáka ve filmu Boy Kills World.
Autor: Reuters
Herec Ross Lynch (na snímku s Abigail Cowenovou) ztvárnil mladého sériového vraha Jeffreyho Dahmera v životopisném kriminálním dramatu My Friend Dahmer z roku 2017.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jeff Bridges exceloval jako vrah ve filmu Labyrint lží z roku 1985. Zde ztvárnil muže, který zavraždil svou manželku.
Autor: AP
Herec Jeremy Renner ztvárnil postavu skutečného amerického sériového vraha Jeffreyho Dahmera v životopisném filmu Dahmer z roku 2002. Tento výkon mu vynesl velký ohlas u kritiků a otevřel mu dveře do Hollywoodu.
Autor: Reuters
Herec Freddie Highmore ztvárnil postavu vraha v úspěšném americkém psychologickém seriálu Batesův motel.
Autor: Reuters
Herec Michael C. Hall ztvárnil postavu sériového vraha v kultovním seriálu Dexter. Hraje zde forenzního analytika Dextera Morgana, který přes den pracuje pro policii a po nocích sám loví zločince a vrahy.
Autor: AP
Herec Matt Damon ztvárnil chladnokrevného vraha v psychologickém thrilleru Talentovaný pan Ripley z roku 1999. Dále si zahrál hlavní roli zabijáka v dramatu Zelená zóna.
Autor: AP
Herec Skeet Ulrich ztvárnil postavu vraha – konkrétně středoškoláka Billyho Loomise ve slavném kultovním hororu Vřískot z roku 1996.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Mads Mikkelsen ztvárnil postavu nájemného vraha především v akčním filmu Polar z roku 2019 z produkce Netflixu. Zde si zahrál stárnoucího elitního zabijáka Duncana Vizlu.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Herec Zachary Quinto se proslavil především rolí nebezpečného sériového vraha Gabriela „Sylara“ Graye v kultovním sci-fi seriálu Hrdinové.
Autor: AP
Britský herec Matthew Goode ztvárnil postavu vraha či psychopata ve více projektech. K nejvýraznějším rolím patří psychopatický strýc Charlie ve filmu Stoker z roku 2013 nebo sériový vrah Jack Argyll v minisérii Zkouška neviny z roku 2018 podle Agathy Christie.
Autor: AP
Herec Christian Bale ztvárnil postavu sériového vraha v kultovním filmu Americké psycho z roku 2000. Zde si zahrál Patricka Batemana, úspěšného newyorského investičního bankéře, který za maskou bohatého yuppie skrývá svou temnou a psychopatickou stránku.
Autor: Reuters
Herec John Cusack ztvárnil vraha v několika známých filmech, a to jak v rolích chladnokrevných sériových vrahů, tak sympatických nájemných zabijáků. Jednalo se o díla: Území mrazu – Zde si zahrál skutečného amerického sériového vraha Roberta Hansena, který na Aljašce unášel a vraždil mladé ženy. Dále Grosse Pointe Blank – v této slavné akční komedii ztvárnil postavu Martina Blanka, úspěšného nájemného vraha, který se vydává na třídní sraz, aby vyřešil své pracovní i osobní problémy. Nebo Deník zabijáka – Zde se objevil v roli podvodníka, který se zaplete do světa profesionálních nájemných vrahů.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Dean Cain si zahrál vraha například ve filmu Perfektní manžel z roku 2004.
Autor: Wikipedia
Herec Gary Oldman si zahrál vraha či psychopata v těchto filmech: Hannibal – zde ztvárnil postavu Masona Vergera. Děsivého a znetvořeného pedofila i sadistického vraha, který touží po pomstě. Oldman hrál pod extrémní vrstvou masek a v titulcích filmu nebyl vůbec uveden. A ve filmu Leon – zde ztvárnil ikonického, psychopatického agenta protidrogové centrály Normana Stansfielda, který se neštítí chladnokrevně vraždit kohokoliv.
Autor: © Warner Bros Pictures
Herec Richard Attenborough ztvárnil vraha ve snímku Brighton Rock. Zde exceloval jako mladý, bezcitný a psychopatický vůdce gangsterského gangu Pinkie Brown.
Autor: AP
Herec David Tennant ztvárnil vraha v těchto hlavních projektech: Des, Bad Samaritan a Před vraždou.
Autor: Reuters
Herečka Jessica Bielová ztvárnila postavu vražedkyně Cory Tannettiové v první řadě oceňovaného detektivního seriálu Hříšnice.
Autor: AP
Herečka Elizabeth Olsenová ztvárnila skutečnou vražedkyni Candy Montgomeryovou v minisérii Láska a smrt z roku 2023. Tento sedmidílný životopisný krimi seriál vypráví skutečný příběh ženy v domácnosti z Texasu, která v roce 1980 brutálně zavraždila svou kamarádku sekerou.
Autor: Reuters
Herec Darren Criss ztvárnil sériového vraha Andrewa Cunanana ve druhé řadě seriálu American Crime Story s podtitulem Vražda Gianniho Versaceho. Za tento herecký výkon získal prestižní ocenění Emmy a Zlatý glóbus.
Autor: AP
Britský herec David Thewlis ztvárnil vraha, respektive jednoho z manželů, v britské minisérii Zahradníci z roku 2021. Zde si zahrál reálného vraha Christophera Edwardse, který se svou ženou zavraždil rodiče a jejich těla zakopal na zahradě.
Autor: Warner Bros.
Herec Dominic West ztvárnil skutečného britského sériového vraha Freda Westa v oceňovaném životopisném miniseriálu Běžný zločin z roku 2011.
Autor: Profimedia.cz
Herec Colin Firth ztvárnil postavu vraha v kriminální minisérii Schodiště. V této osmidílné minisérii inspirované skutečnými událostmi ztvárnil amerického spisovatele Michaela Petersona, který byl obviněn a odsouzen za vraždu své manželky Kathleen poté, co ji našli mrtvou pod schody jejich domu.
Autor: Reuters
Herečka Samantha Mortonová ztvárnila v díle Longford postavu skutečné britské vražedkyně Myry Hindleyové, která v 60. letech 20. století společně se svým partnerem unesla, mučila a zavraždila několik dětí.
Autor: Reuters
Herec Sam Worthington ztvárnil nájemného vraha jménem Lucas ve filmu Modlitba lovce z roku 2017.
Autor: ČTK
Herec David Dastmalchain ztvárnil vraha ve snímku Bostonský škrtič z roku 2023. V tomto americkém krimi thrilleru z produkce Hulu ztvárnil postavu skutečného sériového vraha Alberta DeSalva.
Autor: Profimedia.cz
Australský herec Daniel Henshall ztvárnil skutečného sériového vraha Johna Buntinga v oceňovaném australském krimi dramatu Snowtown. Snímek vypráví hrůzný skutečný příběh jedné z nejhorších sérií vražd v australské historii.
Autor: Profimedia.cz
Britský herec Perry Benson ztvárnil postavu vraha v britském hororovém filmu Mum & Dad z roku 2008.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jonas Dassler ztvárnil postavu skutečného německého sériového vraha Fritze Honky v psychologickém hororovém dramatu U Zlaté rukavice z roku 2019.
Autor: ČTK
Herečka Maxine Peake si zahrála vražedkyni ve snímku See No Evil: The Moors Murders z roku 2006. V tomto dvoudílném kriminálním dramatu stanice ITV Peake ztvárnila Myru Hindleyovou, jednu z nejznámějších a nejvíce odsuzovaných sériových vražedkyň v britské historii. Za tento mrazivý výkon si vysloužila nominaci na cenu BAFTA.
Autor: Profimedia.cz
Herec John Carroll Lynch ztvárnil vraha ve filmu Zodiac z roku 2007. Zde si zahrál Arthura Leigha Allena, hlavního podezřelého ze série brutálních vražd, který byl dlouho vyšetřován jako skutečný Zodiac.
Autor: Profimedia.cz
Herec a hudebník Zach Villa ztvárnil skutečného sériového vraha Richarda Ramireze (přezdívaného „Noční stalker“) v deváté řadě seriálu American Horror Story: 1984.
Autor: Profimedia.cz
V televizním filmu Helter Skelter ztvárnil herec Steve Railsback nechvalně známého vůdce sekty a sektářského vraha Charlese Mansona. Jeho výkon je považován za jeden z nejpřesnějších a nejpůsobivějších portrétů Mansona v historii kinematografie.
Autor: Profimedia.cz
Herec Cameron Britton ztvárnil skutečného sériového vraha a nekrofila Edmunda Kempera v kriminálním seriálu Mindhunter z produkce streamovací služby Netflix. Za tento velmi přesvědčivý herecký výkon byl nominován na cenu Emmy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Scott Anthony Leet ztvárnil skutečného amerického sériového vraha Williama Bonina ve filmu Freeway Killer z roku 2010. Tento snímek je založen na otřesných zločinech, které vrah spáchal v jižní Kalifornii na přelomu 70. a 80. let.
Autor: Profimedia.cz
Herec Isaiah Washington ztvárnil postavu Johna Allena Muhammada, skutečného sériového vraha a strůjce tzv. ostřelovačských útoků v oblasti Washingtonu z roku 2002, v americkém nezávislém filmu Blue Caprice z roku 2013.
Autor: Profimedia.cz
Herec William Forsythe ztvárnil skutečného sériového vraha Johna Wayna Gacyho v kanadském životopisném dramatu Dear Mr. Gacy z roku 2010. Film je natočen podle skutečných memoárů Jasona Mosse, studenta kriminologie, který s Gacym v cele smrti vedl intenzivní psychologickou korespondenci.
Autor: Profimedia.cz
Herec Daniel Zovatto hrál skutečného sériového vraha Rodneyho Alcalu v thrilleru z roku 2023 s názvem Hra s vrahem.
Autor: Profimedia.cz
Herec Nicholas Turturro ztvárnil postavu skutečného sériového vraha jménem Angelo Buono Jr. v kriminálním dramatu The Hillside Strangler z roku 2004. Film mapuje řádění známého dua losangeleských vrahů ze sklonku 70. let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nadia Farèsová ztvárnila postavu vražedkyně Lolity v americkém thrilleru Lucky Day.
Autor: Profimedia.cz
Herec Kevin Spacey ztvárnil slavnou roli sériového vraha ve filmu Sedm z roku 1995. V tomto kultovním psychologickém thrilleru si zahrál postavu jménem John Doe, která své oběti brutálně vraždí podle sedmi smrtelných hříchů. Spacey dokonce odmítl uvedení svého jména na začátku v titulcích, aby diváci až do jeho příchodu na scénu vůbec netušili, kdo vraha hraje.
Autor: ČTK