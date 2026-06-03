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Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Ikony osmdesátek: Tyto slavné krásky určovaly styl, trendy i sny fanoušků
Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do...
Extrémní proměny, které za sebou mají slavné ženy
Radikální chirurgické zákroky, menší kosmetické úpravy, hubnutí, stárnutí. To vše mění některé celebrity tak, že jsou mnohdy téměř k nepoznání. Podívejte se do galerie, jak se změnily některé slavné...
Celebrity v bikinách: Miami Swim Week ukázal nejžhavější plavkové trendy
Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky,...
Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů
Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....
KVÍZ: Znáte ikonické dětské hvězdy z českých i světových filmových trháků?
Někdy ještě ani neuměli číst a psát, ale už sbírali kladné kritiky a potlesk obecenstva. Pojďte se při příležitosti Mezinárodního dne dětí podívat na slavné české i světové dětské herecké hvězdy....
Jak na šetrné holení intimních partií bez podráždění během léta
Péče o intimní partie je dnes stejně přirozenou součástí naší rutiny jako skincare nebo péče o vlasy. Přesto nás holení často spíš obtěžuje – hledání té správné žiletky, pěny nebo nekonečný boj s...
K lékařům chodíme až moc, české zdravotnictví potřebuje změnu, říká pneumolog
Ve své kanceláři kouká na poněkud depresivní obraz, co má pověšený na zdi – obrovské plíce vyvedené černou barvou. Trochu připomíná fotografie povinně zveřejňované na krabičkách cigaret, jež by měly...
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Psycholožka: Partnerovi nemusíte vždy odpustit. Bolest může ukázat novou cestu
Erupce a emoční exploze se nevyhýbají ani dlouhodobým vztahům. A často stojí na konci těch krátkodobých. Co dělat, když to bouchne, nám poradí psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Hrouzková.
Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia...
Usměvaví pohodáři, silní vůdci? Tato znamení skrývají své pravé já za masku
Někteří lidé nosí masky pro zábavu, jiní, aby přežili. Jsou totiž hodně zranitelní nebo vnitřně unavení, a potřebují se tak chránit před okolím. Mohou se tak vyhýbat problémům nebo zařídit, aby kolem...
Šperky jako záplaty pro duši: stříbro probudí intuici, měď dodá energii
Okrasné předměty na těle fungují nejen jako ozdoba, ale i coby psychická podpora. Jaké klenoty byste měli nosit?
Koupelna je vaše soukromá oáza. Dopřejte si v ní dokonalý relax
Koupelna může být místem, kterým jen bezmyšlenkovitě proplujeme, když si jdeme čistit zuby. Nebo z ní můžeme vytvořit oázu klidu a relaxace, kde se lze schovat před světem a užít si čas jen pro sebe....
Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku
Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...
Tiché hrozby v hlavě. Jak poznat nemoci mozku, když nebolí, vysvětluje neurolog
Bolesti hlavy, zhoršení zraku, změna čichu, poruchy polykání, ale i náhlá manuální nešikovnost – to všechno jsou projevy, jež mohou být příznakem onemocnění mozku. Jak jim porozumět, popisuje...
Podnájem bytu 1+kk v novostavbě, ul. Kumpoštova, Brno-Sadová
Kumpoštova, Brno - Sadová
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Celebrity v bikinách: Miami Swim Week ukázal nejžhavější plavkové trendy
Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky,...
Trendy svatební šaty 2026: od boho a vintage po glamour s perlami a stojáčkem
I když je svatba společenská událost, aktuální módní trendy by neměly být to hlavní, stejně jako obecné představy a zvyky nesmí stát snoubencům v cestě, aby si tento den užili zcela podle svého. Tak...