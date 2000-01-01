náhledy
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei a Julianne Moore, Brad Pitt a Barack Obama a další.
Zpěvačka Ashlee Simpsonová a zpěvačka Diana Rossová jsou příbuzné. Ashlee Simpsonová se totiž v roce 2014 provdala za herce a hudebníka Evana Rosse, který je synem hudební legendy Diany Rossové. Diana Rossová je tedy tchyní Ashlee Simpsonové.
Zpěvačka Ashley Tisdale a hudebník a herec Austin Butler jsou příbuzní opravdu vzdáleně, přes několik „kolen“. Přesto je však nějaká příbuznost pojí a Ashley je Austinova vzdálená sestřenice.
Herci Bill Hader a Carol Burnettová jsou na tom úplně stejně jako Austin a Ashley. O svém příbuzenském vztahu se dozvěděli v roce 2023, kdy Burnettová Haderovi poslala e-mail s touto novinkou. Oba herci byli z tohoto zjištění nadšeni a od té doby jsou spolu v kontaktu.
Herec Brad Pitt a bývalý prezident USA Barack Obama jsou vzdálení bratranci z devátého kolene. Jejich společným předkem je Edwin Hickman, který zemřel ve Virginii v roce 1769. Zatímco Obama je potomkem Hickmanova syna Jamese, Pittova linie pochází z druhého syna, Edwina Jr.. Tento příbuzenský vztah potvrdili genealogové z New England Historic Genealogical Society.
Herci Conan O’Brien a Denis Leary jsou vzdálení bratranci (třetí bratranci), což zjistili díky irským rodinným kořenům a díky Learyho strýci. Jejich rodiny pocházejí ze stejné oblasti v Irsku (Killarney) a propojují je předkové z Worcesteru v Massachusetts, konkrétně přes rodinu Reardonových, která je z matčiny strany Conana O’Briena.
Režisér Francis Ford Coppola je strýcem herce Nicolase Cage. Nicolas Cage (vlastním jménem Nicolas Kim Coppola) je synem Augusta Coppoly, který byl starším bratrem slavného režiséra Francise Forda Coppoly. Cage si změnil jméno, aby si vybudoval vlastní kariéru nezávisle na slavném příjmení své rodiny.
Herečka Gabrielle Unionová a raperka Saweetie jsou sestřenice. Jejich příbuzenský vztah pramení z toho, že otec raperky Saweetie je prvním bratrancem herečky Gabrielle Union. Saweetie v rozhovorech uvedla, že se s ní jako mladá dívka příliš nestýkala, ale obdivovala ji, a v dospělosti se jejich rodinné pouto upevnilo.
Herec Christian Bale a americká novinářka Gloria Steinemová byli v příbuzenstvu jen nějaký čas. Steinemová se totiž provdala za otce herce. Nějakou dobu tak byla jeho nevlastní matkou.
Herec Christopher Lloyd (známý jako Dr. Emmett Brown z Návratu do budoucnosti) byl strýcem herce Sama Lloyda (známého jako právník Ted ze seriálu Scrubs), který zemřel v roce 2020. Sam Lloyd byl synovcem Christophera Lloyda, přičemž oba pocházeli z herecké rodiny a společně se objevili v seriálech jako Malcolm v nesnázích nebo Západní křídlo.
Herci John Krasinski a Stanley Tucci jsou švagři. Toto příbuzenství vzniklo díky sňatkům: John Krasinski je od roku 2010 ženatý s herečkou Emily Bluntovou, zatímco Stanley Tucci je ženatý s její sestrou, literární agentkou Felicity Bluntovou. Tucci se s Felicity seznámil právě na svatbě Krasinskiho a Emily Bluntové.
Herečky Marisa Tomei a Julianne Moore jsou podle testů DNA z pořadu Finding Your Roots (2019) vzdálené sestřenice. Objevily, že sdílejí totožnou část DNA na chromozomu X. Tato zjištění je překvapila, přestože jsou dlouholeté kamarádky, studovaly na stejné univerzitě a společně hrály ve filmu Bláznivá, zatracená láska.
Herečky Meryl Streepová a Eva Longoria jsou vzdálené příbuzné, což objevily v roce 2010 během natáčení dokumentárního seriálu Faces of America. Sdílejí společného předka a od té doby se navzájem oslovují jako „sestřenice“.
Herci Michael Douglas a Scarlett Johanssonová jsou vzdálení příbuzní, konkrétněji „DNA bratranci a sestřenice“ (DNA cousins). Podle pořadu Finding Your Roots sdílejí identické úseky DNA na čtyřech různých chromozomech, které pocházejí z matčiny strany Scarlett Johanssonové a vedou k židovským komunitám ve východní Evropě.
Herci Rachel Brosnahanová a David Spade jsou příbuzní „přes manželství“. Konkrétně přes zesnulou módní návrhářku Kate Spade. Rachel Brosnahanová je neteří Kate Spade, která byla vdaná za Andyho Spada, staršího bratra Davida Spada. David Spade je tedy strýcem (v manželství) Rachel Brosnahanové.
Rob Schneider je biologickým otcem zpěvačky Elle Kingové. Elle Kingová (celým jménem Tanner Elle Schneiderová) se narodila v roce 1989 ze vztahu Schneidera s bývalou modelkou London Kingovou.
Herečka a dabérka Nancy Cartwrightová, známá především jako hlas Barta Simpsona, je tetou zpěvačky a herečky Sabriny Carpenterové. Toto příbuzenství potvrdila sama Cartwrightová na TikToku v červenci 2024 s tím, že Sabrina je její neteř. Cartwrightová také uvedla, že pomáhala Sabrině v jejích začátcích a znají se dobře až od jejích osmi let.
Zde je příbuznost jasná, viz předešlá fotografie Tucciho a Krasinskiho. Stanley Tucci je švagr herečky Emily Bluntové, vzal si totiž její sestru.
Herec Tom Hanks a moderátor Fred Rogers byli příbuzní z šestého kolene. Konkrétně byli vzdálení bratranci.
Herci Jonah Hill a Beanie Feldsteinová jsou sourozenci – bratr a sestra. Narodili se v Los Angeles do umělecky založené židovské rodiny návrhářky kostýmů Sharon Feldsteinové a účetního Richarda Feldsteina.
