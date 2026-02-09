|
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa
Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními
Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...
Žena málem zemřela pod troskami, při životě ji držel neznámý hlas
Maayan Sebagová z Izraele si užívala vysněnou dovolenou v Číně a pomalu si odškrtávala všechna místa, která se jí podařilo navštívit. Čekalo ji už jen pár výletů a pak se chystala odcestovat zpět...
Populární a sexy. Tito fešáci ve Velké Británii ovládli ženská srdce
Jsou úspěšní, jsou krásní, jsou populární a žádaní. Taková jsou fešáci z Velké Británie, kteří ženám nedají spát. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Řeč není jen o hercích, v kurzu jsou...
Jak vybrat správnou matraci? Podle postavy, polohy spánku i potřeb
Výběr matrace je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí pro vaše zdraví. Špatná volba nevede jen k nevyspání, ale k postupnému poškozování pohybového aparátu. Jak se ale vyznat v parametrech, když...
S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu
Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...
Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá
Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.
Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok
Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.
Technika vázání shibari spouští emoce. Jak hluboké prožitky může přinést?
Přestává existovat čas, svět kolem zmizí a ztichne. Je jen málo zážitků, v nichž se dostanete tak hluboko k sobě samému. Přesto může shibari na první pohled působit dráždivě, dramaticky a afektovaně....
Nejlepší kolagen je vývar. U náhražek nelze ovlivnit, kde je tělo využije, říká vědkyně
Barbara Paldus má na svém kontě více než padesát patentů. Své vědecké poznatky nyní zúročuje v kosmetické značce, kterou založila v roce 2018. „Krémy pomůžou naší pleti jen zhruba ze čtyřiceti...
Místo zeleniny maso. Žena změnila stravu a dočkala se vytoužených potomků
Než se stala Molly Brownová z Nevady maminkou, prodělala osm potratů a dvě kola cyklu umělého oplodnění. Ze zoufalství zkusila po letech veganství maso a k jejímu překvapení otěhotněla. „Nejedla jsem...
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...
