Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Autor:
  8:29
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei a Julianne Moore, Brad Pitt a Barack Obama a další.
Slavní příbuzní Ashlee Simpsonová a Diana Rossová Ashley Tisdale a Austin Butler Bill Hader a Carol Burnettová Brad Pitt a Barack Obama Conan O´Brien a Denis Leary Francis Ford Coppoloa a Nicolas Cage Gabrielle Unionová a Saweetie Christian Bale a Gloria Steinemová Christopher Lloyd a Sam Lloyd John Krasinski a Stanley Tucci Marisa Tomei a Julianne Moore

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

Žena málem zemřela pod troskami, při životě ji držel neznámý hlas

Když byla uvězněná pod troskami, poslouchala hlas, který ji pomáhal nepropadat...

Maayan Sebagová z Izraele si užívala vysněnou dovolenou v Číně a pomalu si odškrtávala všechna místa, která se jí podařilo navštívit. Čekalo ji už jen pár výletů a pak se chystala odcestovat zpět...

10. února 2026  11:29

Populární a sexy. Tito fešáci ve Velké Británii ovládli ženská srdce

Fešáci z Velké Británie, kteří pobláznili svět.

Jsou úspěšní, jsou krásní, jsou populární a žádaní. Taková jsou fešáci z Velké Británie, kteří ženám nedají spát. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Řeč není jen o hercích, v kurzu jsou...

10. února 2026  8:06

Jak vybrat správnou matraci? Podle postavy, polohy spánku i potřeb

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Výběr matrace je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí pro vaše zdraví. Špatná volba nevede jen k nevyspání, ale k postupnému poškozování pohybového aparátu. Jak se ale vyznat v parametrech, když...

10. února 2026

S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Ilustrační fotografie

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...

10. února 2026

Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá

Obrovským kladem je, že zelená barva koresponduje s blonďatou kšticí, stejně...

Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.

10. února 2026

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

10. února 2026

Technika vázání shibari spouští emoce. Jak hluboké prožitky může přinést?

Shibari

Přestává existovat čas, svět kolem zmizí a ztichne. Je jen málo zážitků, v nichž se dostanete tak hluboko k sobě samému. Přesto může shibari na první pohled působit dráždivě, dramaticky a afektovaně....

10. února 2026

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

10. února 2026

Nejlepší kolagen je vývar. U náhražek nelze ovlivnit, kde je tělo využije, říká vědkyně

Premium
Vědkyně a podnikatelka Barbara Paldus se zaměřuje na výzkum i výrobu...

Barbara Paldus má na svém kontě více než padesát patentů. Své vědecké poznatky nyní zúročuje v kosmetické značce, kterou založila v roce 2018. „Krémy pomůžou naší pleti jen zhruba ze čtyřiceti...

9. února 2026

Místo zeleniny maso. Žena změnila stravu a dočkala se vytoužených potomků

Molly Brownová

Než se stala Molly Brownová z Nevady maminkou, prodělala osm potratů a dvě kola cyklu umělého oplodnění. Ze zoufalství zkusila po letech veganství maso a k jejímu překvapení otěhotněla. „Nejedla jsem...

9. února 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

9. února 2026  8:29

Nový monitor glukózy: CareSens Air dává diabetikům svobodu

Komerční sdělení
CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní...

Měření glykémie nemusí znamenat neustálé píchání do prstu a přerušování denních aktivit. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air nabízí moderní řešení, které kombinuje přesnost měření s...

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.