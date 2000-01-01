Nemusely by dělat nic. Mohly by si jen užívat své místo na výslunní a peníze, které za svou dosavadní kariéru vydělaly. Přesto se některé slavné hvězdy rozhodly pomáhat, kde se jen dá. Podívejte se do naší galerie, jaké hrdinské činy mají za sebou. Jde nejen o malá gesta, ale i velkou podporu tam, kde je to potřeba.
Herec Keanu Reeves je velmi známý pro svou laskavost. Lidem nabízí pomoc už desítky let. Například když skončilo natáčení filmu Matrix, věnoval nový Harley-Davidson každému kaskadérovi, který za něj ve filmu zaskakoval.
Herec Harrison Ford je skvělý herec a kromě toho i pilot. Vlastní několik letounů i helikoptér. Mnohokrát se účastnil pátrání po pohřešovaných osobách v místě svého bydliště. Vzal helikoptéru a pátral nad lesy společně se záchranáři.
Herec Tom Cruise finančně vypomáhá, kde se dá. Už to by se dalo počítat za hrdinský čin. On ale kromě toho navíc asistoval u vážné nehody, která se stala v Los Angeles, když se vracel z obchodu. Nebo se potopil do potápějící se lodi na Capri, aby zachránil ženu, která v lodi uvázla.
Herec a wrestler John Cena drží rekord v počtu splněných přání pro nadaci Make A Wish. Splnil už přes 650 žádostí o radost dětem s vážnými nemocemi. Vždy plní přání podle dopisů, které do nadace pošlou.
Herečka Angelina Jolie, která léta působila jako velvyslankyně dobré vůle a zvláštní vyslankyně OSN, věnovala desítky let života zvyšování povědomí o chudobě, lidských právech a ochraně uprchlíků. Procestovala celý svět a pomáhala lidem z těch nejchudších oblastí.
Fotbalista David Beckham se postaral o senzaci, když přispěchal na pomoc záchranářům. Zatímco lékařka ze záchranné služby čekala u kolabujícího muže v mrazivém zimním dni v centru Londýna na příjezd sanitky, přispěchal k ní David Beckham s horkým čajem v ruce a přikrývkou. „Byla jsem v šoku a velmi potěšena. Byl moc milý a ptal se mě, jestli nepotřebuji ještě něco,“ uvedla tehdy žena, která se s fotbalistou navíc stihla i vyfotit.
Zpěvák Ed Sheeran založil nadaci, jejímž cílem je zpřístupnit hudební vzdělání dětem a mladým lidem ze znevýhodněných poměrů. V rámci britských iniciativ poskytl granty v hodnotě statisíců liber a podporuje desítky organizací po celé Velké Británii. Zřídil například i skvělé nahrávací studio Gingerbread Studios na své bývalé střední škole. A podpořil i několik nadaných studentů, kteří chtěli studovat hudbu.
Podnikatelka Kim Kardashianová se proslavila jako klíčová aktivistka v boji za americkou vězeňskou reformu. Využila svého vlivu k tomu, aby úspěšně lobbovala v Bílém domě, a pomohla tak zajistit propuštění desítek nespravedlivě nebo nepřiměřeně odsouzených vězňů. V roce 2018 se jí po osobním jednání s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem podařilo získat milost pro třiašedesátiletou prababičku. Ta si odpykávala doživotní trest bez možnosti propuštění za nenásilný drogový delikt. Tento úspěch nastartoval její rozsáhlou charitativní a právní činnost.
Herec Johnny Depp se proslavil především tím, že dlouhodobě a nezištně navštěvuje dětské nemocnice v kostýmu kapitána Jacka Sparrowa. Svou přítomností na onkologických a dětských odděleních po celém světě rozveseluje malé pacienty a pomáhá jim na chvíli zapomenout na jejich zdravotní trápení.
Zpěvačka Beyoncé s kolegyní Kelly Rowlandovou spoluzaložila nadaci Survivor Foundation, která po hurikánu Katrina zajistila bydlení pro tisíce lidí v Houstonu. Její nadace také pravidelně finančně přispívá na krizové situace, jako byla například pomoc rodinám zasaženým požáry v Los Angeles. Sama pak osobně přišla pomoct lidem, které hurikán zasáhl. Vzala rukavice, pracovní oděv a pomohla těm, kteří o to stáli.
Zpěvačka Katy Perry se jako hrdinka ukázala, když v jednom ze supermarketů zaplatila celý nákup stařence, které chybělo k zaplacení pár dolarů. Zprvu zpěvačku nikdo nepoznal, protože měla vytahané tepláky, kšiltovku a sluneční brýle. To je ale kapka v moři pomoci, kterou lidem zajišťuje. Opakovaně přispívá a organizuje finanční sbírky na pomoc lidem postiženým hurikány, zemětřeseními a rozsáhlými požáry.
Herečka Emma Stone vymyslela způsob, jakým lze upozornit na nějaká třaskavá společenská témata nebo charitativní organizace. Jakmile se někde procházela a fotili ji paparazzi, vytáhla karton, na kterém měla napsaný jasný vzkaz nebo odkaz na organizaci. Kdekoli byly fotografie použity, byla to reklama zadarmo.
Podnikatelka Kylie Jennerová se rozhodla šířit povědomí o šikaně, které sama v minulosti také čelila. Zažila si drsnou šikanu za stran spolužáků a další dobu se pak se vším vyrovnávala. Nyní o tomto tématu veřejně často hovoří, aby se zabránilo šikaně na školách. „Stala jsem se matkou a toto téma vnímám ještě víc. Nikdy bych nepřála nikomu zažít šikanu. A stačí i internetoví trollové, kteří mohou dětské duši neskutečně ublížit,“ nechala se slyšet.
Herec Jake Gyllenhall rád pomáhá lidem. A jeho pravidelný drobný hrdinský čin lidé milují. Pravidelně totiž doplňuje peníze do parkovacích automatů, aby lidé nedostali pokuty. „Je mi líto, když někomu odtáhnout auto nebo dostanou pokutu,“ uvedl.
Zpěvačka Taylor Swiftová pravidelně podporuje velmi nadané studenty. Platí jim ubytování, školné nebo přispívá na jejich koníčky. Vzdělání je pro ni stejně důležité jako zpěv. V minulosti také mnohokrát navštívila vážně nemocné děti v nemocnici, kde se sama narodila.
Zpěvák Justin Bieber má přes pět set splněných přání přes Make A Wish Foundation. Navíc se nesčetněkrát sešel se svými fanoušky, šel za nimi do nemocnice a dokonce jednu ze svých fanynek historicky vzal i na červený koberec. Ačkoli se o něm povídá všelicos, srdce má opravdu na správném místě.
Herec George Clooney každý rok obchází bezdomovce s teplým jídlem. Sám jim pomáhá a navíc přispívá organizacím nemalé částky. Jde o charity, které pomáhají lidem dostat se z ulice zpět do normálního života. Nabízejí jim zázemí v podobě ubytování a stabilní práce.
Zpěvák Jon Bon Jovi společně se svou manželkou založil neziskovou komunitní restauraci JBJ Soul Kitchen. Na menu nejsou ceny. Hosté, kteří si to mohou dovolit, platí doporučený příspěvek, čímž přispívají na jídlo pro potřebné. Lidé, kteří nemají peníze na zaplacení útraty, mohou za jídlo zaplatit dobrovolnickou prací, například pomocí v kuchyni nebo na zahradě. Zároveň může každý návštěvník přispět libovolnou sumou. Velmi často se tak stává, že tam bohatí lidé nechávají tisíce dolarů. Od jedné restaurace už se přešlo k desítkám a zpěvák je nadšený, že jeho projekt funguje a podporuje ty, kteří to nejvíc potřebují.
Herec Tom Holland opakovaně jako Spider-Man navštívil dětské nemocnice, kam přišel potěšit své malé fanoušky. Podobně jako Johnny Depp v obleku Jacka Sparrowa tak pomáhá tímto způsobem.
Zpěvačka Dolly Partonová pomáhá díky svým nadacím, kde se dá. Podporuje studenty, maminky v nouzi, dětské nemocnice, školy. A kromě toho také každý měsíc osobně jede zazpívat někomu, kdo je jejím fanouškem a zrovna potřebuje povzbudit.
Hudebník Post Malone vyrazil dech návštěvníkům baru, když tam zavítal na Štědrý den a barmance dal spropitné ve výši dvaceti tisíců dolarů.
Herečka Amy Adamsová udělala velké gesto v letadle. Ačkoli měla zaplacenou první třídu, tak když uviděla v letadle vojáka, rozhodla se přenechat mu své sedadlo.
Když skupina studentů Howardovy univerzity potřebovala pomoc s financováním letního hereckého programu, herec Denzel Washington na návrh Phylicie Rashadové nabídl studentům nemalé peníze. Jedním z těchto studentů byl shodou okolností Chadwick Boseman. O mnoho let později Boseman vzdal Washingtonovi hold a zmínil, jak moc pro něj dar znamenal. Držitel Oscara nakonec pomohl budoucí ikoně a vydláždil cestu pro další generaci filmových hvězd.
Když herec Chris Evans slyšel příběh o chlapci, který zachránil svou sestru před rozzuřeným psem, poslal mu velmi srdceryvnou zprávu. Herec byl touto událostí velmi zasažen a chtěl pro něj udělat něco speciálního. Nakonec ho to inspirovalo k tomu, aby mladému hrdinovi dal štít s nápisem „Kapitán Amerika“. V tomto případě někdo, kdo pouze hraje postavu z Marvelu, reaguje na někoho, kdo se skutečně ukázal jako hrdina. „Bylo to dojemné a velmi odvážné. Takových lidí potřebujeme ve společnosti víc. A je potřeba lidem ukázat, že takové chování by mělo být samozřejmostí,“ uvedl herec Chris Evans pro People.
Když byl herec Roin Williams ještě naživu, chodil pravidelně navštěvovat malé pacienty do nemocnic. Vždy pro něj bylo důležité malé pacienty rozesmát. Sám přitom trpěl depresemi a úzkostmi, o kterých dlouhé roky lidé neměli ani tušení.
V roce 2013 měl osmiletý Zach Guillot, který měl leukémii, velmi nečekaný telefonát od herce Christiana Balea. Jakožto velký fanoušek Batmana byl Zach nadšený, že si mohl promluvit s mužem, který pro něj byl opravdovým Batmanem. Zach nakonec nebyl jediným mladým pacientem s rakovinou, se kterým se Bale spojil. V roce 2012 překvapil herec čtyřletého Jaydena Barbera a jeho rodinu výletem do Disneylandu. Ve stejném roce došlo během promítání filmu „Temný rytíř povstal“ v Auroře v Coloradu k hrůzné střelbě. Bale vzdal úctu obětem a navštívil i ty, kteří přežili.
Během zřícení dolu Beaconsfield v roce 2006 uvázli v podzemí tři horníci. Jeden z nich zemřel při sesuvu kamení, ale pro Branta Webba a Todda Russella byla zorganizována záchranná akce, během níž Webb požádal o MP3 přehrávač plný hudby Foo Fighters. Muži dostali nejen hudbu, ale také vzkaz od frontmana Foo Fighters Davea Grohla. Rocker slíbil horníkům vstupenky na jakýkoli koncert Foo Fighters a také studené pivo. Několik měsíců poté, co byli oba muži zachráněni, Grohl tento slib dodržel a setkal se s Webbem v opeře v Sydney. Tato zkušenost Grohla inspirovala k napsání instrumentální skladby s názvem „Balada o hornících Beaconsfield“.
Stejně jako Alan z filmu Pařba v Las Vegas dokáže být i herec a komik Zach Galifianakis naprosto nepředvídatelný. Svým laskavým činem zaskočil spoustu lidí. Když v prádelně v Los Angeles potkal milou ženu bez domova, která za drobné lidem skládala prádlo, rozhodl se jí pomoct. Zaplatil jí nájem, sehnal práci a nakonec se z nich stali skvělí přátelé.
Po návratu z první mise v Iráku se Kyle Upham vydal koupit své lásce Kristin dokonalý zásnubní prsten. V klenotnictví v kalifornské Santa Barbaře ji zlákal diamant v hodnotě deset tisíc dolarů. K úžasu páru jim prsten koupil anonymní cizinec a odešel z obchodu bez jakýchkoli závazků. Ještě překvapivější bylo, že kupujícím byl herec Paul Walker. Prodavačka Irene Kingová Walkerovu totožnost tajila téměř deset let, ale po hercově předčasné smrti v roce 2013 měla pocit, že svět potřebuje vědět o hercově štědrosti.
Herec Robert Downey Jr. nechat vyrobit speciální bionickou ruku pro chlapce, který o končetinu přišel po úrazu. Ruka vypadala přesně jako ruka Iron Mana, kterého miloval. A předal mu ji nakonec osobně sám Robert Downey Jr. právě jako filmový Iron Man.
Zpěvačka Miley Cyrusová nechala znovu postavit malý domek ženě, které o něj přišla kvůli požárům v Los Angeles. Jednalo se o ženu, kterou zpěvačka znala už od dětství ze školky. Bylo pro ni samozřejmostí, že ženě pomohla.
Basketbalista LeBron James miluje sport, ale také má za to, že je v život velmi důležité vzdělání. Proto už nechal vystavět několik škol a finančně dále podporuje množství nadaných studentů.
Zpěvačka Rihanna na svém čtvrtém ročníku Diamond Ball – hvězdné akci, která uzavírá New York Fashion Week – vybrala téměř 6 milionů dolarů pro svou charitativní organizaci Clara Lionel Foundation, která poskytuje finanční prostředky na globální vzdělávací, zdravotnické a krizové programy po celém světě. Naposledy podpořila oblasti zničené hurikány Harvey, Irma a Maria. „Co s penězi? Mám je mít v bance? Raději pomohu, kde to jde,“ vzkázala na Twitteru zpěvačka.
Herečka Alyssa Milano finančně podpořila několik žen, které se staly obětmi sexuálního napadení a kvůli psychickým problémům nebyly schopny vydělávat. Zajistila jim i psychiatrickou pomoc a ubytování.
Televizní producent Ryan Murphy v minulosti odhalil, že jeho syn porazil zákeřnou rakovinu. S ohledem na tuto skutečnost dal onkologickému oddělení v dětské nemocnici milion dolarů.
Spolu s matkou založila zpěvačka Lady Gaga v roce 2012 neziskovou organizaci Born This Way Foundation, která se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví mladých lidí a bojuje proti šikaně. Během pandemie koronaviru také zorganizovala v roce 2020 charitativní koncert One World: Together at Home, který vynesl desítky milionů dolarů na podporu zdravotníků a Světové zdravotnické organizace (WHO).
