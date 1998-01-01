náhledy
Lidé po celém světě je měli za zlatokopky. Byly ale slavné ženy opravdu takové? Mnoho z nich tvrdí, že jim šlo hlavně o lásku. Peníze po rozvodech ovšem neodmítly a ve většině případů se o ně dlouhou dobu soudily. Podívejte se do naší galerie, o které VIP krásky šlo.
Anně Nicole Smithové bylo čtyřiadvacet let a pracovala jako striptérka, když potkala sedmaosmdesátiletého ropného magnáta J. Howarda Marshalla. Tvrdila, že mezi nimi vzniklo velmi silné pouto a láska, která se těžko popisuje. O pár let později si svého miláčka vzala. Když zemřel, začala se soudit o jeho majetek. Nakonec peníze získala, ale příliš dlouho si je neužívala. Zemřela totiž v devětatřiceti letech na předávkování léky na předpis. Peníze tak zdědila její dcerka, která je nyní považována za jedno z nejbohatších dětí Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Amy Irvingová začala chodit s režisérem Stevenem Spielbergem v roce 1976, kdy začínala jako herečka v Hollywoodu. Po čtyřech letech ho ovšem podvedla s hereckým kolegou Williem Nelsonem, se kterým pracovala na filmu Honeysuckle Rose a Spielberga opustila. Přibližně ve stejnou dobu, kdy její kariéra začala upadat, vztah se Spielbergem dala opět dohromady a nakonec se v roce 1985 vzali. Jejich manželství však skončilo jen o čtyři roky později. A přestože Spielberg napsal předmanželskou smlouvu na zadní stranu ubrousku, Amy se i tak podařilo dosáhnout po rozvodu vyrovnání ve výši 100 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Za zlatokopku byla považována i herečka a zpěvačka Courtney Love. A to kvůli Kurtu Cobainovi. I ona totiž po jeho smrti získala zhruba sto milionů dolarů. Fanoušci Cobaina jí ovšem jmění nepřáli, protože měli za to, že právě ona ho přivedla k sebevraždě. Ona mu totiž poprvé představila heroin a kvůli ní upadl do závislosti.
Autor: Profimedia.cz
Na pětadvacet milionů dolarů si po rozpadu vztahu s hercem Melem Gibsonem přišla modelka Oksana Grigorieva. Krátce poté, co Oksana Gibsona potkala, byla svatba. A nedlouho poté přivítali na světě dceru. Přesto Oksana nakonec v roce 2010 podala žádost o soudní zákaz styku poté, co ji Mel napadl a způsobil otřes mozku. Nakonec šli úplně od sebe a nemohou si přijít na jméno, přestože mají společného potomka.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Heather Millsová po rozvodu s hudebníkem Paulem McCartneyem doufala, že dostala minimálně čtvrt miliardy dolarů. Nakonec od soudu odcházela „pouze“ s padesáti miliony dolarů a byla tak rozčilená, že v soudní síni na právníka hudebníka hodila sklenici s vodou.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá tanečnice z pánského klubu Amber Rose je všeobecně známá tím, že chodí s bohatými rapery. Poprvé se o ní začalo více mluvit, když se objevily informace o jejím vztahu s Kanyem Westem. Lidé se dokonce domnívají, že jeho píseň „Gold Digger“ byla napsána o Amber. Po rozchodu s Westem se vdala za dalšího slavného rappera Wize Khalifu a krátce poté otěhotněla, což lidi přimělo k myšlence, že jí jde jen o peníze. Navzdory spekulacím se zdá, že Amber a Wiz jsou spolu šťastní, i přesto se nemůže zbavit přezdívky zlatokopka, protože po Westovi po rozchodu požadovala finanční vyrovnání.
Autor: Profimedia.cz
I Ivana Trumpová si vysloužila přezdívku zlatokopky. Ivana byla bývalou modelkou, která se skutečně více proslavila, když se vdala za Donalda Trumpa a získala přístup k jeho impériu. Po jejich rozchodu před mnoha lety získala z vyrovnání 20 tisíc dolarů a rodinný majetek v Connecticutu v hodnotě 14 milionů dolarů.
Autor: Reuters
Bývalá striptérka Blac Chyna byla nejprve spojována se slavným raperem Tygou, se kterým nakonec měla dítě. O alimenty však nepožádala. Zatímco její bývalý manžel Tyga chodil s Kylie Jennerovou, začala Chyna chodit s bratrem Kylie Robem Kardashianem, což vyvolalo mnoho pochybností. Vztah skončil rychlými zásnubami a dítětem. Pouhých šest měsíců po narození dcery Dream jejich vztah skončil ošklivým rozchodem, kdy Chyna Roba žalovala a vymáhala měsíční alimenty ve výši dvacet tisíc dolarů.
Autor: ČTK
Elin Nordegrenová-Woodsová původně pracovala jako chůva pro děti švédského golfisty Jespera Parnevika, když se přestěhovala do Spojených států. Právě v USA se během Open Championship v roce 2001 setkala s legendárním golfistou Tigerem Woodsem. Nordegrenová se brzy stala chůvou jeho dětí, než se sama stala jeho manželkou. Oba byli manželé šest let, než vyšel najevo Woodsův skandál s nevěrou. Nordegrenová po rozvodu dostala 100 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Amber Heardová začala s hercem Johnnym Deppem chodit v roce 2012 a vzali se v roce 2015. Mnozí viděli Amber jako osobu, která zneužívala jeho status. V roce 2016 se rozvedli s tvrzeními, že se k ní Depp choval násilně. Uniklé zvukové nahrávky však naznačovaly, že to bylo naopak. Z rozvodové bitvy nakonec odešla s „výdělkem“ dvaceti milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Rachel Hunterové bylo jednadvacet let, když se vdala za tehdy pětačtyřicetiletého hudebníka Roda Stewarta, takže byla téměř okamžitě označena za zlatokopku. Stewart před svatbou uzavřel předmanželskou smlouvu. Byli manželé téměř šestnáct let a měli spolu dvě děti. V roce 2006 se rozešli a i přes předmanželskou smlouvu musel Stewart bývalé ženě zaplatit pětašedesát milionů dolarů.
Autor: AP
Hudebník Phil Collins se oženil s Orianne Ceveyovou v roce 1999. Bylo jí jednadvacet let, když s ním začala chodit. Měli spolu dva syny, ale manželství skončilo v roce 2006. Tehdy od něj dostala neuvěřitelných šestačtyřicet milionů dolarů.
Autor: koláž iDNES.cz , Profimedia.cz
Modelka Holly Madisonová se zamilovala do šéfa Playboye Hugha Hefnera. Nebyla to ovšem láska na první pohled. Do jeho domu se dostala, když žila na ulici a neměla žádné finanční prostředky. Další ženy z jeho okolí tvrdí, že se stala jeho „mazlíčkem“. Několik let se nechala „vydržovat“ a toužila po sňatku. Hefner ale ke svatbě nebyl nakloněn, takže nakonec odešla s prázdnou.
Autor: Profimedia.cz
Arlene Silverová a Dick Van Dyke mají mezi sebou věkový rozdíl čtyřicet let. Hned v počátku jejich vztahu měli všichni Arlene za zlatokopku, které jde pouze o jmění slavného hollywoodského všeuměla. Dick Van Dyke má nyní devětadevadesát let, pár je stále spolu a až Dyke skoná, zdědí Arlene neskutečně velké množství peněz.
Autor: Profimedia.cz
Bill a Melinda Gatesovi patří do malé skupiny elitních miliardářů, kteří mohou říci, že jsou nejbohatšími lidmi na světě. Stále jedni z nejbohatších lidí na světě oznámili svůj rozvod 3. března 2021. A z rozvodu Melinda rozhodně neodešla s prázdnou ba naopak. Získala podíl na akciích různých společností v hodnotě několika miliard dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Alma Mahlerová byla manželkou a múzou rovnou tří uměleckých velikánů počátku 20. století. Skladatele Gustava Mahlera, architekta Waltera Gropia a básníka Franze Werfela. Během svých manželství měla aféry s mnoha různými muži. Byla také podle médií neúnavnou lhářkou. Ale přesto z každého nepovedeného manželství vyšla s tučným kontem.
Autor: Profimedia.cz
Bývalé manželce hudebníka Lionela Richieho Diane bylo osmnáct, když se dali dohromady. Později se vzali a měli spolu dvě děti. Po rozvodu získala dvacet milionů dolarů a navíc jí musí Lionel platit měsíčně zhruba osmdesát tisíc dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Peggy Hopkins Joyce byla okázalá, radostná a proslulá zlatokopka. Herečka odešla v patnácti letech z domova a chtěla žít se známým sportovcem. Velmi brzy ho ale opustila kvůli milionáři, kterého potkala ve vlaku. Později se za něj provdala, rozvedla a stejný scénář opakovala hned několikrát. Její manželství byla plná skandálů a afér a nezískala si tím moc dobrou pověst. Přesto ji muži milovali a snášeli modré z nebe. V roce 1920 se například dostala na titulní stránky novin, když utratila milion dolarů z peněz svého třetího manžela za pouhý jeden týden.
Autor: Profimedia.cz
Tameka Raymondová byla pro veřejnost zlatokopkou od samého počátku jejího vztahu s raperem Usherem. Pouhé dva roky po svatbě došlo k rozvodu a začala bitva o peníze. Nakonec ovšem vyvázla téměř s prázdnou a kromě toho také jejich synové připadli do péče rapera.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Kimora Lee Simmonsová se v roce 1998 provdala za obchodního magnáta Russella Simmonse. V té době měl velké jméno v hip-hopovém a módním průmyslu s čistým jměním přibližně 340 milionů dolarů. Kimoře bylo v té době třiadvacet let. Měli spolu dvě dcery, ale vztah nevydržel. Kimora prý utrácela příliš peněz a nedokázala s tím přestat. V roce 2006 se rozešli. Když se v roce 2008 rozvedli, Russell jí musel platit čtyřicet tisíc dolarů měsíčně a každé tři roky jí kupovat zbrusu nové auto.
Autor: Profimedia.cz