Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký čas pobyl. Jednoduché to nebylo a rodiče měli z ostudy kabát. Podívejte se do galerie, o koho šlo.
Modelka a dcera spoluzakladatele Rolling Stones Keitha Richardse Theodora Richardsová dostala v roce 2011 pouta za vandalismus na pozemku v New Yorku a nějaký čas strávila ve vazbě. Na vnější stranu budovy, kde sídlil klášter, Richardsová napsala „TheartA“, čímž odkazovala na sebe a svou sestru Alexandru. Richardsová byla zatčena za vytvoření nelegálního uměleckého díla a držení návykových látek. Díky dohodě o vině a trestu byla obvinění proti ní stažena. V rámci dohody musela strávit jeden den v programu léčby drogové závislosti a dva dny veřejně prospěšných prací.
V roce 2011 navštívil syn hudebníka Ice-T Tracy Marrow Jr. striptýzový klub v Los Angeles v Kalifornii. Z nějakého důvodu se Marrow místo na toaletu vydal ven z objektu, kde ho nenapadlo nic lepšího, než močit na budovy a následně byl zatčen za veřejné obscénní chování. V tu době na něj byl navíc vydán zatykač kvůli rychlé jízdě a ujíždění policii.
Herec Martin Sheen si „užil“ se svým synem Charliem Sheenem. Několikrát se dostal do vězení za fyzické napadení vlastních partnerek.
Syn Doga the Bounty Huntera, známého pro svou schopnost dopadnout hříšníky na útěku před zákonem, skončil za mřížemi, když odporoval policii a následně strávil ve vězení tři roky, protože se dopustil vydírání.
V roce 2012 reagovaly záchranné složky na tísňovém volání na Hamilton College v Clintonu ve státě New York. Hlášení se týkalo nereagující ženy na koleji. Tam našli Stephanie Bongiovi, dceru rockové legendy Jona Bon Joviho, která se předávkovala drogami. Naštěstí zážitek přežila. Poté, co vyhledali lékařskou pomoc, byli Bongiovi i její přítel Ian Grant, který s ní tu noc byl, zatčeni na základě několika obvinění souvisejících s drogami. „Tehdy jsem si připadal jako nejhorší otec na světě. Měl jsem pocit, že jsem to zavinil já, protože jsem udělal chybu ve výchově,“ uvedl tehdy zpěvák.
Syn basketbalisty Michaela Jordana Marcus Jordan si jako student na University of Central Florida rozhodně užil hodně bláznivé období. Nejprve byl syn basketbalové legendy v roce 2010 vyšetřován poté, co se chlubil tím, že v nočním klubu utratil 35 000 dolarů, přestože byl nezletilý. Poté, v roce 2012, byl přistižen při výtržnictví před hotelem Embassy Suites v Omaze v Nebrasce. Opilý se pohádal se dvěma ženami a odmítal se uklidnit. A to i přes zásah policisty, který nebyl ve službě. Poté, co na místo dorazili další policisté, byl Jordan zatčen za výtržnictví, kladení odporu při zatýkání a maření výkonu spravedlnosti. Nakonec se k obvinění z rušení veřejného pořádku přiznal a byl pokutován 250 dolary plus musel ještě zaplatiti veškeré soudní výlohy.
Nicole Richie, adoptivní dcera ikonického zpěváka Lionela, měla v průběhu let řadu problémů se zákonem. Do roku 2003 byla hvězda seriálu „The Simple Life“ několikrát zatčena. Měla za sebou například incident zahrnujícího rvačku v nočním klubu. Největším prohřeškem ale byl incident, kdy jela v protisměru autem a navíc v podnapilém stavu. O rok později se Richie, která byla v pátém měsíci těhotenství, přiznala k řízení pod vlivem alkoholu. Dostala pokutu přesahující 2 000 dolarů, tříletou podmínku a povinnost zúčastnit se vzdělávacího programu o alkoholu. Kromě toho dostala čtyřdenní trest odnětí svobody. Richie si tento trest odpykala 82 minut, než byla kvůli přeplněnosti věznice předčasně propuštěna.
Syn herce Jackie Chana Jaycee měl před lety opravdu namále. Kvůli drogám měl skončit ve vězení a hrozilo mu doživotí. Nakonec Vyvázl s mírnějším trestem a odseděl si šest měsíců. Pro jeho otce to ale byla velká ostuda, protože proti drogám bojuje a věřil, že jeho syn žádné omamné látky neužívá.
V roce 2012 se osobní život hvězdy reality show NeNe Leakesové dostal do popředí pozornosti během natáčení pořadu „The Real Housewives of Atlanta“. Jedna epizoda pořadu dokumentovala zatčení jejího syna Brysona Bryanta za krádež holicích strojků v obchodě. Od té doby Bryantovy konflikty se zákonem pokračovaly. V roce 2023 byl zatčen v domě v Lawrenceville v Georgii, když u něj byly nalezeny nelegální látky. Aby toho nebylo málo, policistům údajně uvedl jméno svého mladšího bratra místo svého a jako adresu bydliště uvedl bývalou adresu své matky. Vzhledem k Bryantově pochybné právní historii a seznamu obvinění proti němu, jako je porušení podmínky a držení drog, má zůstat ve vězení až do konce roku 2026.
Syn hudebníka Roda Stewarta Sean v roce 2002 dostal tříměsíční trest za to, že v Los Angeles v Kalifornii ukopal cizího člověka do bezvědomí. Později se znovu choval násilnicky k lidem na veřejnosti, ale nakonec vždy už vyvázl bez trestu díky pomoci otce.
Syn herečky Farrah Fawcettové Redmond skončil ve vězení kvůli drogám. Nakonec si odseděl tři sta dnů za mřížemi a byl propuštěn na svobodu.
Herec Robert Downey Jr. opakovaně skončil ve vězení kvůli drogám i alkoholu. Když se tak do vězení dostal jeho syn Indio Falconer Downey, ani ho to tolik nepřekvapilo. I on byl ve vazbě kvůli držení omamných látek. Následně ale začal zpytovat svědomí a strávil několik měsíců v léčebně. Od té doby už se prý omamných látek nedotkl a je čistý.
Herec Michael Douglas si užil krušné chvíle kvůli nejstaršímu synovi, který neustál, že je jeho otec slavný a propadl drogám i alkoholu. Cameron Douglas ve vězení pobyl celkem sedm let.
Hudebník James Brown nebyl nadšený z chování dcery Venishy, která před lety ukradla auto z autosalonu, kde pracovala a následně fyzicky napadla svou šéfovou. Skončila pak ve vazbě a u soudu musela své chování dlouho vysvětlovat. Bohužel ale zemřela v roce 2012 osm let po incidentu na komplikace se zápalem plic. Bylo to pouhých šest let od smrti jejího otce.
Chet Hanks, syn legendárního amerického herce Toma Hankse, byl zdánlivě vždy černou ovcí rodiny. V roce 2015 v Kalifornii pod vlivem alkoholu srazil muže. Nedlouho po tomto incidentu se sám přihlásil do léčebny závislých na alkoholu, ale za mřížemi pár dnů strávil. Tom Hanks a jeho manželka Rita byli v případu jmenováni jako spoluobžalovaní, protože auto bylo registrováno na jejich jméno a údajně věděli o problémech svého syna. Na konci roku 2016 Chet sdělil, že už na alkohol nikdy nesáhne, protože se stal otcem a chce být zodpovědný.
Syn profesionálního wrestlera Hulka Hogana Nick skončil ve vazbě poté, co v opilosti narazil do stromu a svou jízdou předtím výrazně ohrožoval dopravu. Nakonec dostal podmínku, pokutu a musel jít do léčebny pro závislé.
Dcera herce Laurence Fishburne Montana Fishburne v roce 2018 skončila na dvanáct měsíců za mřížemi, když ji policie zadržela v podnapilém stavu za volantem, a navíc u sebe měla další omamné látky. Kladla odpor, chovala se ke strážcům zákona násilnicky a později i odmítala přiznat vinu.
Syn herce Nicolase Cage Weston byl zatčen několikrát. Choval se násilnicky k vlastní ženě, zbil i svého trenéra a nakonec ujel od dopravní nehody, protože byl opilý. Policie ho ale dopadla a skončil ve vězení.
Syn herce Marlona Branda Christian skončil ve vězení poté, co zabil muže. Než se ale celý případ vyřešil, zemřel za mřížemi na následky zápalu plic.
