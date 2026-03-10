|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily
Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ
Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....
Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá
Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...
Stačí ostřejší slovo a hned je tu konflikt. Březinová o trenérech i závěru své kariéry
Bruslit začala v pěti letech po vzoru bratra Michala. Dnes je Eliška Březinová devítinásobnou mistryní České republiky, olympioničkou z Pekingu a jednou z našich nejlepších krasobruslařek. V závěru...
Když unavené oči komplikují život: řešením mohou být biometrické brýle
Když začínáme ke konci dne vidět lehce rozostřeně, cítit pálení očí, tlak, únavu nebo bolest hlavy, nemusí být na vině jen zběsilé pracovní tempo a únava. Ke zhoršenému vidění může přispět i to, jak...
Hvězdy, které našly druhou polovičku v jiné zemi
Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které se zamilovaly do protějšku jiné národnosti. Někomu vztah nadále jen kvete, jiní už spolu nejsou. A někomu bohužel nepřál osud. Pokud jde o lásku,...
Finalistka Miss Universe tvrdí, že je sociopatka. Může za to moje dětství
Bývalá finalistka Miss Universe Anika Batra otevřeně mluví o své diagnóze, která je pro mnohé šokující. Je totiž sociopatka. A přidává zkušenosti z dětství, které podle ní mohou za její nynější stav....
Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá
Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...
Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům
Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.
Mastné vlasy nebo nudný outfit? Nic, co by nevyřešil správný klobouk
Ve dnech, kdy potřebujete outfit rozsvítit nápadným doplňkem (nebo zamaskovat, že nemáte vlasy v nejlepší kondici), sáhněte po klobouku či baretu. Vyšperkují výsledný look a dodají mu tajemnou...
Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti
Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je...
Sinatra se kvůli ní chtěl zabít. Kráska Ava Gardnerová a její divoká manželství
Měla ráda alkohol, sex, smích a mluvila jako dlaždič. Tančila na stolech, házela po lidech lahve vína nebo se potápěla nahá v bazénu. Americká herečka Ava Gardnerová dostala přezdívku „nejkrásnější...
Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů
Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...
Prodej pozemku k bydlení, 1198m2, Jablonec n. N., ul. Pražská
Pražská, Jablonec nad Nisou
3 400 000 Kč
Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily
Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...
Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient
Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...