Na celém světě je spousta úspěšných žen, které ale málokdo zná, protože nejsou tolik vidět jako například slavné herečky. Přesto si zaslouží pozornost. Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou světovými jedničkami a ve svém oboru jsou za hvězdy.
Kimora Lee Simmonsová je americká módní návrhářka, podnikatelka, bývalá modelka a televizní osobnost. Proslavila se mimo jiné jako tvář značky Chanel, později také založila úspěšnou lifestylovou značku Baby Phat. Je známá z reality show Kimora: Life in the Fab Lane a má pět potomků. Především se ale věnuje filantropii a investicím. Opravdu štědře přispívá na charitu.
Kelly Clarksonová je americká pop-rocková zpěvačka, textařka a televizní moderátorka, známá jako vítězka první řady soutěže American Idol (2002) a držitelka tří cen Grammy. Proslavila se hity jako Since U Been Gone nebo Stronger a je oceňována pro svůj silný hlas a prodej milionů alb po celém světě. Měla velký vliv na dívky, které v dospívání trpěly psychickými problémy. Je považována za jednu z nejmilejších osobností v hudebním průmyslu a je vzorem pro mladou generaci.
Anna Wintourová je vlivná britsko-americká novinářka a módní ikona, která od roku 1988 vede americkou redakci časopisu Vogue. Je šéfredaktorkou. Je považována za jednu z nejmocnějších žen v módním průmyslu, určuje trendy a stala se také předlohou pro postavu z knihy a filmu Ďábel nosí Pradu.
Paige VanZantová vyniká ve sportu. Je nejmladší a jednou z nejpopulárnějších bojovnic v UFC.
MacKenzie Scottová je americká spisovatelka, filantropka a bývalá manželka zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Po rozvodu v roce 2019 získala významný podíl v Amazonu a stala se jednou z nejbohatších žen světa. Je známá svou rozsáhlou charitativní činností, v rámci níž darovala už přes 17 miliard USD.
Malála Jusúfzaj je pákistánská bojovnice za lidská práva, která se celosvětově proslavila svým bojem za právo dívek na vzdělání. V roce 2014 se stala ve věku sedmnácti let nejmladší držitelkou Nobelovy ceny za mír.
Alice Waltonová je americká miliardářka a dědička jmění obchodního řetězce Walmart, dcera zakladatele Sama Waltona. Často bývá řazena mezi nejbohatší ženy světa. Na rozdíl od svých bratrů se nepodílela na řízení firmy, ale věnuje se umění a filantropii.
Françoise Bettencourt-Meyersová je francouzská podnikatelka, dědička impéria L’Oréal a podle žebříčku Bloomberg z konce roku 2023 první žena na světě, jejíž majetek přesáhl 100 miliard dolarů.
Michelle Obamová je americká právnička, spisovatelka a bývalá první dáma USA v letech 2009 až 2017. Byla historicky první afroamerickou první dámou. Během působení v Bílém domě se věnovala podpoře vojenských rodin, zdravé výživě a vzdělávání dívek.
J. K. Rowlingová je světoznámá britská spisovatelka proslavená především sedmidílnou sérií fantasy knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Prodala přes 500 milionů kopií, čímž se stala jedním z nejúspěšnějších autorů historie. Píše také detektivní romány pod pseudonymem Robert Galbraith.
Ayaan Hirsi Ali je somálsko-nizozemská spisovatelka, politička, feministická aktivistka a výrazná kritička islámu. Utekla ze Somálska před domluveným sňatkem do Nizozemska, kde působila jako poslankyně. Je známá bojem za práva muslimek a voláním po reformě islámu, přičemž sama prošla vývojem od islámu přes ateismus až ke křesťanství.
Sheryl Kara Sandbergová je významná americká manažerka, technologická ředitelka, autorka a filantropka. Nejvíce se proslavila jako provozní ředitelka (COO) společnosti Facebook (nyní Meta Platforms) v letech 2008–2022, kde zásadně pomohla s monetizací. Předtím působila v Googlu a v administrativě USA. Je uznávanou zastánkyní žen v byznysu a autorkou bestselleru Opři se do toho.
Amanda Gormanová je americká básnířka a aktivistka, která se proslavila přednesem své básně The Hill We Climb na inauguraci prezidenta Joea Bidena v roce 2021. Jako nejmladší inaugurační básnířka v historii USA se zaměřuje na témata útlaku, feminismu, rasismu a marginalizace. Je také držitelkou ocenění National Youth Poet Laureate.
Serena Williamsová je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších světových tenistek. Ačkoli dnes už nehraje na profesionální úrovni, její skvělé výkony už nikdo nemůže „odpárat“. Je velkou inspirací pro mladé ženy tmavé pleti.
Simone Bilesová je americká sportovní gymnastka. Drobná Afroameričanka je jednou z nejlepších gymnastek historie, jakožto sedminásobná olympijská vítězka a čtrnáctinásobná mistryně světa (včetně pěti zlatých medailí z víceboje).
Ursula von der Leyenová je německá a evropská politička (CDU), která od 1. prosince 2019 zastává funkci předsedkyně Evropské komise, jakožto první žena v této pozici.
Beyoncé je celosvětově proslulá americká zpěvačka, textařka, herečka, producentka a módní návrhářka. Kariéru začala koncem 90. let jako členka skupiny Destiny’s Child, později se stala jednou z nejúspěšnějších sólových umělkyň všech dob, známá svými hity a silným hlasem.
Donna Langley je vysoce postavená britská filmová manažerka, předsedkyně NBCUniversal Entertainment a Universal Filmed Entertainment Group. Je považována za jednu z nejmocnějších žen v Hollywoodu. Jako první britská žena řídí velké americké studio a má na starosti obsahovou strategii, produkci a marketing pro filmy i TV.
Mo Abudu je významná nigerijská mediální magnátka, televizní producentka, podnikatelka a filantropka. Často je označována za jednu z nejvlivnějších žen v Africe a v roce 2013 založila EbonyLife TV, první africkou globální zábavní a životní styl síť
Tan Su Shanová je významná singapurská bankéřka a od března 2025 generální ředitelka (CEO) DBS Group, největší banky v jihovýchodní Asii. Je považována za jednu z nejvlivnějších žen v asijském byznysu.
Christiane Amanpourová je světoznámá britsko-íránská novinářka, hlavní zahraniční zpravodajka a moderátorka stanice CNN. Proslavila se jako válečná reportérka z konfliktních oblastí (Bosna, Irák) a dnes vede prestižní rozhovory s globálními lídry. Je známá svým nebojácným stylem a vysokým profesním nasazením.
Inna Bravermanová je izraelská podnikatelka. Je spoluzakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Eco Wave Power, společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie s patentovanou technologií pro výrobu čisté elektřiny z oceánských a mořských vln.
Alison Bechdelová je uznávaná americká kreslířka, komiksová autorka a grafička, známá především díky svým autobiografickým komiksovým románům a dlouholetému komiksovému stripu Dykes to Watch Out For. Je také tvůrkyní tzv. Bechdel testu, který se používá k hodnocení genderové vyváženosti ve filmech a uměleckých dílech.
Bari Weissová je vlivná americká názorová novinářka, spisovatelka a od konce roku 2025 šéfredaktorka CBS News. Proslavila se působením v The New York Times, založila nezávislou mediální platformu The Free Press a je známá svými kritickými názory na moderní kulturní trendy a podporou Izraele.
Melinda French Gatesová je americká miliardářka, filantropka a bývalá manažerka Microsoftu, spoluzakladatelka Nadace Billa a Melindy Gatesových a velká obhájkyně práv žen a dívek. Po rozvodu s Billem Gatesem v roce 2021 založila vlastní organizaci Pivotal pro podporu rovnosti a společenského pokroku.
Bristol Palinová je americká realitní makléřka, bývalá televizní osobnost a dcera někdejší aljašské guvernérky Sarah Palin. Známou se stala především jako teen mama, když v roce 2008 otěhotněla v sedmnácti letech, a následně vystupovala jako aktivistka za prevenci těhotenství mladistvých. Objevila se také v reality show jako Dancing with the Stars.
Dana Waldenová je vysoce postavená americká podnikatelka a v současné době působí jako prezidentka a kreativní ředitelka (Chief Creative Officer) společnosti The Walt Disney Company.
Bela Bajaria je vysoce postavená britsko-indická mediální manažerka, která od ledna 2023 působí jako šéfka obsahu ve společnosti Netflix. Je považována za jednu z nejmocnějších žen v Hollywoodu a celosvětovém zábavním průmyslu.
Michelle Kwanová je americká krasobruslařka, devítinásobná mistryně Spojených států, pětinásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská medailistka. V závodním krasobruslení se pohybuje již více než deset let a je nejúspěšnější krasobruslařkou americké historie.
Vera Wangová je světoznámá americká módní návrhářka čínského původu, přezdívaná „královna svateb“. Proslavila se luxusními a elegantními svatebními šaty. Před módní kariérou byla profesionální krasobruslařkou. Její jméno je synonymem pro vysokou módu, eleganci a exkluzivní svatební módu.
Dolly Partonová je legendární americká country zpěvačka, skladatelka, herečka a filantropka. Je známá jako první dáma country music s nezaměnitelným hlasem a stylem. Proslavila se hity jako Jolene či I Will Always Love You. Je považována za ikonu, která překročila hranice žánru.
Hillary Clintonová je významná americká politička Demokratické strany, právnička a diplomatka. Působila jako 67. ministryně zahraničních věcí USA (2009–2013), senátorka za stát New York a první dáma USA (1993–2001) po boku manžela Billa Clintona. V roce 2016 byla první ženou, která získala prezidentskou nominaci hlavní politické strany v USA.
Amal Clooney je vysoce uznávaná britsko-libanonská právnička, aktivistka a spisovatelka specializující se na mezinárodní právo a lidská práva. Zastupovala významné klienty, jako je Julia Tymošenko či Julian Assange. Je známá také jako módní ikona a manželka herce George Clooneyho.
Mazie Hirono je americká demokratická politička a od roku 2013 senátorka USA za stát Havaj. Narodila se v Japonsku, je členkou Demokratické strany a vůbec první asijsko-americkou ženou zvolenou do Senátu USA. Před působením v Senátu byla členkou Sněmovny reprezentantů USA (2007–2013).
Jennifer Doudna (na fotografii vpravo) je významná americká biochemička a profesorka na Kalifornské univerzitě v Berkeley, která v roce 2020 získala Nobelovu cenu za chemii. Společně s Emmanuelle Charpentierovou vyvinula revoluční metodu editace genomu známou jako CRISPR-Cas9, která umožňuje přesné a cílené změny v DNA živých organismů.
Katalin Karikó je maďarsko-americká biochemička, která zásadním způsobem přispěla k vývoji mRNA vakcín, zejména proti covidu-19. Za svůj průkopnický výzkum modifikace nukleotidů mRNA obdržela v roce 2023 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství společně s Drewem Weissmanem.
