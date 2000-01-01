náhledy
Podívejte se do naší galerie na výběr akčních hrdinek, které divákům před kamerou dokázaly, že v nich dřímá víc než jen pozlátko jejich krásy. V čele s herečkou Angelinou Jolie, Jessicou Albou, Jane Fondovou nebo Emily Bluntovou vám přinášíme hrdinky, které uměly být zatraceně sexy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Gal Gadotová ve filmu Wonder Woman nepotřebovala odhalený hrudník nebo holý zadek. Stačil její uhrančivý pohled a získala si srdce diváků po celém světě.
Autor: Vertical Entertainment
Herečka Scarlett Johanssonová si zahrála v mnoha akčních filmech, ale zcela jistě každý uzná, že nejneodolatelnější byla ve snímku Avengers.
Autor: Marvel
Už je to nějaký ten pátek, co se herečka Angelina Jolie ukázala jako Lara Croft ve filmu Tomb Raider.
Autor: BW
I herečka Kate Beckinsale umí být zatraceně dobrou akční hrdinkou. Předvedla to ve filmu Underworld.
Autor: Archiv TV Nova
Každé „devadesátkové“ dítě jistě pamatuje hrdinku Xenu ze stejnojmenného seriálu, kterou ztvárnila herečka Lucy Lawlessová.
Autor: MCA Television
Akční a sexy hrdinkou byla i herečka Uma Thurmanová ve své žluté soupravě ve snímku Kill Bill.
Autor: Profimedia.cz
Nezapomenutelnou kráskou byla v latexovém oblečku herečka Michelle Pfeifferová ve snímku Batman se vrací.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Akční byla ve snímku Birds of Prey i herečka Margot Robbie jako Harle yQuinn.
Autor: Vertical Ent.
České publikum starších ročníků jistě pamatuje herečku Olgu Schoberovou jako akční hrdinku ve snímku Kdo chce zabít Jesii?
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jane Fondová ve futuristickém overalu jako akční Barbarella ve stejnojmenném snímku
Autor: Profimedia.cz
Akční hrdinkou byla i herečka Dáda Patrasová. Ve filmu Chooking hazard brokovnicí prostřelila hlavu zombie myslivci.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emily Bluntová si sexy hrdinku zahrála ve snímku Na hraně zítřka po boku herce Toma Cruise.
Autor: Profimedia.cz
Za akční a neodolatelnou hrdinku se dá jistě považovat i postava Lagerthy ze seriálu Hry o trůny, kterou ztvárnila herečka Katheryn Winnicková.
Autor: Profimedia.cz
Dětský sen si splnila i herečka Leslie Grace. Zahrála si totiž akční hrdinku ve snímku Bat Girl.
Autor: ČTK
Herečka Erin Moriarty jako akční hrdinka ve snímku Banda. „Jako malá jsem si představovala, že budu mít super schopnosti třeba jako Batman nebo Superman. Fascinovalo mě, že je tu určitá šance, protože když to šlo ve filmu, proč ne doopravdy. Dalo by se říct, že jsem vlastně splnila dětský sen,“ smála se v rozhovor pro Hollywood Reporter herečka.
Autor: Profimedia.cz
I boubelky mohou být akční hrdinky a vypadat sexy. Třeba jako herečky Melissa McCarthy a Octavia Spencerová ve filmu Thunder Force.
Autor: Profimedia.cz
Jako Trinity se v akčním sci-fi filmu Matrix ukázala herečka Carrie-Anne Mossová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Vanessa Kirby v akčním snímku Fantastická čtyřka. „Kdyby mi někdo před lety řekl, že si jednou zahraji akční hrdinku, asi bych se tomu zasmála. Protože přesně tak jsem si sebe samu nikdy nedokázala představit. Ale život přináší mnoho překvapení,“ uvedla v minulosti herečka pro magazín People.
Autor: Profimedia.cz
Neodolatelnou akční hrdinkou byla i herečka Jessica Alba. Jindy brunetka ve snímku Fantastická čtyřka měla blond vlasy. A v upnutém overalu ukázala i skvělou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Krásná herečka Ana de Armasová jako akční hrdinka ve snímku Balerína. Neodolatelná, ale zároveň schopná a tajemná. Taková byla hollywoodská herečka ve zmíněném snímku.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli byla většinu natáčení filmu Mad Max herečka Charlize Theronová zašpiněná a se zasmušilým výrazem, i tak byla sexy. A jako akční hrdinka se předvedla na výbornou.
Autor: Profimedia.cz