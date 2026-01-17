Krásky z akčních filmů, které oslnily talentem i tělem

Autor:
Podívejte se do naší galerie na výběr akčních hrdinek, které divákům před kamerou dokázaly, že v nich dřímá víc než jen pozlátko jejich krásy. V čele s herečkou Angelinou Jolie, Jessicou Albou, Jane Fondovou nebo Emily Bluntovou vám přinášíme hrdinky, které uměly být zatraceně sexy.
Krásné, sexy ale hlavně hrdinky! Gal Gadotová ve filmu Wonder Woman Scarlett Johanssonová žaluje vývojáře aplikace Lisa AI za zneužití jména,... Angelina Jolie jako Lara Croft ve filmu Tomb Raider Premium 2023 TV Max Kate Beckinsale Ze seriálu Xena Uma Thurmanová ve žluté soupravě, neodmyslitelně spjaté s filmy Kill Bill Michelle Pfeifferová ve filmu Batman se vrací (1992) Záběr z filmu Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) Olga Schoberová Jane Fondová ve futuristickém overalu jako Barbarella ve stejnojmenném snímku Akční hrdinkou byla i herečka Dáda Patrasová. Ve filmu Chooking hazard...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví

Že jsou slavní dokonalí? Ale kdeže!

Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...

Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky

Tito krasavci zaujaly ženy a dívky mnohdy v dobách, kdy zrovna extra sexy...

Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...

Ledvinový kamínek způsobil fatální škody, ženu čekala amputace

Žena přišla o prsty na rukách i nohách.

Louise Marshallová měla za to, že má zánět močových cest. Když byla bolest nesnesitelná, rozhodla se raději pro návštěvu lékaře. Ten zánět potvrdil a poslal ji domů. Tam ale zkolabovala a jen o pár...

17. ledna 2026

Celý rok před zrcadlem. Uzpůsobte péči o pleť aktuálnímu ročnímu období

ilustrační snímek

Ukrojili jsme zatím jen pár dní z nového roku, a než se dostaneme do jeho cíle, čeká nás jich ještě spousta. Vystřídají se všechna roční období, a ať už bude mrznout, pršet, nebo pálit slunce,...

17. ledna 2026

Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital

Premium
Michelinský chef Simone Cantafio (vpravo) připravuje se svým týmem menu pro...

Žije v zemi Ladinů na severu Itálie, ale procestoval celý svět. A přesně tuto kombinaci přináší lidem na talíře. Michelinský chef Simone Cantafio hostí unikátní projekt na svazích Alta Badie: Gourmet...

17. ledna 2026

Vyplatí se žít bio? Pravda o zdraví, potravinách a dlouhověkosti

„K zamražování výrobci většinou používají zeleninu v prvotřídní kvalitě,“ říká...

Slovo bio se v posledních letech stalo téměř synonymem zdravého životního stylu. Mnozí lidé kupují biopotraviny s pocitem, že tak pro své tělo i pro planetu dělají to nejlepší. Jenže opravdu je bio...

17. ledna 2026

Krásky z akčních filmů, které oslnily talentem i tělem

Krásné, sexy ale hlavně hrdinky!

Podívejte se do naší galerie na výběr akčních hrdinek, které divákům před kamerou dokázaly, že v nich dřímá víc než jen pozlátko jejich krásy. V čele s herečkou Angelinou Jolie, Jessicou Albou, Jane...

17. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 4. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Co nám hvězdy připravily do závěru měsíce ledna? Raci, vy prahnete po estetických zážitcích, potřebujete poslouchat hezkou hudbu, nebo se dívat na něco hezkého. Pomůže i příroda a její klid....

17. ledna 2026

Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka

Premium
Imunoložka a vědecká pracovnice Zuzana Ozaniak Střížová

Slivovice na chřipku nezabírá. A antibiotika už vůbec ne. Přesto na tyto „zaručené rady“ spoléhá spousta lidí. Co stojí za „zimními“ infekcemi? Proč se rok co rok vracejí? Jaký je rozdíl mezi...

16. ledna 2026

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

16. ledna 2026  8:33

Nepropadejte syndromu podvodníka. Za úspěchy se nemusíte stydět

ilustrační snímek

Okolí vás chválí, oceňuje pracovní nasazení a říká, že jste pro ně inspirace. Hlásek v hlavě vám ale našeptává, že si úspěch nezasloužíte? Dostihl vás „imposter syndrom“ nebo-li syndrom podvodníka.

16. ledna 2026

Zůstaňte i venku v teple. Tyto kousky v zimě nedovolí prochladnout

Prošívaná vesta s odnímatelnou kapucí v originální barvě vás odliší od černého...

Oblečení na procházku může být pěkné a zároveň funkční i pohodlné. Poradíme vám, co si obléci, abyste zůstala v suchu i teple. A aby vám to na sněhu slušelo.

16. ledna 2026

Lvi rádi utrácejí, Panny drží kasu. Jak šetří jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Ilustrační snímek

Každý máme k financím jiný vztah, někdo si umí pohlídat každou korunu, zatímco jiný utrácí s lehkostí. Pojďme se podívat, jak si v této oblasti vedou jednotlivá znamení a jak dovedou šetřit.

16. ledna 2026

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.