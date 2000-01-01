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Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém. Ukázala se ve světle, ve kterém ji znal do té doby jen její partner. Podívejte se na její snímky v galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Sydney možná vypadá jako křehká květinka, ale rozhodně jí není. Od dětství se věnuje bojovým sportům. Na střední škole aktivně soutěžila v grapplingu a MMA.
Autor: Profimedia.cz
Navíc je velkou milovnicí veteránů. Sama kompletně zrenovovala červený Ford Bronco z roku 1969, přičemž celý proces sdílela s fanoušky na sociálních sítích.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Zdá se, že se Sydney nebojí opravdu ničeho. Pokud se jedná o focení nebo roli, je schopná udělat cokoli. „Už se mě ptali na oholenou hlavu. Zatím mě nikdo nechtěl obsadit do role, kdy bych neměla vlasy. Ale říkám, proč ne. Pokud by to stálo za to. Vlasy dorostou, nevnímám to jako něco extrémního,“ uvedla v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: Profimedia.cz
Pro roli boxerky Christy Martinové ve filmu Christy podstoupila například každodenní tvrdý trénink, nabrala přes třináct kilogramů svalové hmoty a natáčela bez pomoci kaskadérů.
Autor: Profimedia.cz
Nezůstává ale jen u filmu a modelingu. Založila také vlastní produkční společnost Fifty-Fifty Films, pod kterou připravuje a produkuje řadu projektů.
Autor: Profimedia.cz
Když bylo Sydney dvanáct let, sestavila pro rodiče pětiletý byznysový plán, aby je přesvědčila k přestěhování do Los Angeles za svou hereckou kariérou. Rodina, která do té doby žila pět generací v domě u jezera na hranicích států Washington a Idaho, se kvůli tomu dostala do extrémních finančních problémů.
Autor: Profimedia.cz
Náklady na život v Los Angeles a podporu jejího snu vedly k tomu, že rodiče vyhlásili bankrot a přišli o rodinný dům. Finanční stres nakonec přispěl k jejich rozvodu. „Bylo to těžké, ale bez nich bych se nikam nedostala. Někdy jsou začátky hotové peklo, ale pokud vydržíte, čeká vás na konci odměna. O tom jsem přesvědčená,“ myslí si herečka.
Autor: Profimedia.cz
Sydney dlouho trpěla výčitkami svědomí. V rozhovorech přiznala, že rozpad rodiny dávala za vinu sobě a svému snu. „Některé věci bych chtěla vrátit zpátky, ale bohužel to tak v životě nefunguje,“ podotkla.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Její matka Lisa ji v kariéře stále podporuje. Sydney jí dokonce splatila hypotéku. Její otec Steven Hollywood opustil, žije na odlehlém ranči v Mexiku bez internetu a mobilního signálu a jejich vztahy zůstaly chladné. Má ještě mladšího bratra Trenta, který slouží v letectvu.
Autor: Profimedia.cz
Roky si chránila souromí, ale nakonec vyšlo najevo, že od roku 2018 tvořila pár s o třináct let starším podnikatelem Jonathanem Davinem. V roce 2022 se zasnoubili, ale na jaře 2025 zásnuby zrušili a rozešli se.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Nyní už lásku neskrývá a prozradila fanouškům, že má po boku nového muže. Hereččiným současným partnerem je hudební manažer a producent Scooter Braun.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Když zrovna nenatáčí, žije v Los Angeles, kde si drží svůj okruh přátel mimo showbyznys. Její nejvěrnější společnicí je fenka Tank, kterou adoptovala z útulku a bere ji s sebou, kamkoli je to možné.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Zajímavostí je, že se do každé role ponoří do posledního detailu. Pro každou postavu, kterou hraje, si Sydney totiž vytváří samostatnou knihu. Píše do ní fiktivní deník ode dne narození postavy až po první stránku scénáře. Vymýšlí jim celou historii, vzpomínky, vztahy. Dokonce i to, jaké obchody navštěvují. Pomáhá jí to se do role stoprocentně vžít.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli na mnohé působí jako naivní blondýnka, ve skutečnosti je to kráska, co má pod čepicí. Během natáčení seriálu Příběh služebnice zároveň studovala vysokou školu se zaměřením na byznys. Udělala to proto, aby v budoucnu dokonale rozuměla svým hollywoodským smlouvám. Nechtěla se spoléhat jen na agenty, ale toužila mít finance plně pod kontrolou.
Autor: Profimedia.cz
Když tvoří vlastní díla, ráda zapojuje do natáčení celou rodinu. Když například produkovala a natáčela horor Neposkvrněná, obsadila do filmu své dvě babičky. Zahrály si jako komparz starých jeptišek v kostelních scénách. Sydney je vzala do Evropy, protože do té doby nikdy nebyly mimo Spojené státy.
Autor: Profimedia.cz
Během natáčení dramatické druhé série Euforie jí jedna z kolegyň nechtěně zlomila palec na noze. Sydney to však před štábem utajila a celé týdny natáčela dál přes silné bolesti, aby nezdržovala produkci.
Autor: Profimedia.cz
A do toho ještě stihla navrhnout vlastní kolekci spodního prádla. Zdá se, že tuto blond divošku zkrátka jen tak něco nezastaví.
Autor: American Eagle/Mega, Profimedia.cz
A rozhodně se nezdráhá ukázat své tělo bohyně.
Autor: Instagram @sydney_sweeney
„Nechci, aby mě lidí vnímali jen jako tu holku, co má obří prsa,“ uvedla.
Autor: Instagram @sydney_sweeney
Ačkoli ji svět poznal jako ikonickou blondýnku Cassie v Euforii, její přirozená barva vlasů je hnědá. Vlasy si musela odbarvit speciálně kvůli této roli a blond vizáž si pak udržela i pro další hollywoodské projekty.
Autor: Love Island, Profimedia.cz
A zdá se, že už ani nemá v plánu vlasy zase ztmavovat. Lidé ji přirovnávají k novodobé Marilyn Monroe.
Autor: Profimedia.cz
Pokud je potřeba, pózuje ve spodním prádle třeba na ulici. Byznys je pro ni vždy na první místě. A její tempo je „vražedné“.
Autor: Instagram/syrn
Hrdě a beze strachu vstoupila do módního byznysu a představila kolekci nové značky spodního prádla Syrn.
Autor: syrn.com
Sydney Sweeney se ve třetí řadě seriálu Euforie opravdu odvázala. A jako postava, která se nechává fotit a natáčet pro platformu OnlyFans, to rozjela ve velkém.
Autor: Profimedia.cz
Snímky ze seriálu pak obletěly svět a mnohé šokovaly. Přesto herečka stále podotýká, že šlo jen o roli a ve skutečnosti se Cassie nepodobá.
Autor: Profimedia.cz
Pracovní kalendář Sydney Sweeney je na následující měsíce a roky naprosto nabitý. Po obrovském úspěchu psychologického thrilleru Pomocnice, který zbořil kina na přelomu let 2025 a 2026, si herečka vybírá jeden ambiciózní projekt za druhým.
Autor: Profimedia.cz
Herečka se například objeví po boku herce Noaha Centinea v hrané adaptaci kultovního mecha anime, kterou pro Netflix produkuje studio Legendary.
Autor: Profimedia.cz
Sydney Sweeney se svými projekty jasně dokazuje, že chce balancovat mezi obřími hollywoodskými blockbustery a charakterními nezávislými snímky.
Autor: MediaPunch, Profimedia.cz