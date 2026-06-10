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Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Cesta do obchodu je horší než rodinná oslava. Proč muži nesnáší nakupování
Lidé běžně chodí do práce, z práce a mezitím občas musí skočit i na nákup. Ne pro každého jde však o příjemnou aktivitu. Přečtěte si příběhy dvou žen, jejichž manželé se pro cesty do obchodu zrovna...
Krásné nohy za 10 minut. Pečujte o ně od pedikúry po masáž
Období, kdy vystavujeme (nejen) nohy slunečním paprskům, začalo. Než zase vklouznete do sandálků, měli byste si doma dopřát bleskovou péči jako od profesionálů. Víc než 10 minut potřebovat nebudete!
I máma potřebuje být někdy sama. Mateřské vyhoření není jen vyčerpání
Mateřství mnoho žen popisuje jako jedno z nejkrásnějších období. Jejich život nabere jiný směr a děti se pro ně stávají středobodem vesmíru. Neustálý pocit, že je na ženě někdo závislý a ona musí být...
Mini svačinky dobývají sociální sítě. Praktický trend, nebo nezdravá dieta?
Pár oříšků, kousek čokolády a jeden dílek mandarinky. I tak vypadají takzvané „snack tins“, nový hit sociálních sítí. Zatímco někteří v nich vidí neškodný rituál, odborníci upozorňují, že mohou vést...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Jak pomáhá sezení u okna a proč otevřeme oči těsně před budíkem. Vědkyně vypráví
Proč se ráno vzbudíme před budíkem? V kolik bychom měli jít spát? Mění se spánkové návyky s věkem a ovlivňují naše každodenní fungování? Jak naše tělo řídí „dirigent mozku“? Profesorka Alena Sumová...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Puntičkáři, přísní kritici i naivky. Znamení, která mají věčně smůlu v lásce
Naši stabilitu v partnerských vztazích ovlivňují dva faktory. Prostředí, ze kterého jsme vzešli, a pak to, co si neseme ve své osobnosti ať už vrozeně, nebo výchovou a zkušenostmi. Napadlo vás, že...
Medovou vodu snadno vyrobíte doma. Povzbudí vás i posílí
Povzbudí vás, posílí imunitní systém a jen tak mimochodem pomůže shodit pár nadbytečných kil. Med zkrátka není jen sladidlo do čaje – je to poklad, který si zaslouží vaši pozornost. Vyrobte si z něj...
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Lekce francouzského šarmu: inspirujte se u hvězd stříbrného plátna
Hodně věcí si jednoduše koupíte, ale francouzský šarm se za peníze pořídit nedá. Ten musíte vstřebat a umět pro něj žít!
Toto léto vám konečně zvedne sebevědomí. Sedm rituálů, které opravdu fungují
Léto je konečně tady. Těšili jsme se na něj i na to, že svlékneme vrstvy oblečení a budeme víc času trávit venku, jenže najednou je nám z něj možná trochu úzko. Proč? Protože toto období je zároveň...