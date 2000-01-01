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Jeff Seid se publiku prezentuje jako americký profesionální kulturista, model, podnikatel a influencer. Proslavil se jako průkopník estetické postavy ve fitness. Uvádí, že se v pouhých devatenácti letech stal nejmladším držitelem profesionální karty IFBB v historii, přesto si však někteří lidé stále myslí, že ho vytvořila umělá inteligence a ve skutečnosti neexistuje.
Autor: koláž iDNES.cz
Milují ho ženy po celém světě, ale on má oči jen pro jednu. Jeho přítelkyně je stejně jako on neskutečně zapálená do posilování a podporuje ho v jeho podnikání i mezinárodních soutěžích.
Autor: Profimedia.cz
Patří mezi nejsledovanější fitness tvůrce, na YouTube kanálu Jeff Seid má přes 1,3 milionu odběratelů a miliony sledujících na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Se silovým tréninkem začal už v jedenácti letech, kdy od rodičů dostal k narozeninám svou první sadu činek. S prvními posilovacími cviky už ale začínal jako sedmiletý kluk. Ačkoli mnozí nad jeho počínáním tehdy kroutili hlavou, jeho rodiče prý měli od začátku jasno, že jednou bude v tomto směru velmi úspěšný. „Vděčím jim za to, že mě podporovali a nesnažili se mě od toho odrazovat,“ říká.
Autor: Instagram Ulisses Jr.
Na střední škole vynikal v americkém fotbale a zápase, kde lámal školní silové rekordy. Holky po něm šílely, byl miláčkem celé školy a sklízel velký úspěch. V tomto směru mu bylo zkrátka dáno.
Autor: Profimedia.cz
Myslel si, že to bude jeho život. Nedovedl si ani představit, že by někdy bez fotbalu žil. Osud s ním měl ale jiné plány.
Autor: Profimedia.cz
Vážné zranění kolene (přetržený přední zkřížený vaz) mu ukončilo kariéru v americkém fotbale. Právě tato událost ho přivedla k plnému soustředění na soutěžní kulturistiku a kategorii Men’s Physique.
Autor: Instagram Ulisses Jr.
V roce 2013 získal v pouhých devatenácti letech profesionální kartu federace IFBB v kategorii Men’s Physique. Tím se zapsal do historie jako nejmladší profesionál své doby.
Autor: Profimedia.cz
Celkem třikrát se kvalifikoval a postavil na pódium nejprestižnější soutěže světa Mr. Olympia (poprvé už v roce 2013, kdy obsadil 11. místo).
Autor: Profimedia.cz
Po několikaleté soutěžní pauze se vrátil na pódia v naturální federaci PNBA. V roce 2024 vyhrál titul šampiona na soutěži PNBA Natural Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Založil vlastní fitness a lifestylovou značku oblečení SeidWear. Původně měl v plánu úplně se od podobných aktivit odstřihnout, ale nakonec se nechal přemluvit fanoušky.
Autor: Profimedia.cz
Aby pomohl ostatním dosáhnout v kulturistice kýžených výsledků, napsal knihu. Nese název Guide to Aesthetics (Průvodce estetikou) a shrnuje v ní své tréninkové a stravovací postupy.
Autor: Profimedia.cz
Během kariéry působil jako hlavní ambasador velkých fitness značek, například MyProtein nebo Gymshark.
Autor: Instagram Ulisses Jr.
Společně s dalšími tvůrci jako byl Zyzz zpopularizoval v první polovině 10. let 21. století styl „aesthetics“, který klade důraz na symetrii, úzký pas a široká ramena namísto extrémních objemů.
Autor: Profimedia.cz
„Lidé mi často píší, že jsem si tělo nechal upravit ve photoshopu. Jiní si myslí, že ve skutečnosti neexistuji a vygenerovala mě umělá inteligence. Takovým věcem se stále směji, protože je to absurdní. Ale takový je dnešní svět,“ uvedl na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Posilování je jeho život. Ve fitku je častěji než doma. Upřednostňuje vysoký objem tréninku rozdělený obvykle do 5 dnů v týdnu (hrudník a lýtka, záda, nohy, ramena, ruce a břicho) doplněný o ranní kardio. Zbylé dva dny ale chodí do fitka také. „Nepřeháním to a pomáhám i ostatním,“ podotkl.
Autor: Profimedia.cz
Málokdy si dá k jídlu něco, co nekoresponduje s jeho cvičebním plánem. Dodržuje čistý jídelníček rozdělený do 6 až 8 menších porcí denně s vysokým obsahem bílkovin a základními doplňky, jako jsou syrovátkový protein, kreatin a BCAA.
Autor: Profimedia.cz
Jeff Seid po celou svou kariéru tvrdí, že je celoživotní naturální sportovec, což potvrzuje i jeho start na Natural Olympia. Ve fitness komunitě se však o jeho tvrzení vedou dlouhodobé spory kvůli extrémní formě, které dosáhl už v dospívání.
Autor: Profimedia.cz
„Měl jsem chuť to všem dokázat. Černé na bílém. Ale proč bych něčemu takovému věnoval úsilí, když sám vím, jak to je ,“ zmínil.
Autor: Profimedia.cz
Na podzim roku 2024 se po dlouhých osmi letech bez závodění vrátil na pódia v testované federaci INBA/PNBA. Při svém debutu na Natural Olympia (článek na Muscle & Fitness) nastoupil s váhou kolem 85 kg a hned ovládl kategorii Men’s Physique.
Autor: Profimedia.cz
Po zisku titulu v Men’s Physique oznámil zájem posunout se do kategorie Classic Physique, která vyžaduje větší svalový objem i komplexní pózing včetně nohou.
Autor: Instagram Ulisses Jr.
Vítězství v testované organizaci využil jako hlavní argument proti dlouhodobým pochybnostem fanoušků. Poukazoval také na to, že nikdy netrpěl typickými vedlejšími účinky steroidů, jako je gynekomastie nebo těžké akné.
Autor: Profimedia.cz
Kromě fitnes modelingu se objevil i jako herec, například v roli Lancastera ve válečném snímku Kommando 1944 z roku 2018. V roce 2022 ztvárnil postavu Strýčka Sama v komediálně-dokumentárním seriálu The G Word with Adam Conover na Netflixu.
Autor: Instagram Ulisses Jr.
Pracuje i jako producent a střihač vlastních video projektů a dokumentárních záznamů ze své přípravy.
Autor: Profimedia.cz
Žije v Seattlu ve státě Washington a má dvě sestry, Melissu a Kristinu. Předtím, než se začal naplno živit fitness, pracoval jako osobní trenér a brigádně v pizzerii Round Table Pizza.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech se ve své tvorbě kromě klasického posilování více zaměřuje také na regeneraci, dostatek odpočinku mezi sériemi i tréninky a pravidelné saunování pro podporu dlouhověkosti.
Autor: Profimedia.cz
„Žiji tak, abych tady byl dlouho,“ míní.
Autor: Instagram Ulisses Jr.