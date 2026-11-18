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Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Obří svaly a roky tvrdé dřiny. Tohle jsou hvězdy ženské kulturistiky
Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou samý sval. Za jejich vzhledem stojí roky tvrdé dřiny v posilovně, kde se nezastaví, aby docílily co největších svalů. Jdou si za svým snem a nenechají...
Superúplněk v Blížencích vás postaví před rozhodnutí. Přijde už příští týden
Listopadový úplněk nastane v úterý 24. listopadu 2026 v 15:53 SEČ ve znamení Blíženců, kdy se Měsíc bude nacházet na 2°19′ znamení Blíženců a Slunce v protilehlém znamení Střelce. Tento...
Kámen gua sha umí zázraky. Takto z něj vaše pleť vytěží maximum
Nemáte program na dnešní večer? Máme pro vás tip: Dopřejte si masáže gua sha minerály. A nemusíte kvůli tomu do salónu, čarujte u vás doma. Tento kámen umí s vaší pletí zázraky.
Spěte, choďte ven. S těmito tipy zvládnete zimu bez rýmy a splínu
Listopad asi nebude všeobecně nejoblíbenějším měsícem v roce – venku je chladno, brzy se stmívá a na vás leze nejen nachlazení, ale i podzimní „depka“. Jak se s tím vypořádat? Pár tipů na následující...
KVÍZ: Myslíte, že umíte vyjmenovaná slova? Uvidíme, co vám ze školy zůstalo v hlavě
Vyjmenovaná slova známe ze školy, jejich svět je ale mnohem záludnější, než se zdá. Zjistěte, jestli byste z jejich znalosti ještě dostali jedničku. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 26....
Budič, ponocný, pastýř. Která povolání odvál čas a co byste dělat nechtěli
Budili lidi holí, lovili krysy, pojídali cizí hříchy. Některá zaměstnání minulosti znějí jako z pohádky, jiná jako z hororu. A zatímco dnes nad nimi kroutíme hlavou, možná si naši potomci jednou...
Pár centimetrů, velká změna. Celebrity z celého světa propadly mikroofinám
Ofiny míří vzhůru. Krátké pramínky nad obočím si oblíbily Chappell Roan, Dakota Johnsonová i Zendaya a každá je nosí trochu jinak. Mikroofina může být jemná, rebelsky zubatá i uhlazená po vzoru...
Mamograf budí u žen obavy. Co je pravda o bolesti, záření a riziku rakoviny?
Rakovinou prsu v České republice každoročně onemocní přibližně osm tisíc žen. Díky pravidelnému mamografickému screeningu je však možné odhalit nádor už v raném stadiu, kdy ještě nemusí být...
Když ženy sledují porno. Tabu padá, ale realita bývá jiná než na netu
Dvojice na obrazovce se políbí, a než stačíte mrknout, pryč je oblečení i zábrany. Uvnitř ucítíte příjemné chvění a ruka zvolna zamíří do kalhotek. Ano, přesně tak. I některé ženy se rády uvolní u...
Za bolestí hlavy či zad se často skrývá nezpracovaný mentální blok, líčí jogínka
Ve vesničce Želechy vybudovala Zlatuše Hésková meditační centrum. Uprostřed lesů poblíž Lomnice nad Popelkou jsme se cítili jako v asijských horách. Co všechno meditační centrum nabízí a komu jeho...
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Muž má tělo samý sval. Podle mnohých je však výplodem umělé inteligence
Jeff Seid se publiku prezentuje jako americký profesionální kulturista, model, podnikatel a influencer. Proslavil se jako průkopník estetické postavy ve fitness. Uvádí, že se v pouhých devatenácti...
Vlasová policie: těchto prohřešků se během zimy určitě vyvarujte
Špatnou kondici vlasů nelze svádět jen na počasí – možná se některého z vlasových prohřešků dopouštíte osobně. Je čas jej napravit.