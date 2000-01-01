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Henrik Jordal je populární norský influencer, tvůrce obsahu a veřejně známá osobnost, který na internetu vystupuje pod přezdívkou „Mr. Scandinavia“ nebo také Skandinávský bůh. Proslavil se zejména svými zábavnými a informativními videi, která natáčí polonahý a fanynky je milují.
Autor: koláž iDNES.cz
Hraje si na boha Skandinávie, ze všeho si dělá legraci a přibližuje lidem z celého světa kulturu rodné země.
Autor: Instagram Henrik Jordal
Henrik si vybudoval silnou komunitu fanoušků napříč několika platformami. Je aktivní na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubu.
Autor: Profimedia.cz
Ve svých příspěvcích se zaměřuje na skeče o skandinávských stereotypech například jeho série „Just a Norwegian thing“. Nabízí ukázky norské přírody, tipy na cestování, jako je průvodce čtvrtí Jordal v Oslu a vtipné reakce.
Autor: Profimedia.cz
Za sebou má také velkou proměnu. Ještě v roce 2023 neměl vypracované svaly, nosil krátké vlasy a nejraději trávil čas s přáteli po barech. Dnes je z něj sportovec, který propaguje zdravý životní styl.
Autor: Profimedia.cz
Henrik se věnuje sociálním sítím téměř na plný úvazek, ale rozhodně myslí i na zadní vrátka. Má vystudovanou ekonomickou vysokou školu a pomáhá mimo jiné i rodině v podnikání.
Autor: Profimedia.cz
Henrik záměrně staví svůj online obraz na archetypu „moderního Vikinga“. Je známý svou atletickou postavou, kterou často ukazuje ve svých videích bez trička.
Autor: Profimedia.cz
Jeho popularita mu otevřela dveře i do světa globálního šoubyznysu. V lednu 2023 vzbudil velkou pozornost, když sdílel společnou fotografii ze sauny se slavným americkým komikem Bertem Kreischerem.
Autor: Profimedia.cz
„Každý Viking musí unést tolik, kolik si naloží,“ uvedl u jednoho ze svých příspěvků na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Velká část jeho humoru stojí na tom, že s naprosto vážnou tváří vypráví absurdní historky, aby na konci videa s úsměvem dodal, že jde o vtip založený na „severském folkloru“. Skvěle také paroduje kulturní rozdíly, jako jsou pravidla randění a placení účtů mezi Skandinávci a jinými národy.
Autor: Profimedia.cz
Ve volném čase a na rodinných záběrech často ukazuje život na norském venkově. Miluje zvířata a na rodinné farmě chová psy, kočky a typické norské fjordské a doleské koně. Zároveň však prodává maso. „Je to koloběh. Tak to musíte brát. Jsme jen lidé,“ vzkázal fanouškům.
Autor: Profimedia.cz
Henrik cvičí každý den, aby si udržel dokonalou postavu. Jeho vzezření má připomínat skandinávské bohy.
Autor: Profimedia.cz
Tak vypadal ještě před pár lety. V tomto mladíkovi by málokdo hledat dnešního vysportovaného chlapíka s dokonalými svaly.
Autor: Profimedia.cz
„Když někoho potkám, tvářím se příšerně. Myslím, že se mě lidé i bojí. Ale jakmile dojde na pozdrav, začnu se smát. Nebojte se,“ vtipkoval.
Autor: Profimedia.cz
Mezi lety 2018 a 2022 pracoval v norské finanční instituci Norion Bank jako koordinátor a klientský manažer v oblasti korporátních financí. Původní profesi už však dělat nechce. Baví ho oblast cestovního ruchu.
Autor: Profimedia.cz
V létě 2022 se rozhodl opustit stabilní kariéru v obleku, aby se mohl věnovat kreativní tvorbě. Jak sám přiznává v rozhovorech, vyžadovalo to velkou odvahu, ale vždy ho to táhlo jiným směrem.
Autor: Profimedia.cz
Henrik v jednom ze svých příspěvků zmínil zajímavou rodinnou historii – jeho pradědeček byl zakladatelem tradiční norské obuvnické značky Aurlandskoen, která vyrábí ikonické kožené mokasíny.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz
Díky úspěchu na sociálních sítích se Henrik posunul od pouhých scének na TikToku k profesionální produkci. V současnosti provozuje vlastní produkční společnost Jordal Paramount, natáčí televizní reklamy, a dokonce získal roli v americkém filmu pod režijním vedením známého rapera.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz
Henrik v rozhovorech otevřeně přiznává, že jeho odchod z korporátních financí nebyl jen rozmarem. Narazil v životě na pomyslnou zeď a zažíval syndrom vyhoření. „Pokud se dostanete do takového bodu, musíte utéct a najít správný životní směr. Jinak vás to rozdrtí,“ myslí si.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz
Místo hledání odpovědí venku se začal soustředit na to, co ho skutečně baví – bavit lidi a předávat pozitivní energii.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz
Henrik v roce 2022 a Henrik dnes. Ušel velký kus cesty a je hrdý na to, že dokázal být disciplinovaný.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz
Vedle čisté komedie Henrik občas natáčí i vážnější, motivační příspěvky. V nich radí divákům, jak se vyrovnat s vnitřní nespokojeností. Tvrdí, že lidské neštěstí často pramení z neustálého škatulkování.
Autor: Instagram Henrik Jordal, Profimedia.cz