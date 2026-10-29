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Mr. Scandinavia natáčí polonahý. Henrik Jordal ale nesází jen na svůj vzhled

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Fotočlánek   8:36
Hraje si na skandinávského boha, ze všeho si dělá legraci a přibližuje lidem z... Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal Henrik Jordal
Henrik Jordal je populární norský influencer, tvůrce obsahu a veřejně známá osobnost, který na internetu vystupuje pod přezdívkou „Mr. Scandinavia“ nebo také Skandinávský bůh. Proslavil se zejména svými zábavnými a informativními videi, která natáčí polonahý a fanynky je milují.

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vydáno 30. října 2026

Mr. Scandinavia natáčí polonahý. Henrik Jordal ale nesází jen na svůj vzhled

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Henrik Jordal je populární norský influencer, tvůrce obsahu a veřejně známá osobnost, který na internetu vystupuje pod přezdívkou „Mr. Scandinavia“ nebo také Skandinávský bůh. Proslavil se zejména...

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