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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Eva Pavlová na Hradě opustila minimalismus. Její šaty nesly skrytý odkaz
Jednou z největších pozoruhodností na předávání státních vyznamenání 28. října byly šaty Evy Pavlové. Jejich střih, brokátové detaily i výrazná lila byly nepřehlédnutelné. Šlo o poměrně odvážnou...
Z nadějné sportovkyně sexy modelkou. Aleksandra předvádí dokonalé křivky
Dvaatřicetiletá Aleksandra Bogdanska je populární bulharská supermodelka, televizní moderátorka, herečka a jedna z nejvlivnějších digitálních tvůrkyň v Bulharsku. Z nadějné sportovkyně se stala...
Jak zhubnout břicho po čtyřicítce? Samotný kalorický deficit na to nestačí
Všimli jste si, že vám po čtyřicítce roste břicho, přestože jíte pořád stejně? Na vině přitom většinou není zpomalený metabolismus, jak se často traduje. Tělo po čtyřicátém roce mění poměr svalů a...
Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu
Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...
Znáte své vlasy? Každé potřebují něco jiného, dopřejte jim péči na míru
Suché konečky, mastné kořínky, krepatění, ztráta objemu nebo vlasy“ které jsou stále tak nějak „bez života“? Možná nemusíte hledat další zázračné přípravky. Nejspíš bude stačit začít u toho...
Čarodějnice i postavy z hororu. Styl witchcore ovládl mola i červený koberec
Čarodějnice letos odložily košťata a vyrazily na přehlídky i červené koberce. Styl přezdívaný witchcore přináší krajku, tajemné šperky a výrazné líčení. Móda si ale půjčuje i od upírek, gotických...
Spousta českých škol ještě podporuje vzdělávací bulimii, míní Štěkánka
Známá pedagogická influencerka a učitelka Štěpánka Cimlová otevřeně kritizuje nedostatky v českém školství, bojuje proti biflování a radí rodičům, jak pro své dítě vybrat opravdu dobrou školu. Proč...
KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
Mr. Scandinavia natáčí polonahý. Henrik Jordal ale nesází jen na svůj vzhled
Henrik Jordal je populární norský influencer, tvůrce obsahu a veřejně známá osobnost, který na internetu vystupuje pod přezdívkou „Mr. Scandinavia“ nebo také Skandinávský bůh. Proslavil se zejména...
Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
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Lék na vysoký tlak losartan překvapil vědce. Probudil tuk, který pálí kalorie
Běžný lék na vysoký tlak možná dokáže víc, než se dosud předpokládalo. Losartan v pokusech probudil hnědý tuk, který místo ukládání energie pomáhá spalovat kalorie. Vědci navíc zjistili, že lidé s...
Halloween očima matky: Děti se baví, já dlabu a duchové se smějí
Halloween má sice evropské kořeny, ale v dnešní podobě dokáže proměnit i poklidný rodinný život v Řepích v malou americkou noční můru. Dlabání dýní, výroba kostýmů a další povinné radosti nemusí být...