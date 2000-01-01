náhledy
Osmatřicetiletá Hayli Hooperová v minulosti prozradila, že kromě práce zdravotní sestry vykonává ještě další profesi. Své známé šokovala, když se přiznala k práci striptérky. Dnes už se nad jejím dvojím životem nikdo nepozastavuje. Fanouškům teď předvedla dávku vánočních fotografií pro potěchu oka.
Hayli je svobodnou matkou a chtěla zajistit dětem vše, co potřebují. To se jí ovšem nedařilo pouze z platu zdravotní sestry. Začala tedy navíc pracovat jako tanečnice. A v striptýzovém klubu se bez okolků svléká. „Nepohlížím na to, jako na něco chlípného. Je to umění. Tanec, který na konci odhaluje krásu ženského těla,“ myslí si kráska z Austrálie.
Dříve přitom bývala poměrně stydlivá. Vidina lepšího života pro děti pro ni byla ale natolik silná, že se odhodlala svršky odhodit a nelituje. „Našla jsem se v tom,“ říká.
Dál pracuje jako zdravotní sestra, protože ji baví práce s lidmi, kterým může nějak pomoct. „Setkávám se s úžasnými lidmi. Vtipné jsou pak setkání s muži, kteří se byli podívat na mou show,“ smála se.
Aby její tělo bylo „dokonalé“, nechala si zvětšit ňadra silikonovými implantáty. „Nezatracuji nikoho, kdo se rozhodne pro nějakou proměnu. Je to na každém z nás. Jak se cítíme, co si přejeme,“ míní.
Díky druhé práci má dostatek financí nejen na školné a finanční polštář do budoucnosti, ale také na exotické dovolené, o kterých dříve s dětmi pouze snila. „Byla jsem frustrovaná z vidiny naší budoucnosti. Měla jsem strach, že dětem nebudu moct zaplatit školné,“ podotkla.
Hayli stále nemůže najít muže svých snů. „Nemám moc štěstí v lásce. Muži se mě bojí, protože si prý příliš věřím a jsem moc samostatná a soběstačná. Ne každý chlap dokáže přijmout, že není hlava rodiny a jediný, kdo nosí domů peníze. Zraňuje to jejich ego. Přesto věřím, že najdu toho pravého. Někde ve světě na mě moje spřízněná duše čeká,“ uvedla žena.
„Muži dnes nic nevydrží. Hned se sesypou. Občas mám pocit, že je všechno obráceně: ženy se chovají jako muži, a naopak. Líbilo by se mi, kdyby byli víc galantní a pro ženy oporou. Sedm let jsem single a už bych vážně ráda měla po boku muže a dočkala se vážného vztahu,“ doplnila.
Díky větším výdělkům si může najmout hodinového manžela a všechno potřebné zvládne opravit a zařídit sama. Nyní říká, že muže po svém boku snad už ani nepotřebuje. Přesto věří v osudovou lásku.
Chodí jí nabídky od spousty mužů, kteří by si ji rádi vzali za manželku. Hayli ale čeká na to, až potká svou spřízněnou duši sama. „Nemám žádný konkurz na budoucího manžela. Nehodlám kývnou na nabídku, která mi přijde do zprávy. Ten pravý muž se má potkat v reálném světě,“ myslí si.
Hayli uvedla, že se o sebe jako striptérka víc stará. „Chci vypadat dobře. Nikdo se nechce dívat na zanedbanou ženu,“ uvádí.
A taková starost stojí čas i peníze. Je pravidelnou návštěvnicí posilovny a kosmetických studií.
Nyní už se pilně připravuje na Vánoce, které bude trávit s širší rodinou. „Vánoce miluji. Je to čas, který nás všechny vrátí zpět do dětství. Je to čas klidu a zastavení se. Jsem sama s rodinou a věnuji se jen jim,“ uvedla.
Na Vánoce se pravidelně schází i s partou přátel, kteří jsou jí oporou už od střední školy.
Hayli se hned po vánočních svátcích chystá do teplých krajin, kde chce nabrat síly na další rok.
Hayli nafotila sérii sexy snímků u vánočního stromečku jako poděkování pro všechny, kteří jsou na její straně a podporují ji.
„Ráda říkám, že je každý strůjcem svého štěstí. Pokud jde o mou rodinu, dělám vše tak, aby byli hlavně oni spokojení. A udělám pro to všechno,“ dodala.
Výběr některých outfitů nebo plavek je často zarážející. Fanoušci to ale milují.
