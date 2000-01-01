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Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen slavní muži. Chlubí se jimi i známé krásky. Přesvědčte se sami.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Australská influencerka Indy Clintonová má postavu jako lusk. A to i po porodu. Na pekáči buchet na břiše si dává s trenérem v posilovně obzvlášť záležet a pak své vypracované tělo hrdě vystavuje na dovolené u moře.
Autor: Profimedia.cz
Herec Orlando Bloom je známý svou posedlostí pro sport. Je vášnivým cyklistou a posilovna je jeho druhým domovem. Často si tam bere i svého čtyřnohého parťáka. Devětačtyřicetiletá hvězda filmů Pán prstenů nebo Troja zkrátka i před padesátkou má co ukazovat.
Autor: Profimedia.cz
Australský herec Chris Hemsworth si vypracoval postavu díky své zálibě v surfování. Na prkně tráví spoustu volného času. Nezahálí ovšem ani v posilovně. Během pandemie koronaviru dokonce online ukazoval všechny cviky i fanouškům, aby rozhýbal svět.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Lesley Maxwellová už je babičkou, ale postavu má jako třicítka. Málokterá žena má i po šedesátce tak vymakanou postavu. Pro Leslie je ale posilovna druhým domovem a svaly se pak bez okolků chlubí fanouškům na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
„Moje tělo to je nekonečný příběh hubnutí a přibírání, nabírání svalů a točení se v kruhu. Tak mám špeky. No a?,“ uvedla herečka a zpěvačka Hilary Duffová. Nutno uznat, že se jí daří udržovat „pekáč buchet na břiše“ a vypadá skvěle.
Autor: Profimedia.cz
„Když jste vidět, každého zajímá hlavně vaše tělo. Máte pak pocit, že musíte být dokonalí, aby vás lidé měli rádi,“ uvedla v minulosti herečka Bella Thorne. Podotkla, že byla někdy až přehnaně posedlá svou postavou a do posilovny chodila každý den. A na její postavě to bylo rozhodně vidět.
Autor: Profimedia.cz
Americká tanečnice Julianne Houghová ukázala dokonalé bříško cestou z posilovny, kde na své postavě pravidelně dře.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Doutzen Kroesová svými břišáky proslula. Její postavu by jí mohly všechny krásky světa závidět. Přesto i ona o svém těle v minulosti pochybovala. „Asi jako každá náctiletá dívka jsem se na sebe dívala v zrcadle a měla jsem pocit, že moje tělo není dost dokonalé,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
Na dokonalé postavě si dává záležet i modelka Adriana Lima. „Měla jsem období, kdy jsem měla do modelky daleko a tížilo mě to. Ale pak přišel zlom a já jsem si uvědomila, na čem v životě opravdu záleží,“ sdělila na Instagramu kráska.
Autor: Profimedia.cz
Padesátiletá americká modelka Torrie Wilsonová má pekáč buchet na břiše jako dvacítka.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová je jedním z největších dříčů světového šoubyznysu, A na její postavě je to rozhodně vidět. „Nedělám to pro druhé. Dělám to pro sebe. Abych se cítila dobře,“ vzkázala.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Izabel Goulartová a její dokonalé břišáky už jsou téměř legendární. „Začalo to jako sázka,“ smála se v jednom z rozhovorů modelka.
Autor: Profimedia.cz
Podle fotbalisty Cristiana Ronalda by měli dělat sochy. Má ještě dokonalejší svaly než legendární socha Davida.
Autor: Profimedia.cz
„Osm měsíců práce a je to tam. Červen 2020 – únor 2021. Čísly a statistikami se nebudu obtěžovat, jelikož soudící budou jen kritizovat,“ napsal k fotografii bez trička herec Chris Evans. Je jasné, že na vzhledu mu velmi záleží.
Autor: Profimedia.cz
Televizní osobnost Danielle Lloydová s postavou roky bojuje. Snaží se ovšem posilovat, jak jen to jde a i ona už se může chlubit pěknými břišáky.
Autor: Profimedia.cz
Australský tanečník Sasha Farber ukázal super břišáky, když se projížděl po městě.
Autor: Profimedia.cz
Dříve byl ženou, dnes je herec Elliot Page mužem a hrdě ukazuje své tvrdě vydřené svaly.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ryan Gosling má svaly jako z photoshopu. Alespoň tak to popsala herečka Emma Stone ve filmu Bláznivá, zatracená láska.
Autor: Profimedia.cz
Herec Dolph Lundgren už by mohl být v důchodu a jen si užívat, stejně na sobě maká a má skvělou postavu.
Autor: Profimedia.cz