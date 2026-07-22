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Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?

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  8:32
Slavní a jejich břišní pekáče buchet Indy Clintonová Herec Orlando Bloom letos v létě vyrazil na dovolenou po Evropě a na plážích... chris hemsworth Lesley Maxwellová Hilary Duffová Bella Thorne Julianne Houghová Doutzen Kroesová Adriana Lima Torrie Wilsonová Jennifer Lopezová
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen slavní muži. Chlubí se jimi i známé krásky. Přesvědčte se sami.

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Témata: Buchta, Pekáč

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Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?

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