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Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Prarodiče jsou pro vnoučata jako kotva. Vzájemně se potřebují, říká psycholožka
Každý, kdo vychovával vlastní děti, ví, jak cenní jsou dědečkové a babičky, kteří dovedou přetíženým rodičům odlehčit například hlídáním. Jenže tradiční třígenerační soužití prarodičů, rodičů a dětí...
Proč Marc Cucurella nikdy nestříhá vlasy? Drží si je kvůli synovi s autismem
Španělského obránce a mistra světa 2026 Marca Cucurellu nejde na fotbalovém hřišti přehlédnout. Jeho dlouhé kudrnaté vlasy povlávají při obraně týmu na hřišti všemi směry a jen tak tak je zkrotí...
Kimberley Garnerová: kráska, která vydělává na svém těle
Kimberley Garnerová je britská televizní hvězda, modelka a návrhářka luxusních plavek. Proslavila se v roce 2012 účinkováním v populární reality show z prostředí londýnské smetánky s názvem Made in...
Letní péče o vlasy: věnujte se prevenci, aby nemuselo dojít na záchranu
Poškozené konečky, vyšisovaná barva a suché délky nemusejí být nevyhnutelně součástí léta. Správná příprava i nastavená péče pomůžou vlasům zvládnout nadcházející měsíce bez následků. Jak na ni, radí...
Léto a proužky k sobě neodmyslitelně patří. Kila navíc vás nezastaví
Pruhy, a to nejenom ty námořnické, jsou v módním světě letním evergreenem. Řada žen se jich obává, přidávají podle nich kila. Při správné volbě a stylingu ale dokážou postavu naopak krásně...
Hrdé, sebestředné a zářivé znamení Lva. Jak formovalo Ewu Farnou či Madonnu
Lev má hřívu, hrdý krok a korunu, kterou nesundává ani v ložnici. Je králem zvířat i zvěrokruhu. Toto znamení je maximálně zaměřeno na prezentaci, sebevyjádření, přítomnost, tvořivost a uznání. Jak...
Zvětšené uzliny v létě? Kdy jsou neškodné a kdy raději k lékaři
Nahmatali jste si na krku nebo v podpaží zvětšenou uzlinu? Ve většině případů jde o běžnou reakci organismu na infekci, štípnutí hmyzem nebo zánět. Někdy ovšem může být zvětšená lymfatická uzlina...
Vážit se musel ve sběrných surovinách. Peter se projedl k 218 kilogramům
Před pár lety Peterovi diagnostikovali srdeční arytmii. Bál se, že zemře, a proto se snažil co nejvíce se šetřit. Začal užívat velké množství léků, přestal se hýbat a útěchu hledal v tučném jídle....
Žádné cviky na záda hned po probuzení. Primář Hradil o vnímání bolesti i paměti tkání
Jak číst bolest a jak rozumět varovným signálům, které naše tělo vysílá? Jak poznat, kdy jde o bolest svalovou, a kdy o tu vycházející z nervů? I o tom jsme si povídali s předním odborníkem v oblasti...
„Zde Krimon pronikl do Amotionovy zadnice.“ Touha, sex a chtíč na cestě staletími
„Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, zcela tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. Hlavně musí ležet úplně nehybně, dokud styk neskončí.“ Tak radila nevěstám počestná žena Ruth...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Léčivá síla doteků: Jak objetí, pohlazení i polibky prospívají zdraví
Hřejí, nic nestojí, rozdávají lásku, pohodu a radost. A navíc vám ještě vylepší zdraví. Užívejte si je plnými doušky. Doteky nás totiž umí léčit.