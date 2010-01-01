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Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké osobnosti jde. Jsou jako vystřiženi z módních časopisů nebo reklamy na Hollywood.
Autor: koláž iDNES.cz
David a Victoria Beckhamovi jsou spolu již devětadvacet let. Pár se seznámil v roce 1997 na zápase, vzali se 4. července 1999. V manželství jsou tedy sedmadvacet let. Média jim moc šancí na budoucnost nedávaly, divoká Spice girl a fotbalista? To měla být nereálná kombinace. Nakonec jsou ale jedním z nejstabilnějších VIP párů a mají tři syny a jednu dceru.
Autor: Reuters
George a Amal Clooneyovi jsou spolu téměř třináct let. Seznámili se v červenci 2013 a od svatby v září 2014 tvoří jeden z nejznámějších párů světa. Mají spolu dvojčata a skvěle jim to klape. Zdá se, že kombinace hollywoodského herce a uznávané právničky byla trefou do černého.
Autor: AP
Herci Blake Lively a Ryan Reynolds jsou spolu od roku 2011 a vzali se v září 2012. Celkem jsou takto ve vztahu již téměř patnáct let. A mají spolu čtyři děti. Tři dcery a jednoho syna.
Autor: AP
Herci Elsa Pataky a Chris Hemsworth se dali dohromady na začátku roku 2010 díky svému společnému agentovi. Měli rande naslepo a jejich vztah nabral rychlý spád. V prosinci 2010 se vzali. Jsou spolu tedy již více než patnáct let a vychovávají tři děti.
Autor: Reuters
Herci Ryan Gosling a Eva Mendesová tvoří pár již od roku 2011. Seznámili se během natáčení filmu Za borovicovým hájem (v originále The Place Beyond the Pines). Během hraní fiktivní rodiny si uvědomili, že jejich láska je skutečná. Jsou tedy spolu přibližně patnáct let a mají dvě dcery.
Autor: Profimedia.cz
Herci Tom Holland a Zendaya se poprvé potkali v červnu 2016 při natáčení filmu Spider-Man: Homecoming. Zpočátku byli nejlepší přátelé, ale v průběhu let se jejich pouto prohloubilo. Pár tvoří od roku 2021, jsou spolu tedy přibližně pět let.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Rosie Huntington-Whiteley a herec Jason Statham jsou spolu více než patnáct let a tvoří jeden z nejstabilnějších párů v Hollywoodu. Vychovávají spolu dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Herci Penélope Cruzová a Javier Bardem spolu začali chodit v roce 2007 během natáčení filmu Vicky Cristina Barcelona. V červenci 2010 se vzali na Bahamách. Jsou tak spolu již devatenáct let, z toho šestnáct let jako manželé. Vychovávají spolu dvě děti.
Autor: AP
Bývalá barmanka Camila Alvesová a herec Matthew McConaughey tvoří pár již dvacet let (od roku 2006) a jsou svoji čtrnáct let (od června 2012). Mají spolu tři děti.
Autor: Reuters
Herec Timothée Chalamet a modelka a podnikatelka Kylie Jenner tvoří pár od ledna 2023, kdy se poprvé setkali na přehlídce značky Jean Paul Gaultier na pařížském týdnu módy. Jsou tedy spolu již déle než tři roky. Přestože zpočátku udržovali vztah v tajnosti, od té doby se společně objevují na mnoha veřejných akcích.
Autor: AP
Herec Henry Cavill a televizní producentka Natalie Viscuso spolu začali chodit na jaře 2021. Pár se poprvé oficiálně ukázal na veřejnosti v dubnu stejného roku. Jsou tak spolu déle než pět let a v současnosti již společně vychovávají dítě.
Autor: ČTK
Herci Suki Waterhouse a Robert Pattinson tvoří pár od roku 2018, jsou tedy spolu již osm let. Vychovávají svou zatím jedinou dceru.
Autor: AP
Herci Chris Evans a Alba Baptista se poprvé setkali v Evropě v létě 2021, kde oba natáčeli. Jejich spojení bylo okamžité, přičemž zasvěcení lidé z okolí herců uvedli, že to pro Chrise byla „láska na první pohled“. Zdroje tvrdí, že Chris měl brzy jasno v tom, že ona je ta pravá. Pár spolu začal oficiálně chodit na podzim roku 2021. Své soukromí si však velmi chránili. Jejich vztah byl veřejně potvrzen v listopadu 2022 a v září 2023 se tajně vzali .
Autor: AP
Zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner spolu začali chodit v lednu 2024. V květnu 2026 se vzali. Jsou tedy spolu více než dva a půl roku.
Autor: Profimedia.cz
Herci Emily Bluntová a John Krasinski tvoří pár osmnáct let. Seznámili se v roce 2008 v restauraci v Los Angeles. Svatbu měli 10. července 2010 v Itálii na panství svého kamaráda George Clooneyho. Vychovávají spolu dvě dcery, Hazel a Violet.
Autor: AP
Justin Verlander a Kate Uptonová jsou spolu přes čtrnáct let. Poprvé se setkali v únoru 2012 při natáčení společné reklamy na videohru Major League Baseball 2K12. Přeskočila jiskra, ale naplno začali randit až na začátku roku 2014. Svatbu měli v listopadu 2017 v Itálii a nyní mají dvě děti.
Autor: AP
Herci Miles Teller a Keleigh Sperry Tellerová jsou spolu přes třináct let. Chodit spolu začali v květnu 2013. Potkali se na večírku po udílení cen Grammy.
Autor: AP
Jezdec F1 Charles Leclerc a influencerka Alexandra Saint Mleux tvořili pár od začátku roku 2023. Poté, co se v listopadu 2025 zasnoubili, se koncem února 2026 tajně vzali v Monaku.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Priyanka Chopra a hudebník Nick Jonas tvoří pár od jara 2018 a v prosinci téhož roku se vzali. Dnes jsou tedy spolu více než osm let. Mají spolu dceru, kterou odnosila náhradní matka.
Autor: AP
Hudebník Justin Bieber a modelka Hailey Bieberová (rozená Baldwinová) tvoří oficiálně manželský pár od září 2018, kdy uzavřeli civilní sňatek v New Yorku. Jejich vztah se však vyvíjel dlouhé roky a od jejich seznámení uplynula už spousta času. Mají spolu syna.
Autor: Reuters
Gabrielle Unionová a Dwyane Wade se poprvé potkali v roce 2007, ale oficiálně spolu začali chodit až v roce 2009. Po krátkém rozchodu v roce 2013 se dali znovu dohromady, v prosinci 2013 se zasnoubili a 30. srpna 2014 se vzali. Pár je takto spolu již přes patnáct let.
Autor: Reuters
Modelka Chrissy Teigenová a hudebník John Legend se dali dohromady v září 2006 na natáčení jeho písničky „Stereo“. Po celodenním natáčení strávili noc v hotelu. John pak odjel na turné, ale zůstali v kontaktu. Vzali se v září 2013. Jsou spolu již devatenáct let a manželství jim klape třináct let. Mají spolu čtyři děti.
Autor: AP
Fotbalista Alex Oxlade-Chamberlain a zpěvačka Perrie Edwardsová tvoří pár od konce roku 2016, jsou tedy spolu téměř 10 let. V červnu 2026 svůj vztah po čtyřech letech od zásnub zpečetili svatbou a vychovávají spolu dvě děti.
Autor: Instagram @perrieedwards
Herci Ruth Kearney a Theo James se poprvé potkali v roce 2009. Oba studovali na známé divadelní škole Bristol Old Vic Theatre School v Anglii. Theo vtipkoval, že se poprvé uviděli, když byli schoulení v trikotech a předstírali, že jsou myši a žáby. Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Pár tvoří od roku 2009, tedy již sedmnáct let. Svatbu měli v roce 2018 a společně vychovávají dvě děti. Své soukromí si velmi přísně střeží.
Autor: Reuters
Hudebníci Dove Cameron a Damiano David tvoří pár přibližně od podzimu 2023. Dnes jsou zasnoubení. Jejich příběh se vyvíjel pomalu. Propojili se díky hudbě a společným známým.
Autor: Reuters
Influencer Brooklyn Peltz Beckham a modelka Nicola Peltz Beckhamová spolu chodí od října 2019, tedy téměř sedm let. Poprvé se potkali v roce 2017 na festivalu Coachella, ale jiskra mezi nimi přeskočila až na podzim 2019, kdy se znovu sešli na halloweenské párty Leonarda DiCapria v Los Angeles. Vzali se v roce 2022.
Autor: AP
Herec Regé-Jean Page a jeho partnerka Emily Brown tvoří pár přibližně od roku 2019. Přestože se jim daří držet soukromí daleko od světel reflektorů, jsou spolu tedy zhruba sedm let.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Snowfall Damson Idris a modelka Lori Harvey na sebe poprvé upoutali pozornost v prosinci 2022, kdy byli vyfoceni na společné večeři v Los Angeles. Vztah potvrdili v lednu 2023, kdy Damson sdílel fotku na Instagramu s přáním k narozeninám.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jeremy Allen White a Rosalia Keepová tvoří pár necelý rok. Fanoušci si ale tuto dvojici velmi zamilovali.
Autor: Profimedia.cz