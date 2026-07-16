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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Podprsenka skryje asymetrie i prázdná prsa. A střídejte tvary, radí odbornice
Šárka Křivánková pracuje jako brafitterka. Už dvanáct let pomáhá ženám s výběrem dobře padnoucího prádla. „Nejčastější chybou bývá, že si ženy kupují podprsenku s příliš velkým obvodem, aby je...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Jak zhubnout 20 kg: kalorický deficit, jídelníček a diety, které fungují
Rozhodnutí hubnout 20 kg často přichází ve chvíli, kdy se rozvine obezita a stoupající hodnota BMI začne signalizovat zdravotní potíže. Výrazná nadváha není jen estetickým problémem. Správně...
Hrdí Střelci i nedůtklivé Panny. U kterých znamení s láskou nepochodíte
Neskutečně vás přitahují, jenže ani za mák se jim nedostanete pod kůži. Jako by vůbec nebyli stvořeni pro lásku. Některá znamení mají kolem sebe auru nedotknutelnosti. Obecně takové nastavení vzniká,...
Bílé džíny jsou skvělý základ letního šatníku. Kombinujte je s barvami
Hledáte-li v letošním létě oblečení, v němž rozhodně nešlápnete vedle, pak jsou to určitě bílé džíny – a to všemožných trendy délek, tvarů, střihů i stylů. Pořiďte si tento skvělý kousek.
Zvolte si užitečnou kosmetiku: vaši letní pomocníci voní, chrání a pečují.
Léto je v plném proudu a my si je jako každoročně chceme pořádně užít. Přispět k tomu mohou i správně zvolené kosmetické přípravky, vhodné pro vás a vaši pokožku.
Každé ženě bych přála aspoň víkend s Italem, říká spisovatelka Blanka Malá
Pět let žije na slunném jihu Itálie s o sedmnáct let mladším Italem Agostinem. Sbalit do kufru celý svůj život a odletět do Kalábrie chtělo odhodit strachy a předsudky a uvěřit ve skutečnou lásku. Co...
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Co vás čeká ve swingers klubu? Žádná sodoma, nabízí svobodu v sexu těm, kdo o ni stojí
Zvažujete navštívit swingers klub? Není se čeho bát. Stud odložte v šatně a dopřejte si erotické dobrodružství i se svým partnerem. Poznáte zajímavou komunitu, která vás uvítá a nebude vás do ničeho...
Jedno namazání nestačí. Opalovací krém chrání jen dvě hodiny, varuje lékařka
Letní paprsky jako každý rok spalují kůži tisíců neopatrných lidí. Jak správně vybrat SPF faktor pro horké dny, jak často ochranný krém nanášet a kolik přípravku je potřeba použít? V rozhovoru pro...
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Nejkrásnější páry světa? Tito slavní fešáci okouzlili stejně půvabné ženy
Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké...
Užijte si kosmetiku jako od moře. Kombinuje minerály a hydrataci
Vzácné minerály a další ingredience z hlubin oceánů najdete v celé řadě přípravků, stačí si jen vybrat. Léto je to nejlepší období na její vyzkoušení.