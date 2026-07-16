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Nejkrásnější páry světa? Tito slavní fešáci okouzlili stejně půvabné ženy

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  8:38
Slavné a krásné páry David Beckham a Victoria Beckhamová v Londýně (8. října 2025) George Clooney a jeho manželka Amal v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna... Blake Lively a Ryan Reynolds v New Yorku (27. dubna 2025) Elsa Pataky a Chris Hemsworth na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10.... Eva Mendesová a její partner Ryan Gosling Tom Holland a Zendaya (2021) Rosie Huntington-Whiteley a Jason Statham Penélope Cruzová a Javier Bardem (Benátky, 6. září 20se 17) Camila Alvesová a Matthew McConaughey (17. října 2013) Timothee Chalamet a Kylie Jennerová v Los Angeles (8. prosince 2025) Henry Cavill a Natalie Viscuso (Los Angeles, 12. prosince 2022)
Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké osobnosti jde. Jsou jako vystřiženi z módních časopisů nebo reklamy na Hollywood.

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