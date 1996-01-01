Modelky, moderátorky, herečky, zpěvačky. Podívejte se do naší galerie na krásné ženy tmavé pleti, které ve světě válejí a jejichž hvězda už nějaký čas září. Patří sem VIP jako Oprah Winfrey, Halle Berry, Naomi Cambellová, Beyoncé, Kelly Rowlandová, Rihanna, Halle Bailey a další.
Halle Berry je proslulou americká herečkou, modelkou a držitelkou Oscara, která se zapsala do historie jako první žena afroamerického původu, jež získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za film Ples příšer z roku 2001. Je známá také jako Bond girl ve filmu Dnes neumírej či jako Storm v sérii X-Men.
Teyana Taylorová je americkou zpěvačkou, herečkou, tanečnicí, choreografkou a modelkou z Harlemu. Proslavila se spoluprací s hudebníkem Kanye Westem, vydala alba jako VII a K.T.S.E.. Je také kritiky oceněnou herečkou za film A Thousand and One.
Kelly Rowlandová je americkou zpěvačkou, skladatelkou, herečkou a televizní osobností. Nejvíc se proslavila jako členka jedné z nejúspěšnějších dívčích skupin všech dob Destiny’s Child.
Beyoncé je americkou zpěvačkou, skladatelkou, producentkou a herečkou. Je jednou z nejprodávanějších hudebnic historie a držitelkou rekordního počtu cen Grammy. Má jich celkem dvaatřicet. Proslavila se mimo jiné v 90. letech i jako členka R&B skupiny Destiny’s Child, než se vydala na sólovou dráhu.
Rihanna je barbadoskou zpěvačkou, herečkou a podnikatelkou, která se stala jednou z nejbohatších žen v hudebním průmyslu. Proslavila se hity jako Umbrella nebo Diamonds.
Gabrielle Unionová je herečkou, modelkou a spisovatelkou. Je známá svými rolemi v romantických komediích a akčních filmech. Průlomovou rolí byl film Bravo, girls!
Olandria Carthenová je americkou modelkou a influencerkou a kromě toho také hvězdou reality show.
Tracee Ellis Rossová je americkou herečkou, producentkou a režisérkou. Je známá především z komediálních seriálů jako Girlfriends nebo Black-ish, za který získala Zlatý glóbus. Je dcerou zpěvačky Diany Rossové. Proslavila se také jako módní ikona a objevila se ve filmech jako American Fiction.
Garcelle Beauvaisová je haitsko-americkou herečkou, televizní osobností, producentkou a bývalou modelkou. Proslavila se rolemi v seriálech jako The Jamie Foxx Show a NYPD Blue.
Anok Yai je americkou modelkou jihosúdánského původu, která se stala jednou z nejžádanějších tváří módního průmyslu. Proslavila se po roce 2017 a stala se teprve druhou černošskou modelkou v historii, která otevřela přehlídku značky Prada.
Halle Bailey je americkou zpěvačkou, skladatelkou a herečkou, která se proslavila jako členka R&B dua Chloe x Halle se svou sestrou. Do povědomí veřejnosti vstoupila zejména hlavní rolí Ariel v hrané verzi Disneyho filmu Malá mořská víla.
Zendaya je jednou z aktuálně nejžádanějších hollywoodských hereček. Blýskla se v seriálu Euforie nebo filmech Superman či Duna.
Janet Jacksonová je americkou zpěvačkou, skladatelkou, producentkou a tanečnicí. Prosadila se jako jedna z nejúspěšnějších sólových popových umělkyň v historii, známá pro své propracované choreografie, produkci a vliv na R&B a popovou hudbu.
Marsai Martinová je americkou herečkou a producentkou. Je známá především rolí Diane Johnsonové v sitcomu Black-ish. Už ve čtrnácti letech se stala nejmladší výkonnou producentkou v Hollywoodu díky filmu Malá, za což získala i Guinnessův rekord.
Coco Jonesová je americkou R&B zpěvačkou, skladatelkou a herečkou. Proslavila se filmy na Disney Channel a v roce 2024 vyhrála cenu Grammy za nejlepší R&B vystoupení s platinovým hitem ICU. Aktuálně je považována za výraznou hvězdu moderního R&B.
Queen Latifah je uznávanou americkou herečkou, zpěvačkou, raperkou a producentkou. Je držitelkou cen Grammy a Emmy, nominovanou na Oscara za film Chicago. Stala se také první hip-hopovou umělkyní s hvězdou na Hollywoodském chodníku slávy.
Regina Hallová je americkou filmovou a televizní herečkou a komičkou. Proslavila se především rolí Brendy Meeksové v hororové parodii Scary Movie.
Toni Braxtonová je americkou R&B zpěvačkou, skladatelkou a herečkou, která se stala jednou z nejvýraznějších hudebních hvězd 90. let. Je držitelkou sedmi cen Grammy a je známá především svým hlubokým kontraaltovým hlasem a celosvětovým hitem Un-Break My Heart z roku 1996.
Lupita Nyong’o je mexicko-keňskou herečkou a držitelkou Oscara, která se proslavila rolí Patsey ve filmu 12 let v řetězech.
Yara Shahidi je herečkou a na svém hereckém kontě má snímky jako Tátův drak nebo Bez bázně.
Michaela Coelová je herečkou, scenáristkou, režisérkou a producentkou. Proslavila se tvorbou a hlavní rolí v sitcomu Chewing Gum a kritikou uznávaném seriálu Můžu tě zničit, za který získala cenu Emmy a BAFTA.
Meagan Goodová je herečkou, producentkou a modelkou. Je známá svými rolemi ve filmech jako Eve’s Bayou, Think Like a Man nebo jako superhrdinka Darla v DC filmu Shazam!
Tika Sumpterová je herečkou, producentkou a moderátorkou. Je známá z televizních seriálů jako One Life to Live, Gossip Girl a The Haves and the Have Nots. Ve filmu se proslavila rolemi ve snímcích jako Poldův švagr a jako Michelle Obamová v Southside with You.
Naomi Campbellová je celosvětově uznávanou supermodelkou, herečkou a módní ikonou, která jako první černoška zazářila na obálkách prestižních časopisů jako Vogue. Během své kariéry od 80. let se stala jednou z nejvýraznějších tváří módy, známou pro svůj styl, charitativní činnost a boj proti rasismu v průmyslu.
Iman Abdulmajidová je modelkou a módní ikonou, která odchodila přehlídky předních světových značek. A i nyní ve svých sedmdesáti letech vypadá skvěle.
Tyra Banksová je supermodelkou, televizní producentkou, moderátorkou a herečkou. Proslavila se jako první afroamerická tvář na obálce katalogu Victoria’s Secret a Sports Illustrated Swimsuit Issue. Je tvůrkyní a porotkyní reality show Amerika hledá topmodelku America’s Next Top Model a bývalou moderátorkou pořadů Dancing with the Stars či America’s Got Talent.
Oprah Winfrey je moderátorkou, herečkou, producentkou a filantropkou. Je celosvětově proslulá svou talk show The Oprah Winfrey Show. Je považována za jednu z nejbohatších a nejvlivnějších žen v showbyznysu, často označovanou za „královnu všech médií“ a nejvýznamnější afroamerickou filantropkou.
Alfre Woodardová je herečkou, producentkou a politickou aktivistkou. Je známá pro role ve filmu i televizi. Během své kariéry získala čtyři ceny Emmy, Zlatý glóbus a byla nominována na Oscara. Podle The New York Times Wikipedia byla v roce 2020 zařazena mezi 25 nejlepších herců 21. století.
Keke Palmerová je americkou herečkou, zpěvačkou a moderátorkou, která začínala jako dětská hvězda a vypracovala se v uznávanou umělkyni oceněnou cenou Emmy.
Lisa Bonetová je herečkou, která se proslavila jako Denise Huxtable v seriálu The Cosby Show a spin-offu Jiný svět. Známá je také z filmu Angel Heart.
Jada Pinkett Smithová je herečkou, producentkou a moderátorkou. Je známá z filmů jako Matrix. Od roku 1997 je manželkou herce Willa Smithe, s nímž má děti Willow a Jadena. Proslavila se také talk show Red Table Talk a v roce 2023 přiznala, že s manželem od roku 2016 žijí odděleně.
Tia Mowry je herečkou, která se proslavila především rolí Tii Landry v sitcomu Sister, Sister, kde hrála po boku své dvojčete Tamery Mowry.
Alicia Keys je americkou R&B a soulovou zpěvačkou, skladatelkou, klavíristkou a producentkou. Je držitelkou mnoha cen Gramm a je známá hity jako Empire State of Mind nebo Girl on Fire.
Nicki Minaj je trinidadsko-americkou raperkou, zpěvačkou a textařkou. Je často označovaná za královnu rapu. Proslavila se výrazným stylem, alter egy a hity jako Anaconda.
Nyayan Koungová je modelkou, které je předvídána hvězdná kariéra. Sama modelka ale zatím není stoprocentně rozhodnutá o své budoucnosti a dokonce koketuje s myšlenkou o studiích práv.
Anima Agyemanová je známou modelkou a influencerkou, která má na Instagramu téměř dvě stě tisíc sledujících a její hvězda stále stoupá.
Celai Westová je uznávanou modelkou a influencerkou, která má na Instagramu téměř sedm set tisíc sledujících.
Nyakim Gatwechová je modelkou a ikonou sociálních sítí. Je přezdívaná Queen of the Dark pro svou mimořádně tmavou pleť. Bojuje proti předsudkům o kráse a propaguje sebevědomí a lásku k vlastní tmavé pleti.
