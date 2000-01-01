náhledy
Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici, když má na starost čtyři malé děti. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v plavkách a na pódiu.
Na scéně country už ji lidé vídají od patnácti let. A do popředí se dostala jen velkou náhodou, za kterou nikdy nepřestane být vděčná.
Zatímco ji odmítli, když přišla na svůj první konkurz, měla tehdy štěstí v neštěstí. V hledišti totiž seděli velmi důležití lidé, které její hlas zaujal.
Začala tehdy spolupracovat Carlou Wallace z Big Yellow Dog Music. A jedna z jejích písní zaujala vydavatelství Mercury Records, které jí nabídlo nahrávací smlouvu. Tím se její kariéra začala rozjíždět a blýskat se na lepší časy.
„Nepřipouštěla jsem si vůbec variantu, že by to nevyšlo. Prostě jsem si šla za svým snem,“ uvedla.
A že na ty nejlepší sny je někdy dobré si počkat, potvrzuje i její soukromý život. Se svým manželem jsou jako dvě hrdličky a říkají, že se nehledali, až se našli.
Ani ona ale nemá dokonalou postavu zadarmo, jak by si mohl někdo myslet. V posilovně je velmi často. Potřebuje být v kondici na koncertech a zároveň stačit čtyřem dětem.
V minulosti si nechala vylepšit tělo silikonovými implantáty a pyšní se díky tomu bujným dekoltem.
Málokdo by při pohledu na její tělo hádal, že už má za sebou čtyři těhotenství a porody.
„Se čtyřmi dětmi opravdu nemám čas na počítání kalorií. Večer si dám těstoviny, protože nemám času nazbyt,“ uvedla pro Daily Mail.
Diety tedy nedrží, ale i tak se udržuje ve skvělé kondici. Připomněla, že u ní nepřipadají v úvahu ani injekce na hubnutí.
