Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová
Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity
Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...
Trenér radí, co si dát v rychlém občerstvení a přesto hubnout
Oblíbený australský fitness trenér Denver Steyn prozradil, co přesně si objednává z McDonald’s, když se snaží zhubnout. Jeho fanoušci na Instagramu byli v šoku, protože měli za to, že je rychlé...
Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně
Má ještě dnes cenu slavit Mezinárodní den žen a co se píše do přání k MDŽ? Vzdát úctu ženské síle se dá i jinak než zvadlým karafiátem nebo lascivními obrázky. Stačí vymyslet oduševnělé přání, které...
Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory
Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.
Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...
Zatočte s jarní únavou. Osvědčené tipy, jak získat zpět energii
Vyčerpanost a únava, bolest svalů a kloubů, nechuť cokoli dělat nebo potíže se soustředěním – to jsou typické příznaky jarní únavy. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci organismu na dlouhou zimu,...
Horoskop pro každé znamení na 11. týden roku 2026
Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Lvi, jako když hrází hrách o zeď...nevšímavost doma přejdete, ale v práci vás přehlížení potrápí. Vodnáři, vy se následující víkend pověnujte...
KVÍZ: Co víte o ženách, které ostatním prošlapaly cestu. Vyhrajte dárky k MDŽ
Mohly rodit děti, háčkovat dečky a být svému manželovi ozdobným doprovodem i zajišťovat mu zázemí. Ony se ovšem rozhodly změnit svět a posunovat hranice možného. Často jim ostatní ženy i muži házeli...
Pozor na falešný Ozempic. Žena po aplikaci skončila v nemocnici
Sedmačtyřicetiletá Michelle Swordová poprvé vyzkoušela injekce léku Ozempic na hubnutí v roce 2020. Lék na ni skvěle fungoval, hubla a neměla jediný problém. Později se rozhodla pro hubnoucí kúru...
Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku
Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...
Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka
Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice
Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?
Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste
Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do...