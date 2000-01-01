náhledy
Máte pocit, že po padesátce už není co ukazovat? Modelka Heidi Klumová je důkazem toho, že je to právě naopak. Podívejte se do naší galerie na fotografie, kde ukazuje dokonalou postavu, díky které by jí její skutečný věk hádal jen málokdo. Oblíbila si bikiny i chození nahoře bez.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Velká vyznavačka nudismu: topmodelka Heidi Klumová na dovolené v Mexiku. Ukázala, že se za své vnady rozhodně nestydí.
Autor: Profimedia.cz
Německá topmodelka Heidi Klumová s manželem Tomem Kaulitzem a jeho bratrem Billem na Capri. I tehdy odhodila vršek bikin a opalovala se nahoře bez.
Autor: Profimedia.cz
V květnu 2025 fanoušky na Instagramu potěšila fotografií, na které ukázala svůj opálený zadeček.
Autor: Instagram @heidiklum
„Naše tělo je dar, který je třeba oslavovat. Ne ho zahalovat. Nestydím se za to, že jsem žena,“ uvedla modelka.
Autor: Instagram @heidiklum
„Až mi bude osmdesát, možná už přijde čas, kdy budu nosit jen dlouhé šaty. Ale to bude až za třicet let, tak proč nad tím přemýšlet?,“ uvedla před časem v Elle.
Autor: Profimedia.cz
„Stále se mě lidí ptají na to, jak je možné, že vypadám tak a tak. A já vím, že velkou roli hraje genetika a pak také režim. Nejsem utržená ze řetězu, žiji tak, abych pak nelitovala,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Heidi nafotila ve svém životě tolik kampaní na spodní prádlo a plavky, že už by to jen těžko dokázala spočítat.
Autor: Profimedia.cz
„Žijte takový život, jaký jste si vysnili vy. Ne jaký vám předurčují ostatní,“ vzkázala fanouškům.
Autor: Profimedia.cz