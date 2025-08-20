|
Sexy léto podle Heidi Klumové. I po padesátce hrdě ukazuje své tělo
Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...
Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit
Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...
Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově
Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...
Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla
Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....
Máte pocit, že po padesátce už není co ukazovat? Modelka Heidi Klumová je důkazem toho, že je to právě naopak. Podívejte se do naší galerie na fotografie, kde ukazuje dokonalou postavu, díky které by...
Překyselené tělo trápí nemoci i únava. Pomozte mu z toho ven
Cítíte se unavení? Trápí vás časté virózy? Bolí vás klouby? Je dost možné, že za to můžou kyseliny, kterých máte v těle nadbytek. Tělu nevyhovují, nasaďte do boje zásadotvorná jídla.
Přírodou proti pocení. Deodorant si vyrobíte i doma, je to celkem snadné
Proč používat přírodní kosmetiku? Protože je prostě nejlepší, neškodí vám ani krajině a pomáhá stejně obstojně, jako ta z obchodu.
Můj život s hemofilií. Pomohla mi nová léčba, bratr se jí nedožil
Moji poruchu srážlivosti krve lékaři zjistili hned poté, co jsem se narodil. Hemofilii měl totiž i můj starší bratr, a tak jsem podstoupil vyšetření srážlivosti už v porodnici. Výsledky testů...
Sado-maso i přítel u psychologa. Jak se zachovat, když slyšíte, co nemáte?
Mnohdy je lepší žít v blažené nevědomosti, než bojovat s informacemi, které člověk nechtěl vědět. Jak měla Marie zareagovat na to, když odhalila divoké sexuální praktiky své dcery? A proč partner...
Ananasové řezy s polevou
Střední
70 min
Vymýšlíte co upéct sladkého na víkend? Máme pro vás výborný recept.
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Žena zhubla devadesát kilo, k dokonalosti to ale nestačilo
Leah Hope Mancusová zhubla devadesát kilo během dvou let. Stačil pohyb a změna stravy a byl z ní nový člověk. S kily dole přišla ovšem starost, na kterou se sice připravovala, ale přesto ji...
Proužky z módy nikdy nevyjdou. Pořiďte si je, i když nemáte loď
Co naplat, žádné léto se bez pruhů a proužků zkrátka neobejde, a to bez ohledu na počasí. Pruhovaná móda je zkrátka trend, který se stále vrací a vracet bude. Jakou variantu proužků zvolit, aby vám...
Léto v pohybu. Vyběhněte ven a nebojte se crop topů ani legín
Běháte, bruslíte, baví vás beach volejbal nebo jen procházky s kamarádkou po lese? V tom případě si zasloužíte parádní sportovní výbavu. Nebojte se úzkých legín ani crop topů, při správném...
Sedm signálů, že máte strach z tělesné či emoční intimity. Jak ho překonat?
Intimita ve vztahu má více podob. U kontaktní intimity hraje vliv nahota, vzájemné dotýkání a laskání. Ještě niternější je však intimita emoční, kdy partneři vnímají vzájemný pocit blízkosti a...
ÚKLID AUTOCENTRA (DPP) - Liberec (A14188)
AURES Holdings a.s.
Liberecký kraj
Jazyk je zrcadlem zdraví. Pozor na barvu, povlak i změnu tvaru
Jazyk neslouží pouze k ochutnávání nebo abychom ho v horším případě na někoho vyplazovali. Dokáže toho mnohem víc. Třeba i naznačit, že něco není v našem těle v pořádku. Změny barvy, tvaru, povlaku...
Quinoa, cizrna, tofu i kuře. Obědy do krabičky podle známých foodblogerek
Jídlo do krabičky už dávno není jen záležitostí dietářů nebo sportovců. Stále víc lidí si nosí do práce nebo do školy jídlo z domova – ať už kvůli zdraví, úspoře času a peněz, nebo prostě proto, že...