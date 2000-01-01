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Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v luxusním butiku Gucci, kde ji potkal právě Ronaldo. Podívejte se v galerii, jak jí to na fotkách sluší.
Autor: koláž iDNES.cz
Před osudovým setkáním s Ronaldem v roce 2016 pracovala Georgina jako prodavačka v luxusním butiku značky Gucci v Madridu, kde ji fotbalista poprvé oslovil.
Autor: Reuters
Od té doby se její život od základů změnil. Dnes je jednou z nejsledovanějších žen na sociálních sítích.
Autor: Instagram @georginagio
Narodila se v argentinském Buenos Aires, ale vyrůstala ve Španělsku. V mládí se věnovala baletu a toužila po kariéře v modelingu.
Autor: Reuters
S Cristianem Ronaldem vychovávají celkem pět dětí. Georgina je biologickou matkou dcer Alany Martiny a Belly Esmeraldy. Další tři děti (Cristian Jr. a dvojčata Eva a Mateo) má Ronaldo z předchozích vztahů a z náhradního mateřství.
Autor: Reuters
V roce 2022 prožili s Ronaldem obrovskou bolest, když se jim narodila dvojčata, ale chlapeček (kterého pojmenovali Ángel) při porodu zemřel. Přežila pouze dcera Bella Esmeralda.
Autor: AP
Mimo modeling působí jako úspěšná podnikatelka – investuje do různých projektů, jako je například značka zdravé alkalické vody URSU9.
Autor: Profimedia.cz
Ronaldo jí navíc podle medializovaných informací posílá měsíční kapesné ve výši v přepočtu zhruba 2,6 milionů korun na péči o děti.
Autor: Profimedia.cz
Na Netflixu můžete najít její reality show s názvem Jmenuji se Georgina, která detailně mapuje její každodenní život, luxusní dovolené i cestu za kariérou.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti zkoušela podnikat v oblasti módy. Například měla vlastní řadu oblečení Om by G a aktuálně spolupracuje s mnoha prestižními módními domy.
Autor: Reuters
Běžně cestuje Ronaldovým soukromým tryskáčem po celém světě, navštěvuje nejprestižnější akce a obléká modely od těch nejvěhlasnějších návrhářů. Často také tráví čas na luxusních jachtách.
Autor: Profimedia.cz
I přes extrémní bohatství se aktivně věnuje charitě. Podporuje různé nadace a na španělských galavečerech pravidelně přebírá ocenění právě za svou filantropickou činnost.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Georgina Rodriguezová v minulosti například nafotila novou kolekci plavek značky Yamamay.
Autor: Profimedia.cz
Dětství a rodinné zázemí Georginy bylo plné dramatických zvratů, chudoby a rodinných tajemství, což ostře kontrastuje s jejím dnešním pohádkovým životem.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se do velmi komplikované a chudé rodiny, jejíž minulost poznamenal organizovaný zločin a vězení. „Svým dětem chci dopřát to, co já jsem nikdy neměla. Chci, aby měly pocit jistoty a bezpečí a neměly strach z budoucnosti,“ uvedla Georgina.
Autor: Profimedia.cz
Nejtemnější kapitolou jejího dětství byl její otec Jorge, bývalý fotbalista, který se zapletl do obchodu s drogami. V roce 2003 byl odsouzen k jedenácti letům vězení za pašování kokainu. Po předčasném propuštění v roce 2008 se k nelegální činnosti vrátil a byl znovu zatčen za pašování marihuany z Maroka.
Autor: Profimedia.cz
„Můj otec pro mě skončil, protože nemyslel na následky svých činů. Nemyslel na to, jak moc ublíží rodině. Myslel jen na sebe. Když jste rodič, musí pro vás být děti na prvním místě,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
„Vážím si Ronalda, který vše dělá pro nás. Žádný jiný muž v mém životě na rodinu nemyslel tolik, jako to dělá právě on,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Otec modelky ale zdaleka nebyl tím největším problémem. Kvůli jeho problémům se zákonem rodina finančně i emočně kolabovala. Její matka Ana María nakonec od rodiny odešla, odstěhovala se do Říma a Georginu s její starší sestrou Ivanou nechala prakticky samotné.
Autor: Profimedia.cz
Aby přežila a dokázala se osamostatnit, začala Georgina pracovat hned, jak to bylo možné. Nejdříve pracovala jako servírka a uklízečka v rodném městečku Jaca. V sedmnácti letech udělala odvážný krok a odjela do anglického Bristolu, kde pracovala jako chůva, aby se naučila anglicky a zvýšila své šance na práci.
Autor: Profimedia.cz
Po návratu do Španělska zamířila do Madridu. Její finanční situace byla tak zoufalá, že bydlela v předělaném malém skladišti, kde v létě bylo nesnesitelné horko a v zimě mrzlo, protože neměla peníze na topení. „Moje minulost byla temná, ale vždy jsem viděla světlo na konci tunelu a věřila, že se všechna ta dřina vrátí,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Vztah Georginy Rodríguezové a Cristiana Ronalda je jedním z nejsledovanějších milostných příběhů planety. Spojuje v sobě neuvěřitelnou romantiku, zvládnutí obrovského tlaku médií i rodinné tragédie.
Autor: Profimedia.cz
„Začátky našeho vztahu byly komické. Aby nás bulvární novináři neodhalili, vzal mě Ronaldo na výlet do pařížského Disneylandu v přestrojení. Na hlavu si vzal paruku, baseballovou čepici, sluneční brýle a velkou šálu. Fotografové ho přesto poznali,“ smála se Georgina.
Autor: Profimedia.cz
Když se vztah provalil, život Georginy se obrátil vzhůru nohama. Fanoušci a paparazzi obléhali butik Gucci, aby se s ní vyfotili. Kvůli neudržitelné situaci musela z obchodu odejít. Ronaldo jí pomohl sehnat místo v obchodě Prada, ale scénář se opakoval a Georgina musela s běžnou prací nadobro skončit.
Autor: Profimedia.cz
Georgina s úsměvem vzpomíná na kontrast na začátku vztahu. „Do práce jsem jezdila autobusem a domů mě Ronaldo odvážel ve svém Bugatti za miliony eur,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Georgina následuje Ronalda všude, kam ho fotbalová kariéra zavede. „Přesto mi nechává osobní prostor. Za to jsem mu neskonale vděčná,“ doplnila.
Autor: Profimedia.cz
„Můj život je v očích lidí dokonalý, ale každý prožívá své tragédie,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
„Život je krásný, prožijte ho s úsměvem a beze strachu,“ vzkázala fanouškům.
Autor: Instagram @georginagio