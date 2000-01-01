náhledy
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou paní. Umí být sexy a žádoucí a fanoušci ji zbožňují. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
V minulosti zpěvačka bojovala s hmotností. Trápilo ji, že má kila navíc a měla za to, že na vině byla antidepresiva.
Autor: Profimedia.cz
Každý den se nyní udržuje ve formě. Je pro ni samozřejmostí zařazovat každý den do života pohyb. Miluje jógu a nemůže si vynachválit pilates.
Autor: Profimedia.cz
Dříve se nerada ukazovala, dnes se ráda poděli i o fotky z dovolené v bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Své tělo v době dospívání neměla ráda a měla pocit, že nikdy nebude pro světový šoubyznys dost dobrá.
Autor: Profimedia.cz
Snažila se držet kila dole a trpěla anorexií i bulimií. Dnes už ví, že to byla špatná cesta.
Autor: Profimedia.cz
„Láska je léčivá v mnoha směrech. Pokud ji nežijete a nedovolíte jí, aby vámi prostoupila, nikdy nemůžete najít štěstí a klid,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
„Ještě před pár lety bych se neodvážila ukázat, jak vypadám bez make-upu. Nyní své tělo miluji a jsem mu vděčná za jeho službu. Všichni jsme dokonalí,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
Před létem se ve společnosti objevila s krátkým mikádem, ve kterém vynikly její zářivé tmavé kadeře. (září 2024)
Autor: Getty Images