Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?
Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií
Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Slavné evropské hvězdy, které se dostaly až do Hollywoodu
Snad každá herecká hvězda žijící mimo Hollywood někdy snila o tom, že by právě tam chtěla zazářit. Některým se to povedlo, jiné to možná ještě čeká. Podívejte se do galerie, na některé z osobností,...
Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice
Jana Křenek Malíková, která pracuje jako dětský endokrinolog a obezitolog v nemocnici v Motole, vnímá, že obézních dětí napříč všemi věkovými skupinami neustále přibývá. Povídaly jsme si o tom, kdy...
Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy
Osmadvacetiletý Jonathan Perez měl nadváhu už od dětství. Uvedl, že i přes aktivní životní styl stále nedokázal shodit nadbytečná kila a trápil se s obezitou. Díky trénování na maraton a skoncováním...
Když nohy volají SOS. Promazávejte, masírujte, cvičte je
Bývá zvykem zařazovat téma „péče o nohy“ před létem, abychom je v otevřených botách a kratších sukních ukazovaly v plné parádě. Ovšem stejně, ne-li mnohem důležitější, je se na stav svých nožek...
Móda pro věčné romantičky. Ženskost zdůrazněte krajkou a výšivkami
Nedejte nic na mužské řeči, že „všechny ženský jsou stejný“, každá jsme jiná. Máme rády jiné věci, jiný styl oblékání. Občas ale rády zabrousíme i do jiné skříně – pomyslně i doslova.
Lososí sperma i kontrola znamének. Tipy dermatologů pro krásnou pleť po létě
Léto už se pomalu loučí a podzim vyhlížíme nejen my, ale také naše pleť, která mnohdy dostala na slunci docela zabrat. Oslovili jsme tři odborníky z oboru dermatologie, aby nám prozradili, co pro...
Bábovka s krémem a ovocem
Střední
80 min
Pozvedněte bábovku o level výš.
Narcista nemá svědomí, stáhne vás do toxického vztahu. Před kým zbystřit, líčí psycholog
Narcismus. S touto neléčitelnou poruchou osobnosti žije na světě asi jedno procento lidí, ale narcistické rysy mají desítky procent a číslo roste. „Narcismus je založen na potřebě chlácholit vnitřní...
Ze stydlivé dívky miláček davů. Françoise Hardyová učarovala i řadě slavných mužů
Françoise Hardyová byla symbolem francouzské elegance a tklivých písní, které dojímaly generace posluchačů. Přestože vyrůstala v nelehkých podmínkách, dokázala se vypracovat v hudební i módní ikonu,...
Barevné akcenty v kabelkách Coach – jak oživit svůj styl
Představte si doplněk, který okamžitě dodá vašemu outfitu výraz i šmrnc. Nemusíte měnit celý šatník – stačí kabelka, která zaujme barvou a promyšleným detailem. V tomto článku se dozvíte, jak barevné...
Nabízíme k prodeji šest pozemků v areálu bývalého JZD na okraji obce Rapotice. Jedná se o
Rapotice, okres Třebíč
2 271 780 Kč
Žena vypadá jako postava ze sci-fi filmu. Příčinou je vzácné onemocnění
Čtyřiapadesátiletá Mercedes Christesenová z USA trpí vzácným onemocněním, kvůli kterému má na těle a především na obličeji výrůstky připomínající kůru. Mnozí ji přirovnávají k postavě z filmu...
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...