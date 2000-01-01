náhledy
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla do světa šoubyznysu a věnuje se podobné práci jako jejich maminky.
Modelka Cindy Crawfordová byla pro dceru Kaiu Gerberovou zřejmě velkou inspirací, protože se stejně jako ona vrhla na dráhu modelky a ve světě má díky své kráse velký úspěch.
Herečka Reese Witherspoonová v minulosti říkala, že její dcera Ava Elizabeth o herectví zájem nemá. Nakonec se ale stejně jako maminka herečkou stala.
Bývalá modelka Yolanda Fosterová má dvě krásné dcery Bellu a Gigi. Obě krásky se živí jako modelky.
Herecké duo Lisa Bonetová a Zoë Kravitzová působí spíš jako dvojčata než matka s dcerou. Na společenských akcích se často objevují spolu a vyhlášené jsou svým módním stylem. Zoë dokonce ráda napodobuje modely své matky z jejích mladých let. Lisa nemůže být pyšnější.
I herečka Melanie Griffithová v minulosti uvedla, že je nesmírně pyšná na svou dceru Dakotu Johnsonovou, která je herečkou. „Víte, když vaše dítě dělá práci, kterou děláte vy, cítíte, že jste zkrátka dítě vychovávali dobře. Byli jste dobrým vzorem. Jsem nesmírně šťastná, že je má dcera spokojená a úspěšná. Nic víc být nemůže,“ uvedla pro People Griffithová.
Herečka Andie MacDowellová proslula svou krásou a její dcery krásu po mamince zdědily. Rainey i Margaret se věnují stejně jako Andie herectví a modelingu.
Herečka Demi Moore a její dcery Scout, Tallulah a Rumer Willisovy. Rumer je herečkou a aktuálně maminkou na plný úvazek, Scout se věnuje hudbě a módě a Tallulah se věnuje oblasti psychického zdraví a autismu, který sama před časem přiznala.
Herečka Catherine Zeta-Jonesová se svou dcerou Carys. I ona se inspirovala maminkou a věnuje se herectví.
Herečka Robin Wrightová a její dcera Dylan Frances Pennová. Ta je modelkou a herečkou.
Modelka Georgia May Jaggerová a její matka bývalá modelka a herečka Jerry Hallová.
Herečka Susan Sarandonová a její dcera Eva Amurri. Ta se věnuje především charitě a vystupuje veřejně jako influencerka.
Goldie Hawnová a její dcera Kate Hudsonová. Obě jsou skvělé a úspěšné hollywoodské herečky.
Gwyneth Paltrowová a její matka Blythe Dannerová. Obě jsou také velmi váženými hollywoodskými herečkami.
Delilah Belle Hamlinová, Amelia Gray Hamlinová a jejich matka Lisa Rinna. Všechny krásky se věnovaly modelingu a následně herectví.
Olivia Jade Giannulli a její matka herečka Lori Loughlinová. Olivia se prezentuje jako americká internetová celebrita.
Topmodelka Kate Mossová a její dcera Lila Mossová. Lisa se po vzoru maminky stala modelkou.
Herečka Leslie Mannová a její dcery Iris Apatowová a Maude Apatowová. Obě se věnují herectví a modelingu.
Americká modelka Patti Hansenová a její dcery Theodora Richardsová a Alexandra Richardsová. Theodora se věnuje modelingu a produkční činnosti a Alexandra herectví.
Herečka Lea Thompsonová a její dcery Madelyn Deutchová a Zoey Deutchová. Madelyn je hudebnicí a herečkou, Zoe se věnuje pouze herectví.
Americká modelka Pat Clevelandová a její dcera Anna Clevelandová, která je modelkou a influencerkou.
Herečka Vanessa Paradisová a její dcera Lily Rose Deppová, která se po jejím vzoru stala modelkou i herečkou. Herectví ovšem podědila od obou rodičů. Jejím otcem je totiž Johnny Depp.
Modelka Christie Brinkley a její dcera Sailor Brinkley Cooková, která se věnuje modelingu.
Herečka Jada Pinkett Smithová a její dcera Willow Smithová, která je herečkou a tanečnicí.
Americká filantropka Vanessa Bryantová a její dcera Natalia Diamante Bryantová, která je modelkou.
Americká herečka Kelly Ripa a její dcera Lola Consuelosová, která je hudebnicí.
